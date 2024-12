“Le forme della maternità”, il podcast che tende la mano alle neomamme

La maternità è l’elemento primario su cui si fondano tutte le comunità e, l’aiuto alle madri, rappresenta uno dei principali indicatori del progresso umano e civile di ogni Paese. In tal senso, le esperienze di supporto alle mamme in difficoltà sono molteplici e svolte ad ogni latitudine

L’esperienza di Sesto San Giovanni

A Sesto San Giovanni, in provincia di Milano, Fondazione Mission Bambini in collaborazione con la cooperativa sociale “La Grande Casa”, all’interno della “Stella Mission Bambini”, uno dei quattro centri educativi per la prima infanzia messi in rete dalla Fondazione milanese grazie al progetto “Scintilla”, dedicato a centinaia di bambini della fascia di età 0-6 anni e alle loro famiglie, ha preso avvio la seconda edizione de “Il Salotto delle Mamme”, uno spazio di aiuto dedicato alle donne in gravidanza e alle neomamme. Interris.it, in merito a questa esperienza di inclusione e valorizzazione della maternità, ha intervistato Chiara Ercolani, Content Strategist di Fondazione Mission Bambini.

L’intervista

Come nasce e su quali obiettivi si focalizza la nuova edizione del podcast “Le forme della maternità” all’interno de “Il salotto delle mamme”?

“La seconda stagione del podcast ‘Le forme della maternità’ ha l’obiettivo di indagare in merito a ciò che succede dopo il primo anno di vita della propria figlia e dei propri figli, focalizzandosi sulle nuove sfide che, le mamme, si trovano ad affrontare. In altre parole, generalmente, si tende ad occuparsi di tutte quelle tematiche le quali, normalmente, non vengono troppo attenzionate, come ad esempio il parto, la preparazione ad esso e i primi momenti di crescita, ma non si presta attenzione a ciò che succede dopo, ovvero il possibile arrivo di un secondo figlio, il rientro al lavoro e la ripresa delle proprie attività quotidiane con tutto ciò che ne consegue. Qui si inseriscono le attività messe in campo dal ‘Salotto delle mamme’, dando loro degli strumenti importanti per affrontare la loro nuova quotidianità e le sfide insite in essa.”

Quali sono i vostri desideri in riguardo allo sviluppo delle attività svolte all’interno de “Il Salotto delle Mamme” affinché si possa parlare sempre di più dei diritti delle donne e di maternità?

“Auspichiamo di poter rendere sempre più fruibile il “Salotto delle Mamme” anche alle madri che lavorano e, di conseguenza, non hanno più gli stessi tempi che avevano a disposizione durante il primo anno di vita dei loro figli. Vorremmo quindi che, tale attività, possa essere destinata a un numero sempre maggiore di persone.”

In che modo, chi lo desidera, può aiutare la vostra azione di inclusione nei confronti delle neomamme?

“’Mission Bambini’, da sempre, sostiene azioni e servizi di accompagnamento alla genitorialità attraverso i diversi progetti attivi nell’ambito della prima infanzia quindi, tutti coloro che desiderano aiutarci, possono trovare tutte le modalità di supporto previste accedendo al nostro sito web. Desideriamo che ci sia un’attenzione sempre maggiore verso la maternità e, in generale, verso la genitorialità.”