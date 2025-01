Sanità e social

L’impatto dei social sulla sanità è pesante. Poter parlare faccia a faccia con i lettori delle ‘fake news’ è già un grosso risultato. Molti il confronto con lo specialista non lo cercano affatto – spiega il professor Pontecorvi-. Spesso queste persone non vengono in ambulatorio. Non chiedono il parere del medico perché, sulla base delle false notizie lette sul web e sugli altri media, si convincono di non aver bisogno di alcuna cura. Dai bambini morti di morbillo, con genitori disinformati che hanno scelto di non vaccinare i propri figli. Fino a quei malati oncologici che hanno preferito rimedi senza fondamento scientifico, alle terapie tradizionali“. Prosegue l’endocrinologo della Cattolica: “Anche se questi messaggi sono assolutamente ascientifici, cioè privi di qualsiasi fondamento medico, teorie non dimostrate, il pubblico dei non addetti ai lavori non è in grado di discernere le informazioni giuste da quelle sbagliate. Le notizie veicolate su social network, o più in generale in rete, oggi vengono considerate alla stessa stregua dei messaggi scientifici. Soprattutto, a causa del loro forte impatto mediatico, possono raggiungere un numero smisurato di persone nel giro di pochi secondi“. Per contrastare la mole di informazioni sbagliate ed inaffidabili circolanti in rete, è stato creato ISSalute, il portale dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS), che ha lo scopo di fornire ai cittadini informazioni chiare e basate sulle sole evidenze scientifiche disponibili. Al suo interno, una apposita sezione costantemente aggiornata è dedicata a Falsi miti e bufale sul web. Sono centinaia le fake-news segnalate di cui viene spiegata l’infondatezza, ma ogni giorno se ne aggiungono di nuove. Il portale rappresenta una sorta di enciclopedia digitale ed interattiva. Scritta in un linguaggio semplice ed accessibile a tutti ed offre ai cittadini la possibilità di diffondere e condividere i contenuti su salute, stili di vita e ambiente tramite blog e social network.

Validità scientifica

Aggiunge il professor Pontecorvi a Sanità Informazione: “La scienza è una cosa seria. Le medicine e le malattie vengono scoperte con anni e anni di studio e non si possono inventare. La validità scientifica non si misura in base alla quantità di click che riceve una notizia. Questo le persone devono capirlo, devono saperlo. Devono essere informate. Le visualizzazioni possono raggiungere anche il milione, ma la scienza ha bisogno di dimostrazioni basate su specifici criteri. Per questo, dovremmo diventare tutti ‘più scientifici’, respirando l’aria del giornalismo anglosassone. Quello italiano, veicolato dalle tv e dai social media, guarda più al numero di ‘like’ e all’auditel. E la notizia vera ne ottiene sempre meno di quelle false, che raccontano storie molto più insolite. Allora, freniamo la curiosità, lasciando spazio all’analisi ed al ragionamento”. Un’esigenza condivisa dall’intera comunità scientifica. E così l’Iss è sceso in campo quindi contro le bufale online offrendo ai cittadini che sempre più spesso consultano il web per motivi di salute un approdo sicuro, un punto di riferimento rigoroso ed autorevole.Il portale dell’Istituto superiore della sanità si propone di spiegare ai cittadini il valore della ricerca e di tutta la conoscenza prodotta dall’intera comunità scientifica e renderla fruibile al maggior numero di persone possibile. È un’informazione certificata all’origine perché prodotta negli stessi luoghi in cui si fa ricerca e si produce conoscenza scientifica. Tutti i contenuti pubblicati su ISSalute sono infatti realizzati da un comitato redazionale, composto da ricercatori e tecnici dell’Istituto superiore della sanità. E vengono valutati ed approvati dal comitato scientifico, in collaborazione con un team di esperti.

Incarichi

Endocrinologo, Alfredo Pontecorvi è professore ordinario di Endocrinologia e direttore del Dipartimento di Medicina e chirurgia traslazionale presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore. Attualmente ricopre gli incarichi di direttore dell’Unità operativa complessa di Medicina interna, Endocrinologia e Diabetologia presso la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS di Roma. È direttore della Scuola di specializzazione in Endocrinologia e metabolismo, coordinatore della Scuola di dottorato in Scienze della nutrizione, del metabolismo, dell’invecchiamento e delle patologie di genere presso la medesima Università. È inoltre direttore dell’Istituto scientifico internazionale Paolo VI (ISI) e del Centro studi della regolazione naturale della fertilità. È stato direttore della Direzione di Sanità e igiene dello Stato Città del Vaticano. È membro del Consiglio di amministrazione del Fondo di assistenza sanitaria del medesimo Stato. Ha arricchito la sua formazione all’estero, svolgendo ricerche presso i National Institutes of Health di Bethesda (Usa) e presso il Medical Research Council di Londra. È coordinatore del Club Tiroide della Società Italiana di Endocrinologia (SIE). La sua attività clinica è concentrata sulle malattie della tiroide, dell’ipofisi, del surrene, delle gonadi e sui disordini del metabolismo. Oltre all’attività accademica, ha dedicato tempo all’attività assistenziale e ha ricoperto ruoli di responsabilità in diverse istituzioni e associazioni professionali.