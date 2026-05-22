Il Papa ad Acerra per dire no alle ecomafie. La visita di Leone XIV nella Terra dei Fuochi riaccende i riflettori sulle attività criminali organizzate che gestiscono il traffico di rifiuti e l’abusivismo edilizio. L’associazione Libera contrasta questo fenomeno promuovendo la cultura della legalità. E organizzando seminari tematici e incontri di formazione in collaborazione con Legambiente. Dunque la lotta contro i crimini ambientali da parte della rete associativa si articola in una pluralità di iniziative. L’ associazione fondata da don Luigi Ciotti organizza campi di volontariato sui beni confiscati alle mafie, dove i partecipanti svolgono attività di riutilizzo sociale e approfondiscono le tematiche della lotta alle ecomafie e alla corruzione. Inoltre Libera collabora al monitoraggio annuale del fenomeno curato da Legambiente, che fotografa il business illecito dei reati contro l’ambiente, con la Campania storicamente tra le regioni più colpite. Vengono promossi, poi, cicli di incontri e webinar rivolti a scuole e cittadini per comprendere le interconnessioni tra criminalità organizzata e illegalità ambientale.

Sos ecomafie

“Amianto, elettrodomestici, vernici, addirittura colonnine di prelevamento bancomat frutto di rapine- racconta Vatican news-. Ogni genere di rifiuto è abbandonato ai bordi delle strade a pochi passi dal centro di Acerra, in discariche a cielo aperto diventate terra di nessuno. Ma ciò che è ancora più allarmante è il rifiuto nascosto, che ha fatto breccia negli strati sottostanti del suolo, inquinandolo in profondità. Accanto a campi di verze giacciono sostanze tossiche sversate per decenni in territori che dal punto di vista agricolo sarebbero il fiore all’occhiello di questa parte d’Italia, la famosa Campania felix, e che invece vengono trasformati in incubatori di morte“. Vatican news ha raccolto la testimonianza dell’associazione “Volontari antiroghi Acerra” impegnata a tenere accesi i riflettori su un dramma che risale al periodo della fine anni ‘90 e gli inizi del 2000. Quando aziende locali impegnate nel campo del trattamento dei rifiuti e della produzione di calcestruzzo, dietro la copertura dell’attività di realizzazione di “compost di qualità” per i terreni, ovvero fertilizzanti, andavano a inserire all’interno un miscuglio di sostanze nocive sia liquide che solide. Lo distribuivano nei campi, con agricoltori in gran parte ignari. “Noi siamo riusciti a far sequestrare 222 milioni di euro in seguito a condanne per disastro ambientale aggravato- dicono a Vatican news Michele Pannella e Alessandro Cannavacciuolo-. Il danno sanitario è gigantesco e sta incidendo sulla fertilità delle persone che vivono qui”.

Terra dei Fuochi

“La Terra dei fuochi non è un luogo, ma un fenomeno- dice ad Avvenire vescovo di Acerra, monsignor Antonio Di Donna-. In Italia non esiste una Terra dei fuochi, ma tante Terre dei Fuochi. Sversamenti, inquinamento, degrado, siti pericolosi si trovano nell’intero il Paese”. Secondo il ministero dell’Ambiente, i siti altamente inquinati sono almeno una cinquantina e si trovano al Nord, al Centro e al Sud. Il presule lo definisce un fenomeno perché “tutto parte dallo smaltimento illegale dei rifiuti: quelli pericolosi che qui in Campania sono giunti in prima battuta dalle industrie del Nord. Gli alti costi aziendali per lo smaltimento sono stati ‘abbattuti’ con i roghi nelle nostre campagne”. Leone XIV, evidenzia il vescovo Di Donna, “mostra che la Chiesa è chiamata alla denuncia profetica, alla vicinanza, ma anche alla formazione delle coscienze e alla costruzione di una mentalità nuova. Inoltre conferma la forza della Laudato si’ che qui ha ispirato l’impegno delle Chiese: dodici diocesi in campo per salvare un popolo. E papa Leone riannoda un filo con il nostro comprensorio che si era interrotto nel 2020 quando era prevista la visita di papa Francesco per il quinto anniversario dell’enciclica. Visita sospesa a causa della pandemia”.