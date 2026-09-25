L’agroalimentare è il settore economico che comprende l’intera filiera del cibo, dalla coltivazione e allevamento fino alla trasformazione industriale, alla distribuzione e al consumo finale. Il mismatch (discrepanza o disallineamento) è il fenomeno economico e sociale che indica la mancata corrispondenza tra domanda e offerta, in particolare tra le competenze richieste dalle aziende e quelle possedute dai lavoratori. Nel Made in Italy sono previsti fino a 900mila nuovi ingressi nel mondo del lavoro entro il 2029, ma nell’agroalimentare quasi 4 assunzioni su 10 sono di difficile reperimento. Una iniziativa promossa dal Consorzio Italia del Vino e Luiss Business School avvicina formazione e impresa per rispondere al mismatch tra domanda e offerta di competenze nel comparto. Il sistema agroalimentare si articola in quattro fasi principali. Produzione agricola: coltivazione della terra, allevamento e pesca. Fornitura di mezzi tecnici: industrie che producono fertilizzanti, mangimi e macchinari agricoli. Trasformazione industriale: conversione delle materie prime in prodotti alimentari confezionati. Distribuzione e commercio: logistica, mercati all’ingrosso, Gdo (Grande distribuzione organizzata) e negozi al dettaglio. Il comparto agroalimentare rappresenta una colonna portante dell’economia e del Made in Italy, fondato su qualità, tracciabilità e tipicità territoriali.

Obiettivo-filiera

Il Wine Business Program si propone di formare le nuove professionalità del comparto vitivinicolo. Il programma è rivolto principalmente a giovani laureandi e laureati. L’edizione 2026, la seconda, prevede un periodo di formazione a Villa Blanc, sede romana della Luiss Business School, da settembre a novembre, per sedici partecipanti selezionati. Il percorso affronta le principali aree del business. Dal marketing e comunicazione all’export, dalla gestione finanziaria alla strategia. A ciò si aggiungono i temi che ne stanno trasformando l’evoluzione, come digitalizzazione, Intelligenza Artificiale e sostenibilità. Secondo il Sistema informativo Excelsior di Unioncamere e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, tra il 2026 e il 2029 le filiere del Made in Italy potrebbero esprimere un fabbisogno di oltre 900mila lavoratori. Ossia un terzo della domanda complessiva prevista. Una difficoltà particolarmente evidente nell’agroalimentare, dove già nel 2025 quasi 4 assunzioni su 10 – il 38,6% delle assunzioni programmate – risultavano di difficile reperimento. In un anno il settore agroalimentare ha generato un valore aggiunto di 89 miliardi di euro (con una crescita trainata anche dall’industria alimentare e delle bevande), posizionando l’Italia al vertice in Europa per valore aggiunto agricolo. Le esportazioni agroalimentari hanno raggiunto e superato i 73 miliardi di euro, spinte dal successo del Made in Italy sui mercati globali. L’Italia è leader nell’Unione Europea, rappresentando quasi il 17% del totale europeo del settore.

Quota

A giugno 2026 la quota è ulteriormente salita al 42%, con 190mila ingressi programmati (il 30% del totale) destinati a giovani under 30. Ridurre il divario tra le competenze acquisite nei percorsi di studio e quelle richieste oggi dal comparto è lo scopo del Wine Business Program. Il Consorzio Italia del Vino raggruppa 24 prestigiose realtà leader del vino italiano, con un fatturato complessivo che supera il miliardo e mezzo di euro e una quota export pari a circa il 15% dell’export nazionale di settore. Il Wine Business Program 2026 rientra nel progetto Wine Business Academy del Consorzio Italia del Vino ed è promosso da Gate 39 e Veronafiere in qualità di partner sostenitori, da Wine Enthusiast come key media partner e da Colangelo & Partners come key PR partner. L’edizione 2026 prevede un periodo di formazione a Villa Blanc, sede romana della Luiss Business School, da settembre a novembre, per sedici partecipanti selezionati. l sistema agroalimentare italiano vale circa 700 miliardi di euro, pari a circa il 15% del Pil nazionale, confermandosi uno dei pilastri dell’economia del Paese. La filiera della coltivazione è l’insieme integrato dei passaggi economici, logistici e produttivi che portano un prodotto agricolo dal seme (o materiale di propagazione) fino al raccolto e alla distribuzione finale o trasformazione.