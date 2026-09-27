La filiera audiovisiva è l’insieme organizzato di tutte le fasi (industriali, creative, commerciali) necessarie per ideare, realizzare e distribuire un’opera. Si tratta di lavori destinati al cinema, alla televisione o alle piattaforme digitali. Le rete audiovisiva collega autori, produttori, tecnici, distributori e sale cinematografiche. Una filiera che si divide in differenti momenti chiave del ciclo di vita di un prodotto. Nasce l’idea. Si scrive la sceneggiatura, si cerca il budget e si pianifica il progetto. Si gira il film o la serie. Lavorano sul set attori, registi, operatori di ripresa e costumisti. Si monta il girato. Vengono aggiunti gli effetti speciali, il suono, la musica e il colore. L’opera viene promossa e venduta alle sale cinematografiche, alle reti televisive o ai servizi di streaming. “Insieme alla Veneto Film Commission stiamo costruendo unafiliera audiovisiva sempre più forte e competitiva- spiega Valeria Mantovan, assessore regionale alla Cultura-. 73 produzioni sostenute dal 2023. Quasi 4 milioni di euro investiti nel 2026. Nuove opportunità per imprese e professionisti veneti. E sempre più produzioni nazionali e internazionali che scelgono il Veneto. E’ questo il percorso e la strategia per continuare a far crescere l’industria audiovisiva veneta”.
Produzione audiovisiva
Aggiunge Valeria Mantovan: “Sono pezzi di un ecosistema che stiamo costruendo insieme. E cioè i titoli in concorso. Gli incassi al botteghino. Le produzioni internazionali che scelgono il nostro territorio. 2.300 professionisti nel database. La presenza globale e network “. Il quadro che emerge è di un sistema in piena crescita. Nel solo 2025 la Fondazione ha assistito 17 importanti produzioni nazionali e internazionali. Tra cui “The Dog Stars” di Ridley Scott (con 500 professionisti coinvolti), Star Wars-Kitbash e The Beauty. Sul versante delle produzioni venete, il 2025 ha portato “Le Città di Pianura” di Francesco Sossai a Cannes e al Toronto International Film Festival (Tiff) con un incasso di 2,5 milioni di euro al botteghino. Cinque opere alla Mostra del Cinema di Venezia, tra cui Duse in concorso. Oltre al riconoscimento internazionale al film “Primavera” di Damiano Michieletto premiato a Chicago. Il database regionale della Veneto film commission (Vfc) conta oggi oltre 2.300 professionisti e centinaia di location registrate. Sul fronte degli strumenti è appena stato presentato il nuovo Fondo Sviluppo Opere Audiovisive da 100mila euro (domande aperte fino al 13 ottobre). Si avvale dell’assistenza tecnico-amministrativa di Unioncamere Veneto. Invece l’80% del Fondo Location Scouting da 50mila euro viene reinvestito direttamente nel tessuto ricettivo ed economico locale.
Formazione
Nel 2025 la Regione Veneto ha sostenuto progetti per circa 1,5 milioni di euro in formazione audiovisiva. E’ stato portato a termine, inoltre, il progetto europeo Erasmus+ Green Skills for Cinema and Audiovisual Producers. Ed è stata consolidata la collaborazione con il polo dell’Isola di San Servolo (Centro Sperimentale di Cinematografia). “L’obiettivo è fare del Veneto non solo una location, ma un luogo dove il cinema nasce, cresce e crea valore. Il Fondo di Sviluppo che apre le sue porte alle imprese venete è un passo in quella direzione. Ossia sostenere le idee prima ancora che le produzioni. Affinché le storie di domani nascano qui”, precisa l’assessore Mantovan. La Veneto Film Commission è una fondazione senza scopo di lucro promossa e sostenuta dalla Regione del Veneto (operativa dal 2019). Ha lo scopo di promuovere il territorio veneto come set cinematografico e audiovisivo. La fondazione supporta le produzioni italiane e internazionali e l’industria locale attraverso diverse attività. Assistenza gratuita alle riprese. Aiuto ai registi e alle troupe nella gestione della logistica, dei permessi (come l’occupazione del suolo pubblico nei capoluoghi) e nei rapporti con gli enti locali. Inoltre mette a disposizione un ampio database con centinaia di location certificate e migliaia di professionisti del settore audiovisivo attivi in Veneto. Gestisce risorse regionali e fondi specifici (come il fondo location scouting e il fondo sviluppo opere) per sostenere la realizzazione di film, serie tv e prodotti audiovisivi sul territorio.