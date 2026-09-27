La filiera audiovisiva è l’insieme organizzato di tutte le fasi (industriali, creative, commerciali) necessarie per ideare, realizzare e distribuire un’opera. Si tratta di lavori destinati al, alla televisione o alle piattaforme digitali. Le rete audiovisiva collega autori, produttori, tecnici,e sale cinematografiche. Una filiera che si divide in differenti momenti chiave del ciclo di vita di un prodotto. Nasce l’idea. Si scrive la sceneggiatura, si cerca il budget e si pianifica il progetto. Si gira il film o la serie. Lavorano sul set attori, registi, operatori di ripresa e costumisti. Si monta il girato. Vengono aggiunti gli, il suono, la musica e il colore. L’opera viene promossa e venduta alle sale cinematografiche, alle reti televisive o ai servizi di streaming.

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