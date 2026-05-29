Progetto per le piccole e medie imprese pugliesi: percorso gratuito promosso da Regione e Unioncamere, incontri fino a luglio

La Cina come orizzonte sempre più rilevante per l’export “made in Italy”. L’interscambio commerciale tra Cina e Italia vale circa 75 miliardi di euro, con un forte sbilanciamento a favore della bilancia cinese. Le esportazioni italiane verso la Cina si attestano intorno ai 18 miliardi di euro, a fronte di importazioni dalla Cina che superano i 50-52 miliardi di euro. I principali flussi commerciali tra i due Paesi si concentrano su settori specifici. Crece l’export italiano verso la Cina. I comparti di punta del Made in Italy comprendono la meccanica strumentale, il settore farmaceutico, la moda e l’agroalimentare (in particolare vino, formaggi, olio d’oliva e pelletteria). Al tempo stesso si rafforza l’export cinese verso l’Italia. Il nostro paese importa principalmente macchinari, apparecchiature elettriche ed elettroniche, prodotti tessili, abbigliamento e componenti per l’industria.Le relazioni economiche sono attualmente regolate da un piano d’azione strategico e da accordi bilaterali mirati a favorire il trasferimento tecnologico, la sostenibilità e la tutela della proprietà intellettuale, con l’obiettivo di sostenere le aziende italiane nell’accesso al mercato asiatico.

Focus Cina

La Regione Puglia e Unioncamere Puglia rilanciano il percorso gratuito di accompagnamento all’internazionalizzazione “Obiettivo Cina 2026”. Si tratta di un’iniziativa dedicata alle piccole e medie imprese (pmi) pugliesi interessate ad approfondire opportunità e criticità del mercato cinese. Il progetto rientra nel programma “Puglia Going Global”. Ed è finanziato nell’ambito del POC Puglia 2014-2020-Asse 3 “Competitività delle piccole e medie imprese”. Viene realizzato in collaborazione con la sezione Promozione del Commercio, Artigianato e Internazionalizzazione delle Imprese della Regione Puglia. Il percorso ha preso il via il 25 maggio dalla Camera di Commercio di Bari. Sarà articolato in quattro moduli formativi dedicati agli aspetti culturali, normativi, fiscali, logistici e commerciali legati ai rapporti con la Cina. Con l’obiettivo di fornire alle aziende strumenti pratici e competenze operative per affrontare in maniera più consapevole uno dei mercati strategici più complessi e rilevanti a livello internazionale.

Programma

Gli altri moduli si svolgeranno nella Camera di Commercio di Brindisi-Taranto (sede di Brindisi) e a Barletta nel Future Centre. Con sessioni programmate fino a luglio. Le attività saranno curate con la collaborazione tecnico-scientifica di Sinoglobal Investments Advisory, società specializzata nei processi di internazionalizzazione verso la Cina, e vedranno il coinvolgimento di esperti, imprenditori e rappresentanti istituzionali operanti nel contesto cinese. Il programma approfondirà temi che spaziano dalla gestione delle relazioni di business con partner cinesi al quadro normativo della Repubblica Popolare Cinese, dagli strumenti di tutela della proprietà intellettuale agli aspetti fiscali e doganali, fino alle opportunità offerte da fiere, logistica ed e-commerce.