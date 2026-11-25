Il rapporto Io sono Cultura 2026 è stato presentato da Fondazione Symbola, Unioncamere, Centro Studi Tagliacarne e Deloitte. Il sistema produttivo culturale e creativo in Italia ha generato 115,8 miliardi di euro di valore aggiunto (con una crescita del 3,3% sull’anno precedente), pari al 5,7% dell’economia nazionale, e supera 1,5 milioni di occupati. Valore aggiunto diretto: 115,8 miliardi di euro (5,7% dell’economia nazionale). Indotto allargato: oltre 300 miliardi di euro considerando l’impatto economico complessivo sull’indotto. Occupazione: circa 1,5 milioni di addetti (5,7% dell’occupazione nazionale). Aree regionali di rilievo: la Lombardia guida per valore aggiunto (oltre 33 miliardi di euro), mentre il Lazio registra l’incidenza relativa più alta sull’economia regionale (17,7 miliardi di euro, pari all’8,1% del valore aggiunto regionale). Si è svolta a Palazzo Barberini la terza edizione del Festival Economia della Cultura. La manifestazione della Regione Lazio ha riunito per due giorni i rappresentanti delle istituzioni, delle imprese e del mondo culturale, in un confronto sul ruolo della produzione culturale come leva di sviluppo economico e sociale. “I numeri confermano che investire nella cultura significa investire nella crescita del Lazio. Siamo la prima regione italiana per incidenza del sistema culturale e creativo sull’economia regionale, con il comparto che genera 17,7 miliardi di euro di valore aggiunto, pari all’8,1% del totale regionale, e conta oltre 215 mila occupati (dati rapporto Io Sono Cultura 2026 di Fondazione Symbola, Unioncamere, Centro Studi Tagliacarne e Deloitte). Una leadership che vogliamo consolidare con politiche concrete a sostegno di imprese, investimenti, innovazione e occupazione”, spiega la vicepresidente della Regione Lazio, Roberta Angelilli.

Asset cultura

L’espressione “asset cultura” (o cultural asset ) indica l’insieme delle risorse artistiche, storiche, creative e identitarie considerate non solo come patrimonio da tutelare, ma come capitale strategico ed economico capace di generare valore misurabile per aziende, territori e investitori. “E’ importante investire nella Rigenerazione Urbana attraverso concorsi internazionali di Architettura, attraendo investimenti per rendere le aree periferiche nuove centralità di arte contemporanea”, sottolinea Roberta Angelilli. “La cultura costituisce una risorsa strategica per lo sviluppo economico e sociale del Paese. La sfida è trasformare la straordinaria ricchezza del nostro patrimonio culturale in occasioni concrete di lavoro, innovazione e sviluppo, valorizzando le professionalità, sostenendo le imprese creative e rafforzando la collaborazione tra pubblico e privato”, sottolinea Pietro Cannella, sottosegretario di Stato alla Cultura. “La cultura è un fattore strategico di crescita economica e occupazionale. La Regione Lazio ha messo in campo importanti risorse per la valorizzazione del patrimonio, il recupero degli spazi culturali e il sostegno allo spettacolo dal vivo“, commenta l’assessore alla Cultura della Regione Lazio, Simona Renata Baldassarre. La seconda sessione della mattina è stata dedicata a “Economia dell’industria del cinema e dell’audiovisivo“.

Economia-cultura

“Investire nel cinema significa investire nell’identità e nel futuro di un territorio. La Regione Lazio investe nel cinema attraverso avvisi pubblici oltre 30 milioni all’anno”, sottolinea l’amministratore delegato della Fondazione Roma Lazio Film Commission Lorenza Lei. Al termine della prima giornata di lavori le conclusione di Roberta Angelilli: “Dal confronto è emersa la necessità di affiancare alla tutela del patrimonio modelli di gestione capaci di integrare programmazione culturale, sostenibilità economica, innovazione digitale, e un maggiore coinvolgimento delle Aziende Private. Per un pieno raggiungimento di questi obiettivi penso alla Creazione del Distretto Economia della Cultura, in grado di sintetizzare progetti e risorse pubbliche e private. Possiamo già metterci al lavoro”. L’industria cinematografica e audiovisiva in Italia vale circa 12 miliardi di euro (con stime più ampie sull’intero comparto audiovisivo e indotto che arrivano fino a 16,3 miliardi di euro includendo sala, streaming, festival e cineturismo). Le analisi di mercato sul settore indicano un valore intorno ai 12 miliardi di euro, sostenuto da produzioni, distribuzione e incentivi fiscali come il tax credit. Nel corso del 2026 il box office italiano ha mostrato segnali di crescita rispetto all’anno precedente, trainato da uscite di richiamo e mesi particolarmente forti sul fronte degli incassi.