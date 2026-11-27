In Italia il settore delle librerie vale complessivamente 1,8 miliardi di euro l’anno. Il presidente della Camera di Commercio di Roma Lorenzo Tagliavanti sottolinea il valore culturale e sociale delle librerie fisiche sul territorio. Ed evidenzia come nel 2026 il numero delle realtà coinvolte sia raddoppiato rispetto all’anno precedente (arrivando a 60 librerie). Permettendo di trasformare Roma e la sua provincia in una “grande libreria diffusa”. L’obiettivo dichiarato dalla Cciaa della capitale è portare la lettura e gli eventi culturali non solo nel centro storico, ma anche nei quartieri più periferici e nei comuni dell’area metropolitana, contrastando la desertificazione culturale. Tagliavanti rimarca che, in un contesto fortemente dominato dalle tecnologie digitali, i negozi fisici restano “il cuore pulsante della filiera editoriale e un luogo insostituibile di incontro” per la vita delle comunità. Tagliavanti definisce le librerie di prossimità come presìdi fondamentali capaci di favorire l’integrazione sociale, la vivibilità dei quartieri e il valore economico-sociale del territorio. Secondo i dati del censimento realizzato da Ali Confcommercio, il comparto presenta una struttura composita di punti vendita e imprese. Sul territorio operano 4.451 librerie (riconducibili a 3.755 imprese), di cui 3.706 sono librerie indipendenti che da sole generano oltre 1,4 miliardi di euro di fatturato.

Libridine!

Il settore impiega circa 12.200 addetti. Il 78% del fatturato si realizza ancora direttamente all’interno del negozio fisico. La presenza sul territorio è molto concentrata. Solo il 17% dei comuni italiani ospita almeno una libreria (l’83% ne è privo). Un quarto della rete nazionale si trova tra Lombardia (14,4%) e Lazio (10,8%). “Libridine!”, il Festival diffuso delle librerie, promosso e organizzato dalla Camera di Commercio di Roma si conclude domani con Pierluigi Battista, Monica Calcagni, Stefania Limiti, Umberto Guidoni, Lorenzo Pinna e Csaba dalla Zorza. Dopo gli incontri con Fabio Volo, Monica Maggioni, Vincent Candela, Roberto Emanuelii e Tiziana Ferrario, tra i protagonisti delle giornate conclusive Monica Calcagni, Stefania Limiti, Umberto Guidoni, Lorenzo Pinna e Csaba dalla Zorza. Dopo l’ottima risposta del pubblico nel fine settimana inaugurale, Libridine!, il Festival diffuso delle librerie, si avvia verso le giornate conclusive della sua terza edizione. La manifestazione, che quest’anno coinvolge più di 60 librerie di Roma per un totale di oltre 100 eventi, proseguirà fino a domenica 29 novembre con un ricco calendario di incontri con autori, presentazioni, reading e laboratori. Tagliavanti considera la cultura un pilastro strategico per lo sviluppo economico, sociale e identitario della capitale. Le attività culturali e creative non sono solo luoghi di aggregazione, ma vere e proprie realtà imprenditoriali che generano occupazione, indotto e vitalità per il tessuto produttivo locale. Il presidente Cciaa Roma evidenzia come la cultura rappresenti “il vissuto di una comunità“, fondamentale per comprendere la complessità del presente attraverso la conoscenza delle proprie radici.

Lettura

Gli appuntamenti con Fabio Volo a Velletri, Vincent Candela a Ladispoli, Roberto Emanuelli a Roma e Tiziana Ferrario a Monterotondo hanno animato il primo fine settimana della manifestazione, dando il via a nove giorni di iniziative dedicate ai libri, alla cultura e alla lettura. Promosso e organizzato dalla Camera di Commercio di Roma, in collaborazione con le principali associazioni di categoria, Libridine! nasce per valorizzare il ruolo delle librerie come presìdi culturali, luoghi di aggregazione e punti di riferimento per la vita sociale dei quartieri. La buona partecipazione registrata nelle giornate inaugurali, insieme alla crescita del numero delle librerie aderenti, rappresenta un segnale positivo per un progetto che punta a rafforzare il legame tra cultura, commercio di prossimità e territorio. Dopo gli appuntamenti dei primi giorni, che hanno visto tra i protagonisti anche Nicola Lagioia, Simon & The Stars, Andrea Scarpa e Monica Maggioni, Libridine! si prepara al fine settimana conclusivo con nuovi incontri dedicati alla narrativa, alla cultura, alla scienza e alla divulgazione. Giovedì 26 novembre sono stati protagonisti Fabrizio e Roberto Costantini, a Frascati, con Mistero al Circolo Colonna. Venerdì 27 novembre la ginecologa Monica Calcagni ha presentato “Il mio viaggio al fianco delle donne” alla libreria Spazio Sette di Roma. Nella stessa giornata Stefania Limiti è stata a Monterotondo con Il nemico e Pierluigi Battista al Teatro de’ Servi in collaborazione con Mondadori–Galleria Alberto Sordi.

Focus librerie

Il fine settimana conclusivo vede protagonisti anche la scienza e la divulgazione, con l’astronauta Umberto Guidoni, che sabato 28 novembre presenterà Ascensore per Marte alla libreria Pellicanolibri di Roma, e Lorenzo Pinna, storico autore televisivo dei programmi Quark, Superquark e Noos, che incontrerà il pubblico alla libreria Equilibri con Cento anni in compagnia dell’atomo. A chiudere il Festival, domenica 29 novembre, sarà tra gli altri Csaba dalla Zorza, che incontrerà i lettori alla Mondadori Bookstore di Roma Eur per presentare il suo romanzo Io sono Adele. Non solo incontri con gli autori: Libridine! propone anche letture animate, laboratori creativi per bambini, gruppi di lettura, incontri di approfondimento, reading poetici e attività dedicate alle famiglie. Un programma che attraversa generazioni e linguaggi differenti, trasformando le librerie in spazi di condivisione e partecipazione e valorizzando la capacità delle piccole attività commerciali di generare cultura e relazioni. Dalle strade del centro alle periferie, fino ai comuni della Città metropolitana, il Festival offre occasioni di incontro e confronto tra librai, autori e lettori, contribuendo a sostenere il tessuto commerciale e culturale del territorio e riconoscendo alle librerie un ruolo che va oltre la vendita dei libri. Nei primi dieci mesi del 2026 il mercato del libro trade in Italia (narrativa e saggistica in librerie fisiche, online e GDO) segna una crescita del +2,5% a valore (+27,8 milioni di euro) e del +2,2% a copie (+1,7 milioni), secondo i dati NielsenIQ BookData elaborati dall’Associazione Italiana Editori (AIE). Primi 9 mesi 2026: valore del venduto pari a 1.026,5 milioni di euro (+3,2% sul 2025) e 69,8 milioni di copie (+2,6%). Primi 10 mesi 2026: crescita complessiva del +2,5% a valore, trainata soprattutto dagli acquisti tra gennaio e giugno legati al Bonus Biblioteche. Varia complessiva: 1,699 miliardi di euro (-2,1%), di cui 1,484 miliardi di euro nei canali trade (circa 99,5 milioni di copie a stampa). Editoria scolastica: 773 milioni di euro (-2,2%). Editoria professionale: 462 milioni di euro (+4,8%). Editoria universitaria: 140,8 milioni di euro (-7,6%).