La missione dell’episcopato, la fede, il Giubileo della speranza. Colloquio per In Terris tra il nuovo vescovo di Jesi, monsignor Paolo Ricciardi e don Mariano Piccotti, parroco di Castelplanio (Ancona). Monsignor Paolo Ricciardi è nato a Roma il 14 marzo 1968. Entrato nel Pontificio Seminario Romano Maggiore, è stato ordinato presbitero il 2 maggio 1993 per la Diocesi di Roma. Ha conseguito la Licenza in Teologia Biblica presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma. Eletto vescovo titolare di Gabi e ausiliare di Roma il 23 novembre 2017, ha ricevuto la consacrazione episcopale il 13 gennaio successivo. Nel Vicariato è stato delegato pro tempore dell’Ordo Virginum (dal 2019 al 2024) e direttore dell’Ufficio per il clero (dal 2023 al 2024). Era il vescovo ausiliare per il Settore Est e responsabile dell’ambito della Chiesa ospitale e “in uscita”.

Don Mariano Piccotti: “A Jesi l’ attesa è grande. La sua venuta fa capire che la nostra piccola diocesi ha ancora valore in sé. Per la sua storia, ma anche per la sua vitalità. Lei che idea si e fatta in queste settimane?”

Vescovo Paolo Ricciardi: “Ringrazio per questa intervista, cercherò di essere semplice, perché è una fase della vita in cui sto riscoprendo la semplicità della fede, la bellezza delle relazioni, i segni concreti piuttosto che le parole. Sto percependo tutta l’attesa della mia nuova diocesi di Jesi e questo mi commuove molto. Anche in me l’attesa è grande, sto capendo cosa significa per me vivere il Giubileo ed essere pellegrino di speranza. Mi incammino verso una realtà tutt’altro che piccola, perché agli occhi di Dio conta il cuore di ogni persona, non il numero degli abitanti; conta la storia e la tradizione di una chiesa che cammina da secoli. Non c’è un’idea che mi sono fatto, perché, nonostante i primi contatti e le varie informazioni, aspetto di fare esperienza di questa Chiesa che sicuramente già percepisco come una realtà bella, con il desiderio di camminare, di ricominciare, di essere segno di speranza per quel territorio”.

Don Mariano Piccotti: “La Chiesa è missionaria e prima sinodale. Dalla sua esperienza come pensa di favorire la comunione nella comunità e nello stesso popolo di Dio, ormai anche qui plurale e in trasformazione?”

Vescovo Paolo Ricciardi: “Anche qui attendo di conoscere le persone, di ascoltare, di imparare la storia. È evidente che c’è un cammino della chiesa universale, ora con la guida di papa Francesco, che desidera tornare a ciò che è proprio della Chiesa voluta da Gesù. La parola “sinodo” può essere un po’ di moda, ma in realtà è ciò che ha voluto il Signore dall’inizio. Noi crediamo in un Dio Uno e Trino, relazione di Persone. La Chiesa è di per sé relazionale e di per sé missionaria. Leggendo i vangeli vediamo che lo stile di Gesù è quello di farsi prossimo di tutti, in particolare i piccoli, i poveri, i malati, i peccatori. Ogni chiusura ecclesiale agli altri e al mondo non è nello stile del vangelo. Io mi inserisco in questo solco, grato per chi ha lavorato molto bene prima di me e profondamente grato a chi, nella diocesi jesina, è testimonianza di una Chiesa in uscita, la Chiesa della Pentecoste. Per esperienza ho visto che tutto quello che favorisce la comunione nelle comunità e tra le comunità fa bene, ridà vita, partendo dall’ascolto comune della Parola e dalla condivisione, che passi però nella concretezza della vita, nell’attenzione reale alle persone che ci sono accanto. Quando Gesù manda i discepoli a due a due, credo che abbia voluto aiutare proprio i dodici, tra loro così diversi, a fare esperienza di fraternità, a conoscersi di più, a vedere che ciò che li univa non era qualcosa, ma Qualcuno”.

Don Mariano Piccotti: “La Chiesa crea comunione col Signore, che lei sente come sposo, attraverso i sacramenti e prima la Parola. Come vede la fatica e il ruolo dei presbiteri e diaconi?”

Vescovo Paolo Ricciardi: “Io ringrazio il Signore per questi presbiteri e per questi diaconi che, a parte qualcuno, ancora devo conoscere. Ringrazio per il loro “Sì”, il loro ministero, anche tra le fatiche di oggi. Mi piace molto l’immediatezza che ho già sperimentato con alcuni di loro, senza filtri, senza formalismi. È chiaro che l’annuncio della Parola e la vita sacramentale è fondamentale, ma il tutto deve essere accompagnato da una dimensione umana vera, di accoglienza, di prossimità, di ascolto, di “esserci” in mezzo alla gente. Attendo con grande gioia e un po’ di trepidazione questo mio “esserci”, a partire dai sacerdoti, a conoscerli, a vivere e creare spazi di fraternità. Il ministero dei diaconi è da incoraggiare e sostenere. Dalla mia esperienza romana ho potuto constatare che in tante comunità, la presenza del diacono è un segno forte che ha sapore di famiglia, di carità, di servizio nella gioia. Poco dopo la mia nomina è morto a Roma un diacono giovane, Danilo, di 55 anni, sposo e padre di tre figlie. Danilo è morto la sera prima del matrimonio di sua figlia. La testimonianza di fede di questa famiglia, di questo diacono sempre pronto a seguire i poveri, in ascolto della Parola, forte anche nella debolezza della malattia, l’ho vista anche come un segno per me. Ho un “diacono custode” che mi accompagna dal Cielo in questa missione”.

Don Mariano Piccotti: “Il segno della vita consacrata anche a Jesi è in calo. Eppure non si può fare a meno di uomini e donne dedicate perché chiamate, al Signore. Come fare per fare risuonare nei giovani la voce del Signore?”

Vescovo Paolo Ricciardi: “La ‘crisi’ vocazionale la sperimenta tutta la Chiesa, in particolare in Europa. Far risuonare la voce di Dio nei giovani significa prima di tutto amarli così come sono, non avere pregiudizi, perché quando ad un giovane si fanno proposte belle, forti, c’è sempre una risposta a volte inaspettata. I giovani sono “l’oggi” di Dio e della Chiesa, come ha detto più volte papa Francesco. In questo senso credo che il cammino sinodale ci insegni che occorre lavorare insieme. Chi si occupa dei giovani è chiamato anche a collaborare con chi si occupa di famiglia, di scuola. La crisi delle vocazioni ha radici nella crisi della famiglia, della denatalità, della paternità. Io non ho “ricette già scritte” per questo. anche qui attendo di conoscere, di ascoltare, richiamando prima di tutto – perché ce lo ha detto Gesù – che il primo passo è mettersi in ginocchio, per pregare il Padrone della messe perché mandi operai”.

Don Mariano Piccotti: “I laici, cristiani comuni, hanno bisogno di fiducia e di sentirsi responsabili nella promozione del Regno di Dio. Le associazioni possono bastare?”

Vescovo Paolo Ricciardi: “Ai laici, uomini e donne, occorre sicuramente offrire maggiori opportunità di partecipazione, anche con il “coraggio creativo” che sa pensare nuove forme di servizio e ministero in risposta alle esigenze pastorali del nostro tempo, in uno spirito di collaborazione e corresponsabilità. il ruolo delle associazioni e dei movimenti è ancora molto importante, con l’impegno di tessere comunque legami di comunione che abbia un unico respiro ecclesiale, evitando che ognuno faccia il suo percorso. Personalmente ho sempre creduto alla necessità di aiutare gli sposi cristiani a riscoprire la grazia e la missione del sacramento del matrimonio. Credo che se come Chiesa valorizziamo ancor più gli sposi, la famiglia, tutti potremo avere un gran giovamento. Intanto concludo rinnovando il mio grazie al carissimo vescovo Gerardo. La cura che c’è stata nei confronti di tutti, nella formazione spirituale e pastorale è segno di un’attenzione paterna. I catechisti, gli animatori, in generali gli operatori pastorali sono il volto della Chiesa immersa nel quotidiano e mi auguro che mostrino sempre il volto bello della Chiesa. È necessario attingere alla Parola di Dio, all’Eucaristia, per rinnovare l’entusiasmo nella missione. Sono felicemente in attesa di poter contribuire a questo cammino di Speranza. Grazie”.