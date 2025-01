I valori da interiorizzare in famiglia. Un film che educa al rispetto e alla non violenza. Il cortometraggio “Il Mostro”, prodotto dall’associazione “DifendiAmo“, è stato presentato a Palazzo Lombardia. Il film, patrocinato da Regione Lombardia, ha come protagonisti Stefano Sala e Delia Duran, con la regia di Alex Belli, ed è stato prodotto da AIXB Studio. L’obiettivo è farlo proiettare negli ambienti istituzionali, nei luoghi d’interesse e soprattutto all’interno degli istituti scolastici. “Prevenire e contrastare la violenza di genere, è una priorità di Regione Lombardia. Tutte le nostre misure – osserva l’assessore regionale alla Famiglia Elena Lucchini – devono essere però accompagnate anche dalla promozione di un paradigma di valori che sanzioni ogni violenza contro le donne in tutte le sue manifestazioni e favorisca il diffondersi presso le istituzioni di una cultura a sostegno dei diritti della persona e del rispetto della donna”. È fondamentale, secondo la presidente di “DifendiAmo”, Maria Cristina Tramacere, “educare i ragazzi al rispetto e alla non violenza attraverso strumenti affini alle loro generazioni, attraverso un linguaggio diretto che sia a loro familiare. ‘Il Mostro’ in questo contesto, si erge a manifesto della lotta contro la violenza di genere in una chiave fruibile a ogni tipo di pubblico. Denunciando in modo realistico questa piaga sociale sempre più diffusa“.

Famiglia e istituzioni

Serve una sinergia famiglia-istituzioni, quindi. Supporto ai comuni per redigere bilanci di genere e animazione territoriale per famiglie, studentesse e studenti, docenti di scuole di ogni ordine e grado per promuovere la cultura delle pari opportunità e migliorare la qualità della vita di cittadine e cittadini. Sono le principali azioni di “Pari passo” (Per Attività di sensibilizzazione e sostegno), progetto triennale della provincia di Livorno sostenuto dalla Regione nell’ambito del rifinanziamento della sua legge sulla cittadinanza di genere. “Pari passo” è stato presentato nel corso di una conferenza stampa a Livorno nella sede dell’ente, a Palazzo Granducale. Dall’assessora regionale alle pari opportunità Alessandra Nardini e dalla presidente della Provincia di Livorno, Sandra Scarpellini. Grazie alla partecipazione al bando regionale lanciato nella scorsa primavera, la provincia di Livorno ha ottenuto un contributo di circa 552 mila euro. E le prime fasi del progetto sono state avviate. Saranno realizzate attività, coordinate dalla provincia di Livorno, di coinvolgimento, condivisione nonché affiancamento sul bilancio di genere dei comuni del territorio provinciale, a cui seguirà la redazione, per i tre anni di durata del progetto, del BiGe in uno degli enti coinvolti. Per quanto riguarda le scuole, le attività saranno diversificate in base al livello scolastico. Nelle primarie e medie ci saranno laboratori creativi mentre agli studenti e alle studentesse delle superiori saranno proposte proiezioni cinematografiche, cui seguiranno approfondimenti e confronti. Tre i temi conduttori delle attività, per affrontare la parità di genere su fronti diversi il primo tema sarà la storia. Il secondo le scienze, infine la cittadinanza attiva e il lavoro.