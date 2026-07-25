Italia ed Ue unite per riequilibrare attività professionale e vita familiare. La legislazione e le politiche nazionali e comunitarie convergono nell’aiutare i lavoratori a conciliare l’attività professionale e la vita familiare. I vantaggi sono molteplici e investono ogni aspetto della vita individuale e collettiva. Consentono, infatti, di aiutare le imprese a trattenere i talenti. Permettono, inoltre, di promuovere la flessibilità sia per i datori di lavoro che per i lavoratori, oltreché le pari opportunità. Il risultato è generare crescita economica e portare vantaggi alla società nel suo complesso. Inclusi i bambini e le persone bisognose di assistenza familiare. L’obiettivo è favorire un buon equilibrio tra impegni familiari e professionali rafforzando appunto le pari opportunità tra donne e uomini sul posto di lavoro e a casa. La parità tra uomini e donne, infatti, è un principio fondamentale dell’Ue. Tuttavia, nell’Unione europea, le donne continuano a essere considerevolmente sottorappresentate nel mercato del lavoro e nelle posizioni dirigenziali. Da qui l’esigenza di incoraggiare una migliore condivisione delle responsabilità di assistenza tra donne e uomini. La perdita economica dovuta al divario di genere nei livelli di occupazione nell’Ue ammonta a circa 400 miliardi di euro all’anno. Solo riequilibrare attività professionale e vita familiare può aiutare i genitori e i prestatori di assistenza che lavorano. Senza obbligarli a scegliere tra vita familiare e carriera lavorativa.

Famiglia e lavoro

“Negli ultimi anni molti studi hanno dimostrato che investire nel benessere organizzativo non è un’attività “accessoria” o di welfare. Ma una leva strategica che incide direttamente su produttività, attrazione dei talenti, innovazione e reputazione – afferma il presidente di Unioncamere, Andrea Prete-. Le imprese attrattive per le nuove generazioni hanno livelli di produttività superiori del 7,2% rispetto alle altre. Le aziende con una maggiore presenza di giovani mostrano una crescita del fatturato e dell’occupazione più elevata di 1,5 punti percentuali. Ogni euro investito nella salute mentale e nel benessere può generare un ritorno economico compreso fra 2 e 5 euro, soprattutto grazie alla riduzione dell’assenteismo (fonte Oms)”. Gallup e Università di Oxford mostrano che i dipendenti coinvolti (“engaged”) hanno livelli di produttività significativamente superiori rispetto a quelli disingaggiati. Aggiunge l’ingegner Prete: “Il nostro Centro studi Tagliacarne rivela che le imprese che investono in attività che migliorano la salute/il benessere/la conciliazione dei tempi di vita familiare e di lavoro oltre gli obblighi di legge fatturano, occupano e innovano di più. La propensione all’innovazione è strettamente collegata all’età media dei lavoratori. In una dimensione sempre più europea le nuove generazioni confrontano opportunità, salari e qualità del lavoro”.

Nuove generazioni

“Le nuove generazioni attribuiscono un peso crescente alla qualità dell’ambiente di lavoro– evidenzia il presidente di Unioncamere-. Allo stesso tempo, anche i professionisti più esperti sono meno disposti a rimanere in organizzazioni caratterizzate da conflitti continui, scarso riconoscimento o leadership inefficace. Per questo il benessere è ormai uno dei principali fattori competitivi insieme a innovazione, digitalizzazione e sostenibilità”. Conciliare la sfera lavorativa e quella privata e familiare costituisce, secondo Andrea Prete, “un decisivo fattore di innovazione dei modelli sociali, economici e culturali, consentendo al lavoratore e alla lavoratrice di vivere al meglio i molteplici ruoli svolti all’interno della società. Una vera e propria rivoluzione nella mentalità e nella cultura a partire dal riequilibrio dei carichi di cura, dall’organizzazione del lavoro, dall’accesso ai servizi di interesse pubblico”. In definitiva “il benessere aziendale è un investimento sul capitale umano”. Prosegue il presidente di Unioncamere: “Se ne stanno rendendo conto anche i vertici delle nostre aziende. Secondo una recente indagine di Wellhub, il 54% degli amministratori delegati italiani crede che il benessere dei propri dipendenti rappresenti un fattore strategico per il successo finanziario dell’impresa e il 47% è consapevole del fatto che si tratti di un elemento considerato dai lavoratori di rilevanza pari allo stipendio”.

Collaborazione

E’ partendo da queste evidenze che Unioncamere ha confermato la collaborazione con il Dipartimento per le Pari Opportunità e il Dipartimento per la Famiglia. Avviando– in continuità con quanto fatto con l’implementazione del sistema nazionale di certificazione della parità di genere – una iniziativa innovativa diretta a quelle imprese che vogliano certificare il proprio impegno specificatamente a favore della conciliazione vita familiare-lavoro. Sottolinea l’ingegner Prete: “La certificazione, sulla base della norma recentemente introdotta, consentirà alle imprese anche di accedere sgravi contributivi. Si tratta di un riconoscimento e un incoraggiamento per organizzazioni pubbliche e private che decidono di investire su maternità, paternità, carichi di cura, flessibilità organizzativa, welfare aziendale, salute, continuità di carriera”. In Italia le nascite annue sono quasi la metà dei decessi, in cui il tasso di natalità è appena di 6,3 nati per ogni mille abitanti e quello di natalità è drammaticamente sceso a 1,14 figli per donna. Quindi “la valorizzazione del sostegno alla natalità e alle esigenze di cura, attraverso iniziative che aiutino a conciliare i tempi di lavoro con quelli della vita familiare, risulta una scelta strategica e lungimirante per il sistema Paese”, avverte l’ingegner Prete.