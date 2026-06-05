La Conferenza nazionale delle Camere di commercio su Europa e giovani. Si concludono oggi a Paestum i lavori del meeting articolato su panel tematici di stretta attualità. Al centro il ruolo dell’Europa nell’attuale “disordine globale”. Con l’analisi delle nuove dinamiche geopolitiche e i corridoi strategici, per poi approfondire come la finanza e il comparto creditizio possano supportare concretamente la crescita europea. Ampio spazio al “tempo dei giovani”, affrontando le sfide cruciali dell’istruzione, dell’imprenditoria innovativa e del benessere psicologico. Fino a una riflessione riassuntiva sul valore dello sport come volano tra economia e società. L’appuntamento vede la partecipazione di esponenti di primo piano del mondo istituzionale, economico e accademico. Oltre al presidente di Unioncamere, Andrea Prete, Alessandro Aresu, consigliere scientifico Limes. Mara Bizzotto, sottosegretario delle Imprese e del Made in Italy. Raffaele Fitto, vicepresidente della Commissione europea. Enrico Letta, presidente Arel (in collegamento). Marco Minniti, presidente MedOr. Andrea Montanino, direttore Strategie settoriali e Impatto Cdp. Antonio Patuelli, presidente Abi. Davide Rondoni, presidente Comitato nazionale per i festeggiamenti dell’ottavo centenario della morte di San Francesco. Antonio Tajani, ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale.

Ruolo dell’Europa

“L’Europa è una sfida importante. In un periodo in cui la geopolitica ci dice tante cose diverse dal passato credo che l’Europa debba fare l’Europa, cioè essere il cuore del mondo possibilmente, ma comunque essere in grado di confrontarsi in maniera aperta e con le stesse condizioni con gli Stati Uniti e la Cina, che sono i due competitor mondiali-. afferma il presidente di Unioncamere, Andrea Prete-. L’Europa avrà sicuramente dei difetti da sistemare e penso che il rapporto Draghi e il rapporto Letta siano stati molto chiari sulla competitività da recuperare sugli investimenti, il mercato unico, il mercato unico delle energie e quant’altro”. Il leader del sistema camerale italiano evidenzia come ciò sia però “sicuramente imprescindibile”. Infatti “da 81 anni in Europa non c’e’ una guerra ed erano nazioni che si sono fatte guerre per secoli. Sono 81 anni che viviamo in pace. E’ un bene assoluto. A questo dobbiamo aggiungere anche la capacità di competere con il resto del mondo e affermare alcuni principi che sono tipici del nostro continente, come per esempio il welfare. Quello che esiste in Europa non ha eguali in tutto il mondo”.

Focus giovani

“I giovani sono il futuro”, ribadisce Andrea Prete, pur rammentando che “abbiamo un calo demografico rilevante e questo penalizza. E’ aumentato in maniera enorme il numero degli occupati over 50 ed è diminuito in maniera enorme quello degli under 35″. Su questo, aggiunge il presidente di Unioncamere, “bisogna sicuramente stimolare i giovani a seguire dei percorsi formativi che li possono fare introdurre nel mercato del lavoro rapidamente. Pensiamo alle lauree scientifiche e anche agli Its, istituti tecnici superiori, che consentono un’occupazione abbastanza rapida”. Po “bisogna evitare che i nostri giovani sui quali puntiamo vadano all’estero”. Questo, avverte Andrea Prete, è “un problema serio: ovvio che i figli della generazione Erasmus vivono l’Europa come la casa comune, ma c’è anche da dire che oggettivamente abbiamo dei gap salariali che vanno colmati, cosi’ come la possibilita’ in tutti i Paesi d’Europa che quando uno merita ed è valido riesce a fare carriera in maniera molto piu’ repentina che non in Italia. Si tratta di un dato non irrilevante”.