L’operatività digitale delle imprese come obiettivo di crescita del sistema Italia. Le imprese in Europa, riferisce il Sole 24 Ore, si stanno muovendo rapidamente verso l’integrazione delle tecnologie digitali. Con una media del 60% delle aziende che ha raggiunto il livello base di intensità digitale. L’adozione di soluzioni avanzate, come l’intelligenza artificiale, riguarda circa il 20% delle imprese con più di 10 dipendenti, guidata da Danimarca (42%), Finlandia e Svezia. Intanto l’intelligenza artificiale non corre alla stessa velocità in tutte le imprese. I grandi gruppi europei stanno recuperando terreno rispetto ai concorrenti nordamericani – dice l’Accenture AI Progress Barometer – ma sono ancora indietro. Lo studio analizza il livello di preparazione all’intelligenza artificiale delle imprese nel mondo. Il panorama digitale europeo si sviluppa su diversi pilastri strategici. Il programma comunitario Programma Europa Digitale sostiene le pmi e le amministrazioni con un budget di oltre 8 miliardi di euro destinato a supercalcolo, cybersecurity e Ai . Inoltre è in corso la transizione verso l’utilizzo dell‘Identità Digitale Europea e dei Portafogli Digitali. È al centro del dibattito politico europeo il tentativo di ridurre gli oneri normativi per le piccole e medie imprese e di sviluppare un mercato unico che faciliti la competitività e la crescita tecnologica.

Percorso digitale

Europa digitale: venerdì 17 luglio dalle 11 alle 12,30 si svolgerà il webinar “Mercato unico europeo: servizi transfrontalieri e digitalizzazione”. Focus sulle nuove iniziative europee e il ruolo del sistema camerale. Il sistema camerale, in un’ottica di sussidiarietà, supporta i comuni italiani per la realizzazione dello Sportello unico dell’attività produttive (Suap). Si tratta del punto singolo di contatto previsto dalla direttiva servizi dell’Unione europea. Il regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sul Suap ha affidato alle Camere di commercio il compito di realizzare un portale. Attraverso impresainungiorno.gov.it è possibile accedere alla rete nazionale degli sportelli.

La norma si riferisce anche ai comuni che non dispongono ancora della strumentazione informatica e telematica richiesta per il corretto funzionamento degli sportelli. In questi casi le camere di commercio devono prestarsi a svolgere le funzioni di accettazione delle pratiche informatiche destinate al Suap comunali.

Sportello digitale

L’approfondimento di venerdì è rivolto ai funzionari camerali dei Suap e a chi è interessato alla operatività del mercato unico. L’obiettivo è quello di fornire un rapido aggiornamento sullo stato di avanzamento del percorso realizzativo del Single Digital Gateway (Sportello Unico Digitale) voluto dall’Unione europea per rafforzare il mercato unico digitale. Per partecipare è necessario registrarsi entro le ore 18 del 15 luglio inviando una mail a: agendadigitale@unioncamere.it. Gli iscritti riceveranno il link per seguire i lavori. La presentazione si svolgerà tramite piattaforma Zoom. Nel programma è previsto che ad aprire i lavori siano Mario Altavilla (Unioncamere nazionale) e Ana Sarateanu (Unioncamere Europa). Quindi le relazioni. “Il mercato unico in cifre: prestazione temporanea di servizi e libertà di stabilimento”: Grazia Covotta (Unioncamere Europa). “Programma di lavoro della Commissione Europea: servizi pubblici digitali”: Diana Marcello (Unioncamere Europa). “Infrastruttura digitale europea”: Grazia Covotta (Unioncamere Europa). “Avviare un’impresa: la Direttiva Servizi e il Punto Singolo di Contatto”: Monica Onori (Si.Camera). Le conclusioni sono affidate ad Antonio Romeo (Unioncamere).