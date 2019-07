MARTEDÌ 09 LUGLIO 2019, 00:03, IN TERRIS

Ecosostenibilità e autonomia amministrativa

La lezione della dottrina sociale e di Sturzo

GUIDO CASTELLI

a sostenibilità ambientale e sociale è uno dei mantra del momento. Ed è certamente un bene che ci sia una rinnovata sensibilità a quello che già Paolo VI sollecitava nella “Populorum Progressio” (1967): “Noi abbiamo degli obblighi verso tutti, e non possiamo disinteressarci di coloro che verranno dopo di noi ad ingrandire la cerchia della famiglia umana. La solidarietà universale, che è un fatto e per noi un beneficio, è altresì un dovere”. La dottrina sociale della Chiesa – certo molto prima del caposaldo di Papa Francesco, con la sua enciclica “Laudato si” – aveva già questa chiara intuizione.

La famiglia umana si concretizza nelle comunità civili che si organizzano, nelle città, dove si generano ricchezze e si consumano energie, entrambe azioni essenziali per garantire il futuro di chi ci seguirà. Il primo livello locale è quello delle comunità cittadine. Oltre due terzi dell’energia del Pianeta è consumata nelle città che sono la causa di circa il 70% delle emissioni globali, secondo i dati della Ellen MacArthur Foundation. Dati inconfutabili sui mutamenti climatici, statistiche ultimative sulla necessità di cambiare stili di vita e di produzione energetica, necessità incontrovertibili di adottare i criteri dell’economia circolare per rendere sostenibile la vita nelle città del Pianeta.

Eppure, nonostante la pioggia di certezze e di prescrizioni che ci arrivano dagli amministratori del “pensiero unico”, noi restiamo quotidianamente travolti da un mare di dubbi. Nessuno si fida più di nessuno, almeno quanto tutti pensano di poter dire tutto.

Ci soccorre ancora il magistero della Chiesa: come ha detto recentemente il cardinale Marx proprio a proposito dei temi della sostenibilità ambientale, non può essere “semplicemente una soluzione calata dall’alto”. “È vero, la politica svolge un ruolo essenziale nell’affrontare il problema ecologico e bisogna in qualche modo anche rafforzare le competenze delle istituzioni internazionali – ha ammesso il porporato – ma non si tratta di un problema esclusivamente politico”. Di qui “l’importanza del principio di sussidiarietà, evidenziando che molti passi vanno compiuti a livello locale, da corpi intermedi che danno espressione alla società”.

"I programmi si vivono, prima ancora di dichiararli" diceva don Luigi Sturzo. Il fondatore del Partito popolare, nonché sindaco di Caltagirone e vicepresidente dell’Associazione nazionale dei comuni italiani (Anci) aveva voluto far partire una rivoluzione civile e culturale partendo proprio dal livello territoriale e politico più vicino alle popolazioni.

E’ proprio la differenza dell’approccio a far la differenza. Quello suggerito dalla Chiesa cattolica non è più solo prescrittivo. Non si usano più le prediche, tantomeno il proselitismo. Prevale la testimonianza. Sermoni e anatemi sembrano oggi esclusiva di qualche giovane profeta, come la svedese Greta Thunberg, che sembra dimenticare il tema centrale: il consenso.

La retorica moralista non funziona più. Indipendentemente dal suo praticante. Nonostante gli sforzi dei media – tradizionali o social, poco importa – per riproporre il mainstream più corretto politicamente. Gli individui così come le comunità hanno consumato un distacco ormai incolmabile tra la verità (presunta: ogni verità nel mondo senza dio dopo la Rivoluzione francese è sempre e solo presunta) e il comportamento.

Nella stagione del relativismo nichilista si è affermata una attenzione al “proprio vantaggio”. Non bastano prescrizioni, divieti e imposizioni fiscali (i gilet gialli insegnano). L’innovazione deve produrre benefici economici e generare equità sociale. In una società impregnata di nichilismo il consenso transita attraverso il criterio dello scambio. Il vantaggio e la convenienza sono diventati la misura civica di tutte le cose. Anche e forse soprattutto per quel che riguarda i temi della sostenibilità sociale e ambientale. E certamente per quel che riguarda i luoghi in cui la socialità si manifesta e si consuma, cioè nelle città. E’ certo che alle città saranno affidati compiti decisivi sui nuovi equilibri di sostenibilità. Ma quanto è credibile parlarne mentre si accumulano rifiuti non smaltiti nelle strade? Quanto si può motivare la comunità cittadina nell’auspicare la sostituzione di lampade a fluorescenza con quelle a led, di fronte alla inevitabile lamentela, che mi sono sentito fare da sindaco: “Ma così ci si vede di meno! Le strade sono più buie!”.

La città può diventare volano di politiche solo se alla città verrà riconosciuto un ruolo credibile di luogo in cui i problemi vengono risolti, non moltiplicati. Più autonomia, più risorse umane e finanziarie sono la condizione per recuperare reputazione. La città virtuosa, come macchina amministrativa capace di output vantaggiosi e convenienti per chi la abita, potrà diventare polo di sostenibilità, di economia circolare, come è stato suggerito in un recente convegno promosso da Enel al Link Campus di Roma.

Per le città italiane, per farle diventare motore di sostenibilità sociale e ambientale, serve una iniezione di “agibilità politica”, uno spazio effettivo di esercizio amministrativo autonomo e misurabile con le necessità della comunità cittadina. Beh, anche in questo orizzonte è una rinnovata autonomia - dopo anni di centralismo ordinamentale e finanziario - che può rilanciare il ruolo delle città, anche in questa loro rinnovata vocazione di organizzatrici di vita sostenibile per gli abitanti di oggi e per i loro figli.

Per concludere con Sturzo, nell’anno del centenario del suo Appello ai Liberi e Forti, il professor Enzo Balboni suggerisce di riprendere il punto 5: “Libertà e autonomia degli enti pubblici locali”. Per dirla con Balboni, Sturzo “profondamente convinto della vivacità e sanità proveniente dai 'corpi intermedi' tra il singolo individuo (facilmente schiacciato dalla pesantezza delle istituzioni del liberalismo del tempo) e lo Stato, onnivoro, famelico di tasse e dominato dalle culture burocratiche e accentratrici, aveva visto nei Comuni e nella Regione quei corpi organici che, insieme alle famiglie, alle associazioni – operaie, artigianali, contadine – e ai nascenti partiti politici popolari di massa, potevano avviare, nel XX secolo, la modernizzazione dell’Italia”.

