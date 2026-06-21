Sociale

Ecosistemi di montagna e sviluppo sostenibile: Spin2

Chambre valdotaine, seminario su imprese e cambiamento climatico. Esperti a confronto il 22 giugno a La Salle. L'economia della montagna si fonda su un modello integrato di turismo, agricoltura e valorizzazione delle risorse ambientali

Di Giacomo Galeazzi
Montagna

Allarme per l’impatto del “climate change” sull’economia della montagna. Le zone montuose sono più soggette agli effetti del riscaldamento globale, mettendo a rischio le condizioni di vita di miliardi di persone. L’economia della montagna costituisce un modello integrato di turismo, agricoltura e valorizzazione delle risorse ambientali. Oggi i driver principali includono l’industria dello sport, i servizi ecosistemici e la transizione verso un modello di “comunità generativa”. Assieme l’agricoltura e  la zootecnia rappresentano in media il 16% del valore aggiunto dell’economia montana italiana (con picchi che superano il 25% in diverse comunità). Costituisce un presidio fondamentale per la cura del territorio e la prevenzione del dissesto idrogeologico. Il settore turistico, sia invernale che estivo, ha un forte effetto moltiplicatore sull’economia locale. Le Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 hanno consolidato il legame tra sport, investimenti infrastrutturali e sostenibilità. La montagna è la principale produttrice di risorse idriche, energia (idroelettrico, biomasse) e biodiversità. Il loro valore economico è stimato in decine di miliardi di euro a livello nazionale. Le aree montane affrontano la sfida dello spopolamento e della rarefazione dei servizi essenziali. Per contrastare queste marginalità, le politiche di sviluppo economico (come la Strategia nazionale aree interne-Snai) puntano sulla digitalizzazione, sull’innovazione delle filiere e sul turismo esperienziale e destagionalizzato. Il quadro territoriale, tuttavia, non è uniforme.

Montagna
Foto di Sergio Cerrato – Italia da Pixabay

Climate change

Le Alpi si scaldano a una velocità quasi doppia rispetto alla media globale, rendendo la montagna una sentinella del cambiamento climatico. I principali impatti includono il rapido ritiro dei ghiacciai, la fusione del permafrost che aumenta il rischio di frane, la riduzione dell’innevamento e la minaccia per la biodiversità locale. La crisi climatica sta trasformando radicalmente gli ecosistemi montani e le attività economiche ad essi collegate:Ritiro dei ghiacciai e permafrost. I ghiacciai alpini continuano a subire una drastica perdita di massa. La degradazione del permafrost (il terreno perennemente gelato) rende le pareti rocciose più instabili. Aumentando il rischio di frane e crolli. L’aumento delle temperature ha ridotto drasticamente la copertura nevosa a quote medio-basse. Le classiche “settimane bianche” dipendono sempre più dall’innevamento artificiale. Costringendo le stazioni sciistiche a ripensare la propria offerta turistica in chiave destagionalizzata ed ecosostenibile. Sos anche per le risorse idriche ed ecosistemi: I bacini montani sono fondamentali per l’approvvigionamento idrico di valli e pianure. La scomparsa dei ghiacciai altera il ciclo dell’acqua, influenzando fiumi e agricoltura. Inoltre, flora e fauna endemica sono a rischio a causa dello spostamento verso l’alto delle fasce climatiche. Agli impatti specifici sui territori alpini e alle strategie di adattamento messe in campo sono dedicati i bollettini e le ricerche pubblicati dall’Unione Europea tramite la piattaforma Climate-ADAPT.  Numerosi sono i progetti di cooperazione transfrontaliera della Convenzione delle Alpi.

Montagna
Foto di Anastasia Pirri su Unsplash

Economia della montagna

Si intitola “Le attività economiche di montagna e la doppia transizione. Rapporto tra imprese, ecosistemi di montagna e sviluppo sostenibile nell’epoca del cambiamento climatico” il seminario organizzato dalla Chambre Valdôtaine (attraverso lo Sportello Spin2 servizio associato con Unioncamere Piemonte). L’evento – che si svolgerà lunedì 22 giugno alle 14:30 nel Municipio di La Salle (sala Maison Gerbollier) – è gratuito e rivolto alle imprese e portatori di interesse, vale a dire, associazioni di categoria, pubbliche amministrazioni, enti del terzo settore, rappresentanti delle infrastrutture locali, cittadini interessati. Si tratta – spiegano gli organizzatori – di un momento di approfondimento con esperti internazionali e imprenditori del territorio per parlare di turismo e politiche di adattamento e prospettive per le imprese, di opportunità e rischi di un ambiente montano, di sostenibilità e resilienza delle infrastrutture, e di rapporto tra l’impatto del clima con le imprese di montagna. L’evento fa parte di un ciclo di seminari su come il cambiamento climatico condizioni le attività economiche in montagna. E si inserisce come attività del Progetto “Parcours+ cambiamenti climatici-Parcours CC” finanziato nell’ambito del Programma di cooperazione Interreg VI-A Italia-Francia Alcotra 2021/2027. Ciò mira ad identificare gli aspetti negativi e a valorizzare quelli potenzialmente positivi del cambiamento climatico. In una logica di adattamento delle popolazioni locali alle nuove realtà ambientali ed ecologiche.
Articolo precedente
Accessibilità emotiva, perché il digitale deve rispettare anche il benessere
Prossimo articolo
Canarie-Lampedusa: il Magistero dell’accoglienza

ARTICOLI CORRELATI

AUTORE

Giacomo Galeazzi
Giacomo Galeazzi

ARTICOLI DI ALTRI AUTORI

Ricevi sempre le ultime notizie

Ricevi comodamente e senza costi tutte le ultime notizie direttamente nella tua casella email.

NEWSLETTER

Stay Connected

Seguici sui nostri social !

Scrivi a In Terris

Per inviare un messaggio al direttore o scrivere un tuo articolo:

SCEGLI UN'OPZIONE

ARTICOLI RECENTI

ALTRE NOTIZIE