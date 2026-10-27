La mobilità pulita (o sostenibile) indica un insieme di sistemi e mezzi di trasporto progettati per ridurre l’impatto ambientale, diminuire le emissioni di gas serra e migliorare la qualità della vita nelle aree urbane. Ecco le principali soluzioni e obiettivi. Mezzi a zero o basse emissioni: veicoli elettrici (BEV), ibridi e a idrogeno. Micromobilità: uso di biciclette (tradizionali o a pedalata assistita), monopattini elettrici e servizi di sharing (condivisione di auto, bici e monopattini). Trasporto pubblico: potenziamento di autobus elettrici, tram e metropolitane per limitare l’uso dell’auto privata. Mobilità dolce (o attiva): spostamenti a piedi o in bicicletta per i tragitti brevi. Focus sull’economia pulita, dal Pnrr spinta da 34 miliardi per la mobilità. Ma il lavoro non è concluso, la sfida è completare le opere. Il Piano nazionale di ripresa e resilienza ha portato nel settore infrastrutture e servizi per la mobilità risorse per circa 34 miliardi di euro, oltre un terzo investite nel Mezzogiorno e per tre quarti con benefici diretti sulla transizione climatica.

Logistica delle merci

Sono questi alcuni dei dati emersi dal convegno “Il futuro delle infrastrutture, dei trasporti e della logistica italiana dopo il Pnrr” organizzato da Economia Pulita nella sede della Rappresentanza in Italia del Parlamento Europeo. Il Pnrr ha consegnato, inoltre, 10 riforme di sistema e lasciato in eredità procedure di avviamento delle opere e di controllo sul loro avanzamento più serrate e puntuali. “Ma il lavoro per rendere più efficiente la mobilità delle persone e la logistica delle merci non è concluso: oltre alla completa messa in esercizio dei nuovi km di linee ferroviarie ad Alta Velocità e di quelli attrezzati con i più moderni sistemi di distanziamento (Ertms), sono più di 190 gli interventi prioritari individuati dalle imprese”, si legge in una nota. Il dato emerge dagli ultimi Libri Bianchi redatti da Uniontrasporti (società di Unioncamere): il 54% delle opere prioritarie individuate riguardano la rete ferroviaria, il 40% strade e autostrade e il residuo porti, interporti e aeroporti. La fine dei lavori per la maggior parte dei cantieri aperti è prevista oltre il 2030.

Mobilità sostenibile

L’UE sostiene lo sviluppo dei sistemi di trasporto al fine di promuovere il mercato unico e aumentare la connettività tra le regioni europee, mirando nel contempo alla decarbonizzazione del settore. Conformemente all’accordo di Parigi, i paesi dell’UE sono impegnati a rendere l’Ue climaticamente neutra entro il 2050. Al fine di conseguire tale obiettivo, entro il 2030 l’UE ridurrà le sue emissioni nette di gas a effetto serra in tutti i settori dell’economia di almeno il 55% rispetto ai livelli del 1990 e continuerà a ridurre progressivamente le emissioni entro il 2050. Per contribuire all’obiettivo, il settore dei trasporti deve subire una trasformazione che richiederà una riduzione del 90% delle emissioni di gas a effetto serra (rispetto ai livelli del 1990) entro il 2050. I progressi nella riduzione delle emissioni sono stati più lenti nel settore dei trasporti che in altri settori economici. Mentre in altri settori le emissioni sono diminuite in modo significativo, le emissioni dei trasporti sono aumentate negli ultimi anni. È fondamentale rendere il trasporto di passeggeri e merci nell’Ue più efficiente e meno dipendente dai combustibili fossili. Nel 2021 il Consiglio ha adottato conclusioni sulla strategia della Commissione per una mobilità intelligente e sostenibile, in cui delinea gli obiettivi dell’Ue per rendere la mobilità verde, intelligente e resiliente nell’Ue. Il pacchetto “Pronti per il 55%” consiste in una serie di iniziative politiche e normative volte a conseguire l’obiettivo di ridurre le emissioni di almeno il 55% entro il 2030 e comprende iniziative-chiave per contribuire alla decarbonizzazione dei trasporti stradali, aerei e marittimi. Il trasporto su strada registra la quota più elevata di emissioni di gas a effetto serra prodotte dai trasporti. Soltanto le autovetture rappresentano il 12% delle emissioni totali di biossido di carbonio (CO2) dell’Ue.

Ridurre le emissioni

Nel marzo 2023, mediante revisione del regolamento dell’UE del 2019, il Consiglio ha adottato nuove norme per ridurre ulteriormente le emissioni di CO2 delle autovetture e dei furgoni nuovi. Le norme rivedute fissano obiettivi per la progressiva riduzione delle emissioni. Dal 2030 al 2034 le emissioni dovranno essere ridotte del 55% per le autovetture nuove e del 50% per i furgoni nuovi rispetto agli obiettivi del 2021. Nel maggio 2024 il Consiglio ha adottato nuove disposizioni per rafforzare le norme in materia di emissioni per i veicoli pesanti. Il regolamento adottato aggiorna le norme del 2019 per aiutare l’UE a realizzare le sue ambizioni in materia di lotta ai cambiamenti climatici. Il regolamento mira a ridurre le emissioni di CO2 nel settore del trasporto su strada, in linea con gli obiettivi climatici dell’UE, rafforzando gli obiettivi di riduzione delle emissioni per il 2030 (-45%) e introducendo nuovi traguardi per il 2035 (-65%) e il 2040 (-90%). Le istituzioni dell’UE lavorano allo sviluppo di norme e obiettivi comuni per la gestione dello spazio aereo europeo nell’ambito del cielo unico europeo. La gestione efficiente del traffico aereo dovrebbe contribuire a ridurre le emissioni generate dal settore e a garantire sufficienti incrementi in termini di capacità e di efficienza sotto il profilo dei costi. Il 22 settembre 2020 la Commissione ha presentato una proposta modificata per apportare modifiche al regolamento vigente. Nel giugno 2021 il Consiglio ha concordato un orientamento generale sulla riforma del cielo unico europeo. Nel marzo 2024 il Consiglio e il Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo provvisorio sulla riforma, che dovrà essere approvata da entrambe le istituzioni. Il Consiglio ha adottato la sua posizione sulla riforma in prima lettura nel settembre 2024.

FuelEU

Parte del pacchetto “Pronti per il 55%”, l’iniziativa FuelEU Maritime promuoverà l’uso di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel trasporto marittimo. Lo scopo è ridurre l’intensità dei gas a effetto serra dell’energia usata a bordo dalle navi fino all’80% entro il 2050 mediante la promozione dell’uso di combustibili più sostenibili da parte delle navi che utilizzano i porti dell’Ue. Garantendo nel contempo il buon funzionamento del traffico marittimo ed evitando distorsioni nel mercato interno. L’Ue opera inoltre nell’ambito dell’Organizzazione marittima internazionale (IMO) per ridurre le emissioni di gas a effetto serra prodotte dalle navi. Nel luglio 2023 è stata adottata una strategia riveduta dell’IMO per la riduzione delle emissioni, con l’ambizione di azzerare le emissioni nette intorno al 2050. Le misure per attuare la strategia riveduta dell’IMO sono in fase di discussione.