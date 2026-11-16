L’economia del mare si conferma uno dei pilastri dello sviluppo economico della Sicilia, con risultati che superano nettamente la media nazionale. Nel 2024 il comparto ha generato nell’isola un valore aggiunto di 7,2 miliardi di euro, pari al 7% dell’intera economia regionale, a fronte di un’incidenza del 4% registrata in Italia. A rilevarlo è il rapporto “Focus regionale-l’economia del mare in Sicilia”. Il report è stato elaborato dal Centro studi delle Camere di commercio Guglielmo Tagliacarne, Unioncamere e OsserMare. La presentazione ha avuto luogo nel corso di Seacily, il Salone nautico che si è svolto a Castellammare del Golfo. Il dato più significativo riguarda “la dinamica di crescita: il valore aggiunto dell’economia del mare siciliana è aumentato del 14,1% rispetto al 2023, quasi quattro volte il tasso nazionale del 3,8%”. Anche sul fronte dell’occupazione la Sicilia mostra “una performance superiore alla media italiana. Nel 2024 gli occupati dell’economia del mare sono stati 122.800, con un incremento del 16,4% rispetto all’anno precedente, contro il +4,2% nazionale. Il comparto rappresenta il 7,4% dell’occupazione regionale, mentre in Italia la quota si attesta al 4,3%”. L’economia del mare (o blue economy) nel Mezzogiorno rappresenta uno dei settori più dinamici e in forte crescita dell’economia nazionale italiana. Rilevante è l’ncidenza sul territorio. Nel Sud l’economia del mare genera circa il 34%-35% del valore aggiunto totale della filiera marittima nazionale, un’incidenza di gran lunga superiore al peso che l’economia complessiva del Sud ha sul Pil italiano (circa il 22,5%).

Risorsa-mare

L’economia del mare coinvolge circa 250 mila imprese e oltre un milione di occupati (con il Mezzogiorno che esprime circa il 40% dell’occupazione del settore a livello nazionale secondo recenti dati Sace). L’aumento del valore aggiunto della filiera nel Sud è risultato significativamente superiore alla media nazionale e ai settori tradizionali. I porti del Mezzogiorno gestiscono una quota rilevante del traffico merci nazionale (circa il 47%), con hub strategici come il porto di Gioia Tauro tra i leader nel settore container. Circa il 48% dell’interscambio commerciale del Sud avviene via mare. Turismo costiero e ristorazione: rimane uno dei motori principali, con una forte incidenza anche di imprese giovanili e start-up collegate al tempo libero, alla nautica e all’ospitalità. Cantieristica navale e nautica: in forte espansione, con tassi di incremento della produzione in alcune aree del Meridione superiori a quelli del Nord. Energie rinnovabili marine: il Mezzogiorno funge da vero e proprio “serbatoio” green per l’Italia, producendo oltre il 55% dei GWh nazionali da fonti rinnovabili, con una quota dominante dell’energia eolica concentrata in queste regioni. La struttura dell’economia del mare regionale evidenzia “una forte concentrazione in due comparti: la movimentazione di merci e passeggeri via mare e i servizi di alloggio e ristorazione”. I trasporti marittimi e i servizi turistico-ricettivi, considerati insieme, generano quindi circa il 73% del valore aggiunto della blue economy siciliana. La Sicilia è quinta in Italia per incidenza economica del mare. Nel confronto tra le regioni italiane, la Sicilia occupa il quinto posto per incidenza del valore aggiunto dell’economia del mare sul totale dell’economia regionale, con il 7%. La precedono Liguria, con il 14,4%, Sardegna, con il 7,5%, Friuli-Venezia Giulia, con il 7,3%, e Campania, con il 7,1%.

Settore trainante

Il posizionamento dell’isola è ancora più significativo sul fronte dell’occupazione. La Sicilia è quarta in Italia per incidenza degli occupati della blue economy sul totale regionale, con il 7,4%, dietro Liguria, Sardegna e Lazio. Per quanto riguarda il sistema imprenditoriale, la regione si colloca al terzo posto per incidenza delle imprese dell’economia del mare sul totale delle imprese locali, con il 6,8%, preceduta da Liguria e Sardegna. I dati – viene spiegato – mostrano “una vocazione marittima strutturale: il mare non costituisce soltanto una risorsa geografica e ambientale ma un fattore determinante per la produzione di ricchezza, l’occupazione e la competitività del territorio”. Nel 2025 le imprese siciliane riconducibili all’economia del mare sono 31.369, pari al 6,8% del totale delle imprese regionali. Particolarmente rilevante è la componente femminile: le imprese guidate da donne o comunque classificate come femminili nel rapporto sono 7.693, pari al 24,5% dell’economia del mare siciliana. Le imprese giovanili sono 3.090, equivalenti al 9,8% del comparto, mentre quelle straniere sono 1.499, pari al 4,8%. La distribuzione territoriale conferma il ruolo dei principali poli urbani e portuali. Palermo concentra 7.666 imprese, pari al 24,4% del totale regionale; seguono Catania con 5.511 imprese, il 17,6%, Messina con 5.465, il 17,4%, e Trapani con 4.583, il 14,6%.