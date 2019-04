LUNEDÌ 22 APRILE 2019, 12:17, IN TERRIS



GIORNATA MONDIALE DELLA TERRA

Ecco quanti ettari sono scomparsi in un anno

L'Earth Day nasce in California nel 1969. Denuncia di Coldiretti

REDAZIONE

L

a Giornata mondiale della terra coincide quest'anno con la Pasquetta, giornata che in molti dedicano tradizionalmente alle gite fuori porta, spesso in campagna. Ma proprio la terra incontaminata o coltivata è a forte rischio a causa del consumo di suolo. Lo denuncia Coldiretti.

I dati

Secondo l'analisi dell'associazione di coltivatori, nell’ultimo anno sono scomparsi 100mila ettari di terra coltivata, pari alla superficie di 150mila campi da calcio, a causa del consumo di suolo e della cementificazione ma anche del mancato riconoscimento del lavoro degli agricoltori, dai bassi prezzi pagati per i prodotti dei campi fino agli attacchi degli animali selvatici che distruggono i raccolti e mettono in pericolo la sicurezza nelle aree rurali. Secondo l’analisi su dati Istat relativi alle intenzioni di semina, "nel 2019 la superficie coltivata in Italia è scesa ancora ad appena 11,3 milioni di ettari. Tra l’altro – sottolinea la Coldiretti – nell’ultimo anno sono andati persi 21mila ettari di prati permanenti e pascoli anche per gli attacchi degli animali selvatici agli allevamenti, la concorrenza sleale dei carne e formaggi stranieri spacciati per nazionali e il massiccio consumo di suolo che in Italia ha ridotto drasticamente gli spazi verdi e i tradizionali percorsi lungo i fiumi fino ai pascoli di altura storicamente usati anche per la transumanza delle greggi". "Calano di circa 24mila ettari anche - precisa la Coldiretti - i terreni coltivati a foraggere destinate all’alimentazione degli animali negli allevamenti soprattutto nelle aree interne più difficili dove maggiore è il rischio dell’abbandono. Un trend che aggrava il fenomeno della perdita di suolo fertile, dopo che negli ultimi 25 anni è già scomparso oltre un quarto della terra coltivata. Su un territorio meno ricco e più fragile per il consumo di suolo si abbattono – continua la Coldiretti – i cambiamenti climatici con le precipitazioni sempre più intense e frequenti con vere e proprie bombe d’acqua che il terreno non riesce ad assorbire. Il risultato è che sono saliti a 7275 i comuni complessivamente a rischio frane e alluvioni, il 91,3% del totale ma la percentuale sale al 100% per Liguria e Toscana mentre e al 90% per il Piemonte", secondo elaborazioni Coldiretti su dati Ispra.

L'Earth Day

La Giornata mondiale della terra nasce da un disastro ambientale avvenuto nel 1969 in California. Dal pozzo della Union Oi al largo di Santa Barbara ci fu una fuoriuscita di petrolio, così l'attivista per l'ambiente John McConnell portò alla Conferenza Unesco di San Francisco la proposta di una Giornata della Terra. Il suo obiettivo era quello di sensibilizzare le persone sul tema della difesa del nostro pianeta dall'inquinamento e trascorrere una giornata di pace. Negli Stati Uniti si è festeggiata per la prima volta il 21 marzo 1970, il primo giorno di primavera nell'emisfero boreale.

