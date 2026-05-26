L’industria manifatturiera è il settore secondario che trasforma materie prime in beni finiti o semilavorati attraverso lavoro umano, macchinari o processi chimici. Include comparti chiave come metalmeccanica, tessile, alimentare, chimica ed elettronica. Oggi il settore è guidato dalla digitalizzazione e dall’Industria 4.0. La trasformazione tecnologica del lavoro corre più veloce della capacità del mercato di formare nuove competenze. Secondo gli ultimi dati diffusi da Cnel-Unioncamere sul mismatch tra domanda e offerta di lavoro, le imprese italiane dichiarano difficoltà di reperimento per il 46% dei contratti programmati. Quota che sale al 51% quando si cercano laureati. Le criticità maggiori riguardano soprattutto i profili tecnico-specialistici e le competenze legate all’innovazione, dall’industria metalmeccanica ai servizi Ict e telecomunicazioni.

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Un fenomeno che rischia di rallentare anche gli investimenti in nuove tecnologie, perché le aziende spesso non trovano le professionalità necessarie per gestirle. Dall’industria manifatturiera al finance, dal settore legale agli eventi aziendali, la tecnologia non sta semplicemente sostituendo alcune attività operative. Sta ridefinendo le competenze richieste e facendo emergere nuove figure professionali ibride, sempre più difficili da reperire sul mercato. Il risultato è un paradosso che molte aziende iniziano a sperimentare concretamente. Gli investimenti in innovazione crescono, la domanda di lavoro qualificato aumenta, ma il sistema formativo fatica a tenere il passo con la velocità dell’evoluzione tecnologica. “L’industria di oggi ha bisogno di nuove competenze e di una nuova narrazione del lavoro tecnico e manifatturiero”, osserva Cristian Bosi, managing director di Fanuc Italia.

Giovani

Aggiunge Bosi: “Il nostro obiettivo, attraverso le Olimpiadi Fanuc, alla loro quarta edizione, è creare un ecosistema di giovani ed entusiasti professionisti formati in ambito robotica, controllo numerico e automazione industriale. Attraverso la collaborazione con oltre 200 Istituti Tecnici italiani e i percorsi di certificazione professionale, stiamo contribuendo a costruire una nuova generazione di talenti capaci di guidare le fabbriche intelligenti del presente e del futuro”. In particolare l’industria manifatturiera si incentra sulla trasformazione. Ovvero sulla conversione di risorse grezze (per esempio metalli, legno, prodotti agricoli) in oggetti destinati al consumo o ad altri comparti produttivi. Centrale è sempre più l’innovazione con l’adozione di automazione, Internet of Things (IoT) e Big Data. Così da ottimizzare i processi e creare prodotti personalizzati. Infine la competitività è il cuore pulsante dell’export, con un focus su qualità e sostenibilità energetica.