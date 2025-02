. I biomarcatori usati sono vari. E cioè test neuropsicologici. Test su liquor (p-tau e A1-42/p-tau). Test genetico (ApoE4). EEG per connettività. RM volumetrica. (18 F) FDG-PET. Lo studio Interceptor è stato ideato nel 2016 in risposta alla possibile approvazione da parte del Food and Drug Administration, l’ente regolatorio americano per i farmaci, del primo farmaco contro l’amiloide, il cui accumulo nel cervello viene ad oggi considerato una delle principali cause della demenza di

Interceptor è partito nella primavera 2018 e terminato poco più di un anno fa. Sono appena stati presentati i risultati presso l’aula Pocchiari dell’Istituto Superiore di Sanità (Iss), dove si è svolto il convegno “Lo studio Interceptor”, organizzato da Iss, Policlinico Agostino Gemelli e Irccs San Raffaele. Promotore e coordinatore del progetto è il professore Paolo Maria Rossini, attuale responsabile del Dipartimento di Neuroscienze e Neuroriabilitazione dell’Irccs San Raffaele di Roma. “Lo studio Interceptor è una ricerca di grande rilevanza in considerazione dell’impatto epidemiologico delle demenze e del profilarsi all’orizzonte di nuove prospettive di cura, con i farmaci disease modifying”, spiega il ministro della Salute, Orazio Schillaci, intervenuto all’evento. “Le malattie neurodegenerative rappresentano una delle maggiori sfide sanitarie del nostro tempo – aggiunge il titolare della Sanità-. In Italia oltre un milione di persone è affetto da patologie neurodegenerative e quasi 900.000 presentano un deterioramento cognitivo lieve. Una condizione che può evolvere in demenza. Considerando poi i 4 milioni di familiari e caregiver impegnati direttamente nell’assistenza di queste persone, calcoliamo che in Italia le persone che hanno a che fare con le demenze siano circa 6 milioni“.

Studio-Gemelli

“La prevalenza della malattia aumenta con l’età e raggiunge il 15-20% negli ultra 80enni. Questo quadro, soprattutto in una nazione longeva come la nostra, impone una risposta forte e strutturata da parte del Servizio sanitario nazionale- osserva il ministro Schillaci-. Nell’ambito dei disturbi del sistema cognitivo, con i fondi della ricerca finalizzata negli ultimi 5 anni sono stati erogati oltre 37 milioni per 89 progetti di ricerca. Mentre con i fondi Pnrr abbiamo destinato oltre 24 milioni a 26 progetti di ricerca. Vi è poi il lavoro svolto attraverso la Rete tematica degli Irccs delle neuroscienze e della neuroriabilitazione“. Il professor Rossini ha poi precisato di cosa tratta nello specifico lo studio in questione. “Alla fine dei 3 anni di follow up abbiamo visto che un terzo dei pazienti con disturbo cognitivo lieve (Mild Cognitive Impairment – MCI) è diventato demente. Cioè su 351, 104 hanno sviluppato la malattia – precisa lo scienziato-. Quindi il 30% delle persone con disturbo lieve dopo 3 anni diventa demente e probabilmente questa è la cifra, ossia per il resto del follow up, anche se lo porto a 5 o a 10 anni, questo rimane. Ciò vuol dire che il 70% non lo diventerà mai”.

Valutazione

Evidenzia lo scienziato: “Siccome nel foglietto illustrativo approvato da Ema per il farmaco nuovo c’è scritto che gli Mci sono una popolazione che può avere il farmaco e siccome il farmaco costa tanto e ha effetti collaterali importanti, bisogna sapere a chi darlo e a chi non darlo perché se lo dai a uno che non si ammalerà mai non solo spende soldi inutilmente, ma gli fai correre dei rischi inutili”. Quindi, ha proseguito “bisogna intercettare quel 30% a tempo zero perché noi lo abbiamo saputo dopo tre anni e lo strumento che abbiamo messo a punto serve proprio per scoprirlo quando si fanno le diagnosi di Mci”. E aggiunge all’Agi: “Si applica quel protocollo e si può dire al paziente ‘sei ad alto rischio, a medio rischio, a basso rischio’. Diamo quindi ai medici di famiglia uno strumento chiamato ‘nomogramma’, ossia una scheda elettronica con un programma computerizzato dietro, per cui immettendo i dati del paziente, alcuni banali come sesso, età, anni di scolarità, se fa attività fisica o meno. Altri invece strumentali, la puntura lombare o la risonanza per vedere il cervello, alla fine viene fuori con il righello elettronico un numero che indica la percentuale di rischio di diventare demente nei prossimi 3 anni. A quel punto il Servizio sanitario nazionale può decidere che sopra il 70-80% di rischio si eroga gratuitamente il farmaco, sotto si segue la persona ma non gli si dà il farmaco perché non ci sono gli elementi di gravità e di rischio elevato richiesti“.