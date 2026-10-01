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Il trasferimento tecnologico punta allo spazio

Nuova piattaforma europea di convergenza tra tecnologie spaziali e applicazioni industriali

Di Giacomo Galeazzi
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Foto di NASA su Unsplash

Il trasferimento tecnologico nell’economia dello spazio (o space economy) è il processo che porta innovazioni, materiali e servizi nati per le missioni spaziali a trovare applicazioni pratiche nei settori terrestri di tutti i giorni. Nuova piattaforma europea di convergenza tra tecnologie spaziali e applicazioni industriali. Otto miliardi di euro di produzione, 2 miliardi di valore aggiunto e oltre 23 mila addetti. L’Italia è il settimo Paese al mondo per satelliti attivi di proprietà e il sesto per satelliti lanciati dal 2019, con una spesa pubblica civile per lo spazio pari allo 0,089% del Pil contro una media Ocse dello 0,065%. Bex –Beyond Exploration Expo, organizzato da Italian Exhibition Group (Ieg), ha definito il programma convegnistico e la composizione del parterre espositivo della nuova piattaforma europea di convergenza tra tecnologie spaziali e applicazioni industriali in programma che si è svolto alla fiera di Rimini. La missione è stata quella di creare nuove opportunità di business. Favorendo il dialogo tra imprese, istituzioni, start up e centri di ricerca che sono interessati alla diversificazione. Valorizzando il ruolo dello spazio come leva di innovazione e competitività per l’economia terreste e per le economie future oltre la terra. Qualificata la partecipazione di esponenti istituzionali e di governo, nazionali e internazionali. Sul palco principale, durante il Bex Vision Summit, gli speaker del comprato. Da Axiom Space e Leonardo Space. Oltreché degli europarlamentari Elena Donazzan e Giorgio Gori. Sul fronte della diversificazione industriale, il comitato tecnico scientifico di Bex in collaborazione con Lombardia Space Cluster, hanno realizzato un evento.

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Foto di Zelch Csaba: https://www.pexels.com/it-it/foto/satellitare-30596313/

Salto tecnologico

Le tecnologie estreme create per resistere allo spazio (come sensori avanzati, nuovi materiali o sistemi di depurazione) vengono adattate per migliorare prodotti commerciali, medici o industriali. In Italia istituzioni come il ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) e il ministero dell’università e della ricerca (Mur) hanno adottato una strategia specifica per legare la ricerca accademica e le imprese. Investendo miliardi di euro tramite piani dedicati e fondi del Pnrr. I dati satellitari e le infrastrutture orbitali aiutano la transizione ecologica, l’agricoltura di precisione, le telecomunicazioni e la gestione dei rischi climatici. In genale il trasferimento tecnologico è il processo che permette di trasferire conoscenze, tecnologie, brevetti e prototipi dal mondo della ricerca scientifica e accademica al mercato e alla società. Fondamentale è la condivisione della conoscenza. Ossia spostamento di competenze, metodi di produzione e dati da università o enti di ricerca a imprese e utenti pubblici-privati. La creazione di valore ha a che fare con la trasformazione di idee innovative in prodotti, servizi o nuove startup (spesso deep-tech). Attori chiave sono università, enti di ricerca, TTO (Technology Transfer Office), startup, aziende e fondi di investimento. Numerosi sono gli esempi di supporto e i bandi in Italia. Cdp Venture Capital gestisce appositi fondi per sostenere la nascita di startup deep-tech e valorizzare la ricerca nazionale. Centrali sono poi le iniziative locali. Programmi regionali come Technology Transfer Lazio (TT Lazio) di Lazio Innova offrono percorsi di accelerazione, tutoraggio e contributi per team di ricerca e startup.

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Foto di Pixabay: https://www.pexels.com/it-it/foto/astronauta-americano-nello-spazio-2156/

In orbita

Focus sulla manifattura avanzata per lo spazio: dalla certificazione dei componenti a terra alla loro fabbricazione direttamente in orbita. Cn un keynote di Esa e gli interventi di esponenti di Ministero Economia e Finanze, Unioncamere, Ey e Tuv. La sessione ha visto inoltre l’intervento di Dallara, Sabelt, Gavuzzi Tessuti tecnici e Cavok, in qualità di aziende specializzata nella manifattura che hanno già sperimentato percorsi di Technology Transfer verso lo spazio. In Italia, la Space Economy (economia dello spazio) genera una produzione complessiva pari a 8 miliardi di euro, con un valore aggiunto di circa 2 miliardi di euro (pari allo 0,1% del PIL). Lo confermano i dati ufficiali diffusi dall’Istat e dall’Agenzia spaziale italiana (Asi). Il settore dà lavoro a più di 23 mila addetti. Le esportazioni valgono 2,1 miliardi di euro, a fronte di 1,6 miliardi di importazioni. La spesa in ricerca e sviluppo ammonta a circa 600 milioni di euro, mentre li investimenti in beni materiali raggiungono i 700 milioni. Quasi l’80% del valore aggiunto è prodotto da grandi aziende (con oltre 250 addetti) e per il 90% da gruppi multinazionali. L’Italia è tra i leader europei e globali, finanziando una quota rilevante del budget dell’Agenzia spaziale europea (Esa). L’economia spaziale globale ha superato i 600 miliardi di dollari tra componenti upstream (satelliti e lanciatori) e downstream (servizi a terra).

 

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