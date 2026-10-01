Il trasferimento tecnologico nell’economia dello spazio (o space economy) è il processo che porta innovazioni, materiali e servizi nati per le missioni spaziali a trovare applicazioni pratiche nei settori terrestri di tutti i giorni. Nuova piattaforma europea di convergenza tra tecnologie spaziali e applicazioni industriali. Otto miliardi di euro di produzione, 2 miliardi di valore aggiunto e oltre 23 mila addetti. L’Italia è il settimo Paese al mondo per satelliti attivi di proprietà e il sesto per satelliti lanciati dal 2019, con una spesa pubblica civile per lo spazio pari allo 0,089% del Pil contro una media Ocse dello 0,065%. Bex –Beyond Exploration Expo, organizzato da Italian Exhibition Group (Ieg), ha definito il programma convegnistico e la composizione del parterre espositivo della nuova piattaforma europea di convergenza tra tecnologie spaziali e applicazioni industriali in programma che si è svolto alla fiera di Rimini. La missione è stata quella di creare nuove opportunità di business. Favorendo il dialogo tra imprese, istituzioni, start up e centri di ricerca che sono interessati alla diversificazione. Valorizzando il ruolo dello spazio come leva di innovazione e competitività per l’economia terreste e per le economie future oltre la terra. Qualificata la partecipazione di esponenti istituzionali e di governo, nazionali e internazionali. Sul palco principale, durante il Bex Vision Summit, gli speaker del comprato. Da Axiom Space e Leonardo Space. Oltreché degli europarlamentari Elena Donazzan e Giorgio Gori. Sul fronte della diversificazione industriale, il comitato tecnico scientifico di Bex in collaborazione con Lombardia Space Cluster, hanno realizzato un evento.

Salto tecnologico

Le tecnologie estreme create per resistere allo spazio (come sensori avanzati, nuovi materiali o sistemi di depurazione) vengono adattate per migliorare prodotti commerciali, medici o industriali. In Italia istituzioni come il ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) e il ministero dell’università e della ricerca (Mur) hanno adottato una strategia specifica per legare la ricerca accademica e le imprese. Investendo miliardi di euro tramite piani dedicati e fondi del Pnrr. I dati satellitari e le infrastrutture orbitali aiutano la transizione ecologica, l’agricoltura di precisione, le telecomunicazioni e la gestione dei rischi climatici. In genale il trasferimento tecnologico è il processo che permette di trasferire conoscenze, tecnologie, brevetti e prototipi dal mondo della ricerca scientifica e accademica al mercato e alla società. Fondamentale è la condivisione della conoscenza. Ossia spostamento di competenze, metodi di produzione e dati da università o enti di ricerca a imprese e utenti pubblici-privati. La creazione di valore ha a che fare con la trasformazione di idee innovative in prodotti, servizi o nuove startup (spesso deep-tech). Attori chiave sono università, enti di ricerca, TTO (Technology Transfer Office), startup, aziende e fondi di investimento. Numerosi sono gli esempi di supporto e i bandi in Italia. Cdp Venture Capital gestisce appositi fondi per sostenere la nascita di startup deep-tech e valorizzare la ricerca nazionale. Centrali sono poi le iniziative locali. Programmi regionali come Technology Transfer Lazio (TT Lazio) di Lazio Innova offrono percorsi di accelerazione, tutoraggio e contributi per team di ricerca e startup.

In orbita

Focus sulla manifattura avanzata per lo spazio: dalla certificazione dei componenti a terra alla loro fabbricazione direttamente in orbita. Cn un keynote di Esa e gli interventi di esponenti di Ministero Economia e Finanze, Unioncamere, Ey e Tuv. La sessione ha visto inoltre l’intervento di Dallara, Sabelt, Gavuzzi Tessuti tecnici e Cavok, in qualità di aziende specializzata nella manifattura che hanno già sperimentato percorsi di Technology Transfer verso lo spazio. In Italia, la Space Economy (economia dello spazio) genera una produzione complessiva pari a 8 miliardi di euro, con un valore aggiunto di circa 2 miliardi di euro (pari allo 0,1% del PIL). Lo confermano i dati ufficiali diffusi dall’Istat e dall’Agenzia spaziale italiana (Asi). Il settore dà lavoro a più di 23 mila addetti. Le esportazioni valgono 2,1 miliardi di euro, a fronte di 1,6 miliardi di importazioni. La spesa in ricerca e sviluppo ammonta a circa 600 milioni di euro, mentre li investimenti in beni materiali raggiungono i 700 milioni. Quasi l’80% del valore aggiunto è prodotto da grandi aziende (con oltre 250 addetti) e per il 90% da gruppi multinazionali. L’Italia è tra i leader europei e globali, finanziando una quota rilevante del budget dell’Agenzia spaziale europea (Esa). L’economia spaziale globale ha superato i 600 miliardi di dollari tra componenti upstream (satelliti e lanciatori) e downstream (servizi a terra).