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Due giorni dedicati al turismo culturale: “motore dello sviluppo economico”

Mirabilia Day, a Sassari e Alghero la manifestazione organizzata dalla Camera di commercio Nord Sardegna

Di Giacomo Galeazzi
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Cultura e cura. Foto di Burcu Elmas: https://www.pexels.com/it-it/foto/donna-seduta-in-una-galleria-d-arte-che-disegna-15086260/

Il turismo culturale in Italia è la principale motivazione di viaggio e genera circa il 63% delle presenze turistiche totali, con un forte apporto dei visitatori stranieri (pari al 66% del totale dei turisti culturali). Unioncamere sostiene le iniziative del Sistema camerale in favore del turismo e per il rilancio complessivo della filiera, con l’obiettivo di contribuire a rendere maggiormente competitiva l’offerta nazionale. L’azione di Unioncamere si svolge sia attraverso studi, ricerche ed analisi statistiche, sia partecipando direttamente ad iniziative per la valorizzazione dei beni paesaggistico-culturali, sempre favorendo dialogo tra gli attori coinvolti nelle politiche di supporto al settore. Particolare attenzione è dedicata al tema della qualità dei servizi, per la quale Unioncamere in collaborazione con Isnart – l’Istituto nazionale per le ricerche sul turismo – ha istituito il marchio di qualità “Ospitalità Italiana”. Attraverso Assonautica, Unioncamere e la rete camerale supportano inoltre le attività legate al diportismo nautico e all’economia del mare, un settore fortemente collegato con le tematiche turistiche e determinante per lo sviluppo dei territori marittimi. Il 17 e 18 settembre Sassari e Alghero ospiteranno il Mirabilia Day 2026, due giornate dedicate alle politiche per lo sviluppo del turismo culturale nei siti Unesco. La manifestazione, organizzata dalla Camera di commercio Nord Sardegna, e curata con l’Istituto nazionale ricerche turistiche, accoglierà i vertici di oltre 10 Camere di commercio italiane e il segretario generale di Unioncamere, Giuseppe Tripoli. Rileva l’Isnart (Istituto Nazionale Ricerche Turistiche): “Oggi la competizione si gioca sulla bellezza, ma la bellezza da sola non basta. Deve diventare un’esperienza viva, supportata da servizi di qualità e da una strategia condivisa di valorizzazione dei territori. È questa la sfida che il Progetto Mirabilia sta affrontando e che ne fa un punto di riferimento sempre più importante per il turismo culturale italiano”.

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Giuseppe Tripoli Foto © Unioncamere

Motore di sviluppo

Il Nord Sardegna è stato scelto come sede dell’evento riconoscendo il valore culturale della Discesa dei Candelieri che si svolge alla vigilia di Ferragosto a Sassari (bene immateriale Unesco con la Rete della grandi macchine a spalla) e il lavoro svolto dall’ente camerale con progetti di successo come Salude&Trigu. “Non si tratta più soltanto di organizzare singole manifestazioni, ma di integrare le risorse in una visione strategica duratura. Gli eventi devono diventare veri motori di sviluppo economico, in grado di generare ricchezza, rafforzare l’identità locale e garantire un’attrattività turistica costante per tutto l’anno”, ha dichiarato il presidente della Camera di commercio Nord Sardegna, Stefano Visconti, presentando, oggi, l’evento. “La Discesa dei Candelieri rappresenta l’anima della nostra comunità e dimostra come il patrimonio immateriale sia il legame fondamentale tra la nostra storia e l’attrazione turistica”, ha commentato il sindaco di Sassari, Giuseppe Mascia. “I territori devono fare rete e costruire sinergie per superare le logiche individuali: creare un sistema integrato tra costiera ed entroterra è l’unica via per offrire un’offerta turistica completa, sostenibile e competitiva”, ha affermato l’assessora comunale al Turismo di Alghero, Ornella Piras. A tracciare il bilancio dell’esperienza sarda Mirabilia, è stato il segretario generale della Camera di commercio, Pietro Esposito: “Il programma Salude&Trigu ha ampiamente dimostrato che unire le forze porta risultati straordinari. Con oltre 100 appuntamenti sostenuti, siamo riusciti a valorizzare i nostri centri anche quelli meno noti, e ad allungare la stagione turistica, creando un valore economico e sociale diffuso per l’intero territorio”. La prima giornata del Mirabilia Day si svolgerà al Palazzo di Città di Sassari, la secondo a centro Lo Quarter, ad Alghero.

Patrimonio culturale

Spiega Andrea Prete, presidente di Unioncamere: “Il turismo sta cambiando profondamente e rapidamente. Evolvono le motivazioni di viaggio, i modelli di consumo, i canali di scelta delle destinazioni e cresce il desiderio di vivere esperienze autentiche in relazione con le comunità locali. Anche le attuali fasi di crisi e incertezza possono trasformarsi in un’opportunità per ripensare il modo in cui i territori si promuovono. In questo contesto, la competitività dell’Italia nasce dalla capacità di coniugare patrimonio Unesco, qualità diffusa, grande cucina e innovazione. Valorizzando non solo le mete più note ma anche borghi, aree interne e territori meno conosciuti”. Aggiunge il presidente Prete: “Le imprese, soprattutto le pmi radicate nei territori, custodiscono competenze, innovano e generano valore. La cucina italiana, riconosciuta patrimonio mondiale, rappresenta un potente fattore di attrattività“. In questa prospettiva, il progetto Mirabilia e la rete delle Camere di commercio promuovono un modello di sviluppo che collega patrimoni UNESCO, imprese e turismo, distribuendo crescita, innovazione e opportunità lungo tutto il Paese”. L’Istituto Nazionale Ricerche Turistiche è la società in house del sistema camerale italiano specializzata nello studio, nel monitoraggio e nello sviluppo del settore turistico nazionale. La missione di Isnart è analizzare l’economia del turismo e supportare la crescita competitiva delle imprese, dei territori e delle destinazioni turistiche. Realizza indagini statistiche, studi di mercato, banche dati e osservatori sul comportamento della domanda e dell’offerta turistica. Collabora con le Camere di Commercio, le pubbliche amministrazioni e i decision maker per pianificare strategie di valorizzazione del patrimonio culturale e turistico.
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