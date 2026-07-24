Donne più penalizzate sul lavoro: opportunità negate

A livello nazionale nel 2025 sono stati registrati 59.770 provvedimenti di convalida, in calo dell’1,6% rispetto all’anno precedente. Le lavoratrici madri rappresentano il 68% del totale, con 40.628 dimissioni, mentre i lavoratori padri sono il 32%, pari a 19.142 casi, in aumento del 3,4% rispetto al 2024. La Lombardia si conferma la regione con il numero più elevato di dimissioni. 13.114 provvedimenti complessivi, contro gli 8.523 del Veneto e i 6.009 dell’Emilia-Romagna. Di questi, 8.542 riguardano lavoratrici madri e 4.572 lavoratori padri. Le donne sono ancora le più penalizzate nell’occupazione. In Lombardia si registrano oltre 13 mila dimissioni nel 2025, numero più elevato in Italia.nel 2025 sono stati registrati 59.770 provvedimenti di convalida, in calo dell’1,6% rispetto all’anno precedente. Lerappresentano il 68% del totale, con 40.628 dimissioni, mentre i lavoratori padri sono il 32%, pari a 19.142 casi, in aumento del 3,4% rispetto al 2024. La Lombardia si conferma la regione con il numero più elevato di. 13.114 provvedimenti complessivi, contro gli 8.523 del Veneto e i 6.009 dell’Emilia-Romagna. Di questi, 8.542 riguardano lavoratrici madri e 4.572 lavoratori padri.

Conciliazione famiglia-lavoro causa principale di dimissioni. L’analisi evidenzia che tra le madri le principali motivazioni restano le difficoltà legate ai servizi per l’infanzia e alla conciliazione famiglia-lavoro (46,4%), seguite dai problemi organizzativi e dalla scarsa flessibilità aziendale (32,6%). Per i padri, invece, la causa prevalente è il passaggio a un’altra azienda (62,3%), alla ricerca di migliori condizioni economiche e di un’organizzazione del lavoro più sostenibile. La conciliazione tra famiglia e lavoro è un traguardo necessario perché troppe lavoratrici sono ancora costrette a rinunciare ad opportunità. Governo-Unioncamere

Intanto il Dipartimento per le Politiche della Famiglia e il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, insieme a Unioncamere, mettono in campo un intervento da 7,5 milioni di euro. L’obiettivo è accompagnare le aziende nell’adozione di una nuova certificazione strutturata proprio intorno alla conciliazione vita-lavoro, alla quale il governo ha associato anche un esonero dal versamento dei contributi previdenziali. L’iniziativa predisposta dal ministero per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità e da Unioncamere dà attuazione al Piano nazionale per la famiglia 2025-2027 e alla Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026. Con il preciso scopo di portare 1.000 imprese a conseguire la certificazione nell’arco di un anno. Se ne è parlato il 22 luglio nel corso dell’incontro “Una Prassi per conciliare vita familiare e lavoro” che si è tenuto a Roma, presso gli Horti Sallustiani. L’incontro era articolato in tre sessioni di lavoro, una dedicata a regole certificazioni e incentivi della prassi UniPdR 192:2026, una alle molte dimensioni della prassi, in particolare la conciliazione, la natalità, e l’attrattività, e infine una rivolta a imprese e reti che sperimentano la conciliazione. “La conciliazione tra lavoro e vita familiare è un pilastro essenziale nel sostegno alle famiglie ed è un fattore di sviluppo sia economico che sociale- spiega la ministra Eugenia Roccella-. La costruzione di ambienti di lavoro accoglienti per i genitori, e in particolare per le mamme che più risentono delle difficoltà nella conciliazione, non è una spesa a fondo perduto ma un investimento fruttifero per tutti: per le famiglie, per le imprese, per la società nel suo complesso. Per questo il nostro governo non solo ha potenziato i congedi, agevolato l’accesso ai servizi per l’infanzia, sostenuto le famiglie attraverso sostegni diretti e le lavoratrici madri con iniziative specifiche, ma ha promosso fin dal primo giorno un’alleanza strategica con il mondo del lavoro e dell’impresa. La nuova certificazione sulla conciliazione vita-lavoro va esattamente in questa direzione, e la scelta di associare ad essa uno sgravio contributivo per le aziende certificate vuole mandare un messaggio preciso nel senso della responsabilità sociale e della promozione di comunità accoglienti e vitali”.

Donne e lavoro Sono le lavoratrici madri a pagare il prezzo più alto della difficile conciliazione tra famiglia e lavoro, anche in Lombardia. I dati sulle dimissioni e risoluzioni consensuali di lavoratrici madri e lavoratori padri sono relativi al 2025. E sono stati presentati a Palazzo Lombardia nel corso di un convegno. All’incontro. promosso dalla Consigliera di Parità regionale Anna Maria Gandolfi, ha partecipato l’assessore regionale all’Istruzione, Formazione e Lavoro Simona Tironi. Oltre a rappresentanti del mondo del lavoro per analizzare un fenomeno che, pur registrando un lieve calo, continua a rappresentare una delle principali criticità del mercato occupazionale. Gandolfi ha ricordato il protocollo d’intesa sottoscritto tra l’Ufficio della Consigliera di parità, l’Ispettorato territoriale del lavoro e l’Ordine dei consulenti del lavoro, finalizzato a rafforzare la collaborazione nella tutela delle lavoratrici e dei lavoratori. L’assessore regionale Tironi ha illustrato le misure messe in campo da Regione Lombardia per favorire l’occupazione femminile, richiamando i risultati ottenuti con il programma “Lombardia per le Donne”, che ha una dotazione di 5 milioni di euro e che prevede un contributo fino a 400 euro al mese, per un massimo di 12 mesi, destinato a rimborsare le spese già sostenute per servizi di baby-sitting, educazione, assistenza e cura. “‘Lombardia per le donne’ – ha spiegato – nasce da una scelta politica chiara. Non accettare che il prezzo della cura ricada quasi esclusivamente sulle donne. In Lombardia troppe lavoratrici sono ancora costrette a ridurre l’orario, a rinunciare a opportunità di crescita o addirittura a lasciare il lavoro quando diventano madri o quando un familiare si ammala”.

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