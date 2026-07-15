“L’obiettivo di Leone XIV è disarmare i cuori per riconciliare il mondo”, dice a In Terris padre Giulio Albanese, direttore della Cooperazione missionaria al Vicariato di Roma. “La conferenza dei Premi Nobel dedicata all’intelligenza artificiale e alla minaccia nucleare nel Borgo Laudato Si’ assume un significato che va ben oltre il pur urgente confronto sui rischi derivanti dall’applicazione delle nuove tecnologie agli armamenti”, sottolinea il comboniano.

Qual è il senso del meeting sull’Ai e la pace al Borgo Laudato Si’?

“La partecipazione di pionieri dell’intelligenza artificiale, autorevoli rappresentanti delle principali università mondiali, Premi Nobel e capi di Stato e di governo emeriti conferisce alla conferenza una rilevanza scientifica, morale e istituzionale straordinaria. La presenza congiunta di studiosi, intellettuali e personalità che hanno esercitato le più alte responsabilità politiche rende possibile un dialogo raro tra conoscenza, esperienza, coscienza e potere decisionale. La questione, infatti, non consiste soltanto nell’analizzare una nuova tecnologia o nel valutarne le applicazioni militari. Si tratta di riportare la coscienza umana al centro di una trasformazione che rischia di procedere più rapidamente della nostra capacità di comprenderla e governarla”.

L’Ai accresce l’incubo nucleare?

“Per decenni l’arsenale atomico ha rappresentato l’espressione più drammatica del potere di autodistruzione dell’umanità. Oggi la minaccia assume una nuova dimensione attraverso l’integrazione tra armi nucleari, sistemi autonomi, infrastrutture digitali e intelligenza artificiale. La velocità degli algoritmi può superare quella della riflessione politica. Informazioni incomplete, anomalie tecniche o segnali ambigui potrebbero essere elaborati da sistemi complessi e trasformarsi, in pochi istanti, in decisioni irreversibili. Quanto più si riduce il tempo disponibile per verificare e comprendere, tanto più cresce il rischio che la prudenza venga sostituita dall’automatismo. Il pericolo più profondo non è soltanto che le macchine diventino più potenti, ma che l’essere umano, affidandosi alla loro velocità e alla loro apparente precisione, rinunci progressivamente alla propria responsabilità. Per questo il futuro dell’intelligenza artificiale non può essere affidato esclusivamente ai governi, agli apparati militari, alle imprese tecnologiche o alle dinamiche del mercato. Nessuno di questi soggetti possiede, da solo, tutti gli strumenti scientifici, giuridici, politici e morali necessari per governare una tecnologia destinata a incidere sugli equilibri internazionali e sulla vita delle persone”.

Esiste un argine alla deriva bellicista?

“È necessario costruire uno spazio comune nel quale la scienza dialoghi con l’etica, la politica con la coscienza, la tecnologia con il diritto e l’economia con il bene comune. Governare l’intelligenza artificiale significa anzitutto riconoscere che essa non è neutrale. Ogni sistema tecnologico riflette le intenzioni di chi lo progetta, gli interessi di chi lo finanzia, i dati con cui viene addestrato e le finalità di chi lo utilizza. Dietro ogni algoritmo vi sono scelte umane, e ogni scelta comporta una responsabilità. L’intelligenza artificiale si sviluppa inoltre all’interno di società segnate da disuguaglianze, conflitti e competizioni geopolitiche. Può favorire la conoscenza, la cooperazione e la prevenzione delle crisi, ma può anche amplificare discriminazioni, squilibri e forme di dominio già esistenti. In questo contesto i Premi Nobel e le personalità riunite nella conferenza possono contribuire alla costruzione di un linguaggio comune, capace di unire il rigore della ricerca scientifica all’esperienza delle decisioni politiche e la competenza tecnica alla responsabilità morale. La governance dell’intelligenza artificiale, infatti, non è una questione riservata agli specialisti. È una sfida scientifica e tecnologica, ma anche politica, sociale e antropologica”.

Chi è maggiormente chiamato in causa?

“Riguarda l’idea di persona che intendiamo difendere, il modello di società che vogliamo costruire e il rapporto che desideriamo stabilire tra libertà, sicurezza, conoscenza e potere. Riguarda, soprattutto, il posto che riconosciamo alla coscienza umana mentre una parte crescente delle decisioni viene affidata a sistemi automatici. Da questa conferenza dovrebbero emergere principi chiari: mantenere un controllo umano reale sulle decisioni riguardanti la vita e la morte; garantire trasparenza e tracciabilità nei sistemi militari; definire con precisione la responsabilità di chi progetta, autorizza e utilizza tecnologie autonome; promuovere la cooperazione internazionale; impedire una nuova corsa agli armamenti alimentata dall’intelligenza artificiale. Questi principi non possono restare semplici dichiarazioni di intenti. Devono tradursi in norme, accordi vincolanti, istituzioni e meccanismi di controllo capaci di incidere sulle decisioni degli Stati, delle imprese e degli apparati militari”.

Non c’è tempo da perdere quindi?

“Non possiamo attendere una catastrofe prima di stabilire quali scelte non debbano mai essere delegate a una macchina. Né possiamo permettere che la ricerca della superiorità tecnologica prevalga sulla sicurezza collettiva. Una governance autentica, tuttavia, non può limitarsi alle regole tecniche. Protocolli di sicurezza e accordi internazionali sono indispensabili, ma non sufficienti. Il problema non consiste soltanto nell’impedire che le macchine sfuggano al controllo. Occorre anche evitare che l’essere umano utilizzi la loro potenza per amplificare la paura, l’odio, la volontà di dominio e la logica del nemico. La riflessione sull’intelligenza artificiale e quella sul disarmo nucleare conducono così alla stessa domanda: quale pace vogliamo costruire? Una pace fondata esclusivamente sulla deterrenza resta prigioniera della paura. Presuppone che la sicurezza dipenda dalla capacità di distruggere l’altro e dalla minaccia permanente di una devastazione reciproca. Ma un simile equilibrio è intrinsecamente fragile. Dipende da informazioni corrette, comunicazioni infallibili, calcoli perfetti e decisioni sempre razionali. L’ingresso dell’intelligenza artificiale nei sistemi militari rischia di accentuare questa fragilità, riducendo ulteriormente il tempo disponibile per verificare le informazioni, attivare i canali diplomatici e interrompere un’eventuale escalation. Proprio quando il discernimento umano sarebbe più necessario, rischia di diventare più difficile esercitarlo”.

Qual è la soluzione proposta da Leone XIV?

“Occorre allora andare oltre il disarmo degli arsenali. Come ha ricordato il Papa parlando di una pace ‘disarmata e disarmante’, bisogna disarmare anche i cuori. Disarmare i cuori significa liberarsi dalla convinzione che l’altro sia inevitabilmente una minaccia. Significa contrastare la cultura della sopraffazione, la ricerca ossessiva della superiorità e l’idea che la forza sia l’unico linguaggio possibile nelle relazioni internazionali. Significa riconoscere che dietro ogni strategia militare, ogni decisione politica e ogni sistema tecnologico vi sono persone, famiglie e popoli che non possono essere ridotti a dati, obiettivi o variabili di un calcolo. Non vi sarà un’intelligenza artificiale realmente al servizio della pace senza una trasformazione delle intenzioni umane. Gli algoritmi possono essere regolati, ma devono esserlo anche i desideri di potere. I sistemi autonomi possono essere controllati, ma occorre governare anche l’ambizione di dominare. Possiamo rendere le tecnologie più sicure, ma dobbiamo rendere nello stesso tempo più giuste le istituzioni e più responsabili le nostre scelte. La tecnologia non genera da sola la pace o la guerra: amplifica le finalità che le assegniamo”.

In che modo?

“Può perfezionare le armi, accelerare le decisioni militari e rafforzare i sistemi di sorveglianza. Ma può anche contribuire a prevenire i conflitti, proteggere le popolazioni, individuare le emergenze e favorire la cooperazione internazionale. La direzione dipenderà dagli obiettivi che sceglieremo, dalle regole che sapremo costruire e dai limiti che saremo capaci di riconoscere. È questo il significato più profondo dell’incontro: ricordare che l’umanità non è condannata a subire passivamente il proprio progresso tecnologico. La storia non è scritta dagli algoritmi né dagli arsenali. È scritta dalle decisioni di uomini e donne capaci di porre la conoscenza al servizio della saggezza, la scienza al servizio della vita e il potere al servizio della giustizia. Da questa conferenza può nascere una nuova alleanza tra scienza, politica, società civile, religioni, imprese e istituzioni internazionali: non contro la tecnologia, ma per una tecnologia pienamente umana; non contro il progresso, ma per un progresso orientato al bene comune; non contro l’intelligenza artificiale, ma contro ogni uso dell’intelligenza, umana o artificiale, che neghi la dignità della persona. Governare l’intelligenza artificiale significa, in definitiva, governare noi stessi. Significa decidere se la straordinaria potenza di cui disponiamo sarà impiegata per alimentare la paura o costruire la fiducia; per perfezionare le armi o prevenire i conflitti; per concentrare il potere o tutelare la dignità di ogni persona”.

Qual è la sfida ora?

“La vera sfida, a pensarci bene, non consiste nel creare macchine sempre più intelligenti, ma nel diventare esseri umani più saggi, responsabili e capaci di fraternità. Solo così sarà possibile disarmare non soltanto gli arsenali, ma anche le menti, le istituzioni e i cuori. Da questo disarmo interiore può nascere una pace autentica, fondata sulla giustizia, sulla fiducia e sul riconoscimento dell’inviolabile dignità di ogni essere umano”.