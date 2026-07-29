Digit@Donna: formazione all’imprenditoria femminile

L’imprenditoria femminile in Italia è una galassia composta da 1,3 milioni di aziende. Genera fino a 240 miliardi di euro di fatturato e dà lavoro a 4,7 milioni di persone. Dati che confermano il peso rilevante delle donne nell’economia nazionale, pur evidenziando una forte prevalenza di microimprese e un divario strutturale rispetto al mondo maschile. Il 96% delle attività sono microimprese con meno di dieci dipendenti. Il 72% opera nel settore dei servizi e del terziario. La produttività ridotta rispetto alle imprese maschili è legata spesso alla minore dimensione iniziale e all’uso limitato di capitali esterni. Maggiore stabilità per le startup e le società di capitali guidate da donne, con tassi di sopravvivenza elevati nel tempo. Digit@Donna è il percorso formativo gratuito progettato ed erogato da Si.Camera per accompagnare le donne nella trasformazione di un’idea in un progetto imprenditoriale con il digitale utilizzato come leva strategica. Il corso è rivolto ad aspiranti imprenditrici, lavoratrici, studentesse e, più in generale, alle donne che hanno un’idea d’impresa da sviluppare o un progetto ancora nelle sue fasi iniziali. Le attività si svolgeranno online, dalle 9.30 alle 12.30, nelle giornate del 22, 24, 29 settembre e del 1° ottobre.

Imprenditoria femminile

Il percorso prevede complessivamente 12 ore di formazione, articolate in quattro webinar interattivi. Le partecipanti saranno accompagnate nell’analisi del mercato e del target, nella definizione della proposta di valore, nell’utilizzo degli strumenti digitali e delle applicazioni di intelligenza artificiale a supporto delle decisioni imprenditoriali e nella progettazione di un primo MVP (il Minimum Viable Product) attraverso il quale verificare la validità dell’idea prima di investire ulteriori risorse. Digit@Donna rientra nelle attività del Servizio Nuove Imprese di Unioncamere. E’ realizzato nell’ambito del Programma Imprenditoria Femminile, promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e realizzato da Invitalia e Unioncamere. Digit@Donna è pensato per accompagnare le donne che vogliono avviare un’attività imprenditoriale nell’utilizzo consapevole del digitale, aiutandole a orientarsi tra strumenti, piattaforme e nuove tecnologie. E’ dal 1999 che Unioncamere si occupa di imprenditoria femminile: attraverso un primo protocollo firmato con il ministero dello Sviluppo Economico e rinnovato successivamente anche con il Dipartimento per le Pari Opportunità, presso ogni Camera di commercio nacquero allora i Comitati.

Rete

La rete è attualmente formata da centinaia di imprenditrici designate dalle associazioni di categoria più rappresentative. Nell’ambito della programmazione delle attività camerali e d’intesa con le Camere, il Comitato propone lo sviluppo e la qualificazione della presenza delle donne nel mondo dell’imprenditoria, secondo i principi del mainstreaming e dell’empowerment. Il Comitato trova la sua principale ragion d’essere nel sostegno alla nascita e al consolidamento delle imprese femminili, contribuendo in questo modo all’occupazione, alla crescita e all’aumento di competitività dei sistemi produttivi. Diffusione degli strumenti di finanza agevolata e delle opportunità di accesso al credito, progettazione di percorsi di orientamento alla scelta imprenditoriale e di accompagnamento al fare impresa, organizzazione di fiere ed eventi b2b: queste alcune delle attività portate avanti dai Comitati su tutto il territorio nazionale. Il termine B2B (acronimo di business-to-business) indica i rapporti commerciali di compravendita di beni o servizi che avvengono esclusivamente tra due o più aziende o professionisti con partita IVA, escludendo il consumatore finale. Unioncamere, grazie ai dati statistici dell’Osservatorio, legge e monitora ogni tre mesi l’andamento delle imprese femminili ed è, inoltre, parte attiva del Tavolo dell’imprenditoria femminile presso il Forum delle Camere di commercio dell’Adriatico, momento di scambio e trasferimento di buone pratiche su scala europea.

Percorso

Attraverso quattro webinar interattivi, le partecipanti acquisiranno un metodo pratico per analizzare il mercato e comprendere il proprio target. Definire una proposta di valore efficace. Utilizzare strumenti digitali e applicazioni di intelligenza artificiale a supporto delle decisioni imprenditoriali. Progettare e testare un primo MVP (Minimum Viable Product) prima di investire tempo e risorse. Individuare gli strumenti digitali realmente utili nelle diverse fasi di avvio dell’impresa. La metodologia segue il percorso Analisi- Strategia-Azione e alterna momenti di approfondimento, esercitazioni pratiche, attività di gamification e simulazioni. L’obiettivo è accompagnare concretamente le partecipanti nel passaggio dall’idea all’azione. Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione a chi avrà frequentato almeno 10 delle 12 ore previste. Inoltre, le partecipanti potranno accedere gratuitamente a un colloquio di primo orientamento nell’ambito dell’Area tematica Imprenditoria Femminile del Servizio Nuove Imprese.