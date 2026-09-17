Focus decarbonizzazione. A Catania esperti e istituzioni a confronto sul processo di progressiva riduzione ed eliminazione delle emissioni di anidride carbonica e di altri gas serra generati dalle attività umane. A partire dalla ottimizzazione dei consumi negli edifici, nei trasporti e nei processi industriali. E dall’utilizzo di sistemi di cattura e stoccaggio del carbonio, idrogeno verde e intelligenza artificiale per le reti. L’Accordo di Parigi e le politiche internazionali mirano alla neutralità climatica entro il 2050 per contenere il riscaldamento globale. La decarbonizzazione ha un notevole impatto economico e geopolitico. Richiede forti investimenti ma riduce la dipendenza energetica da soggetti esterni, ridisegnando gli equilibri geopolitici globali. La volatilità e l’aumento dei costi dell’energia, rileva Unioncamere, rappresentano un fattore di rischio primario per oltre il 54% delle imprese italiane nel 2026. Spingendo molte aziende a investire in transizione ecologica e autoproduzione. In Italia l’incidenza dei costi energetici sul totale delle spese aziendali varia dal 2-3% fino al 20%, a seconda del settore produttivo e della dimensione dell’impresa. Ecco l’incidenza per settore e tipologia. Articoli da forno: circa il 14% dei costi totali. Autoriparatori: Fino al 20% dei costi aziendali. Settore lapideo (trasformazione): oltre il 10% della spesa complessiva. Industria manifatturiera: intorno al 6,9% grazie alle economie di scala. Meccanica e alimentare: valori più contenuti tra il 4% e il 7%.

Focus decarbonizzazione

Il Mase è il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Gestisce le politiche ambientali e le strategie energetiche in Italia. Marcato è il divario europeo. Le aziende italiane pagano l’elettricità circa il 23% in più rispetto alla media dell’Unione Europea. Rispetto ad altri Paesi come la Francia, il differenziale sui costi dell’energia resta storicamente elevato e penalizzante. I rincari legati all’instabilità geopolitica e alla dipendenza dal gas metano riducono i margini operativi e frenano la competitività. Intanto proseguono i Dialoghi sull’energia nucleare sostenibile. Oggi venerdì 18 settembre a Catania (Aula Magna del Rettorato dell’Università, dalle 10.30), nella settimana in cui il Senato discute l’approvazione definitiva del disegno di legge delega, si svolgerà il quarto appuntamento di “Da Fermi al Futuro“. Il format, ideato dal ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica in collaborazione con Unioncamere, mette a confronto istituzioni, imprese e portatori di interesse sulle prospettive del nuovo nucleare. Come già accaduto a Torino, Napoli e Roma, sarà presente nel capoluogo etneo il ministro Gilberto Pichetto Fratin. I lavori saranno aperti dal Rettore dell’Università di Catania Enrico Foti, dal sindaco Enrico Trantino e dal commissario straordinario della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, Antonino Belcuore. L’intervista del Ministro a cura di Antonello Piraneo, direttore del quotidiano La Sicilia (media partner dell’evento), sarà seguita dal Key-note speech del giornalista e divulgatore Alessandro Cecchi Paone.

Tutela ambientale

I Dialoghi, moderati dal vicedirettore di La Sicilia Mario Barresi, affronteranno le potenzialità del nucleare sotto diversi punti di vista. La prima sessione verterà sul tema “Decarbonizzazione, sicurezza e tutela ambientale: il trilemma possibile”, con la partecipazione del direttore generale Domanda ed Efficienza energetica del Mase, Andrea Maria Felici, del consigliere per la Sicurezza energetica del ministro della Difesa, Giuseppe Calabrò, di Anna Cacciuni, responsabile della Sezione Valutazione di Impatto Ambientale di Ispra. La seconda parte dei dialoghi sarà dedicata al tema della scienza a supporto della transizione giusta. Con il contributo di Santo Gammino (direttore Lab Sud), del professore ordinario dell’Università degli Studi di Palermo, Alessandro Di Maio, della direttrice di Infn Catania Alessia Tricoli e di Giacomo Gargano, senior of counsel di Deloitte Legal Catania.