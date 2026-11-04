L’educazione economica e finanziaria è il processo attraverso il quale cittadini, studenti e imprese migliorano la comprensione di concetti, rischi e strumenti economici (come inflazione, tassi d’interesse, debito e risparmio) per prendere decisioni consapevoli e migliorare il proprio benessere. Il “Programma di comunicazione, informazione e formazione in materia di educazione finanziaria”, promosso dal ministero dello Sviluppo economico e da Unioncamere, ha da tempo l’obiettivo principale di formare i giovani in età scolare e le donne sui temi dell’educazione finanziaria. Si.Camera ed Innexta (la struttura di riferimento nel settore della finanza e del credito per le pmi che fa parte del sistema camerale) forniscono il loro supporto tecnico. All’interno del programma sono state sviluppate due iniziative info-formative: Io penso positivo – Educare alla finanza, progetto rivolto ai giovani tra i 15 e i 18 anni a cui si é aggiunto il progetto pilota “Donne in Attivo–La tua Guida all’Educazione finanziaria”. L’educazione finanziaria per le donne è lo strumento fondamentale per conquistare l’indipendenza economica, colmare il gender gap e prevenire la violenza economica. In Italia il divario di genere sulle competenze finanziarie è ancora marcato, complice la tendenza a delegare la gestione del denaro all’interno del nucleo familiare. Sviluppare una solida cultura finanziaria permette di pianificare il futuro con serenità, affrontare il divario contributivo e pensionistico e tutelare la propria libertà di scelta. Escludere una donna dalle decisioni finanziarie familiari o privarla delle proprie risorse è una forma di abuso. La consapevolezza finanziaria è lo scudo principale contro queste dinamiche. la delega diventa quindi una trappola. Anche in presenza di un reddito proprio, molte donne preferiscono non occuparsi attivamente di investimenti o pianificazione a lungo termine, delegando al partner.

Valore dell’educazione Le donne guadagnano mediamente meno degli uomini e affrontano spesso interruzioni di carriera (per esempio maternità, cura dei familiari). Questo si traduce in una minore capacità di risparmio e in un rischio significativamente più alto di povertà in età anziana. Si intitola “Il potere di scegliere. Conoscere la finanza per costruire il proprio futuro con consapevolezza e indipendenza”, l’evento finale 2026 dei progetti “Io Penso Positivo–Educare alla Finanza” e “Donne in Attivo-La tua guida all’educazione finanziaria” che si svolgerà lunedì 9 novembre, dalle ore 9,30, presso gli Horti Sallustiani di Unioncamere, in Piazza Sallustio 21 a Roma, con la possibilità di seguire gli interventi anche in diretta streaming sul canale YouTube di Unioncamere. L’iniziativa riunirà rappresentanti delle istituzioni, del mondo accademico, della scuola e professionisti per riflettere sul valore dell’educazione finanziaria come strumento di libertà, crescita e partecipazione. Dalla cittadinanza economica all’autonomia nelle scelte personali, il confronto metterà al centro il ruolo delle competenze finanziarie nella costruzione di un futuro più consapevole, con particolare attenzione alle giovani generazioni e alle donne. I lavori saranno aperti da Tiziana Pompei, vice segretaria generale Unioncamere e direttore generale di SiCamera e da Gianfrancesco Romeo, direttore generale della Direzione generale consumatori e mercato del ministero delle Imprese e del Made in Italy. Oltre ai numerosi interventi che si susseguiranno nel corso della mattinata, il programma prevede un approfondimento dedicato ai due progetti di educazione finanziaria: “Io penso positivo – Educare alla finanza” e “Donne in attivo-La tua guida alla Finanza”. Le conclusioni sono affidate a Sandro Pettinato, vice segretario generale di Unioncamere.

Consapevolezza

L’educazione finanziaria è il processo attraverso il quale cittadini e investitori migliorano la comprensione di prodotti, concetti e rischi economici, acquisendo la consapevolezza e le competenze necessarie per gestire il proprio denaro in modo informato e responsabile. Aiuta a orientarsi tra strumenti finanziari, previdenziali e assicurativi, proteggendoli da imprevisti e truffe. Non significa “imparare a fare soldi”, ma capire come gestirli, valutare i tassi di interesse e assumere il rischio in modo consapevole. Secondo i dati della Banca d’Italia e dell’Ocse, l’Italia registra storicamente punteggi di alfabetizzazione finanziaria inferiori alla media di molti altri Paesi sviluppati, con un divario di genere visibile (le donne ottengono spesso punteggi inferiori e delegano più spesso le scelte economiche). Con la legge numero 21 del 5 marzo 2024 (la cosiddetta Legge Capitali), l’educazione finanziaria è stata introdotta come insegnamento obbligatorio in tutte le scuole italiane di ogni ordine e grado, integrata all’interno dell’Educazione Civica. Ogni anno a novembre si svolge il Mese dell’Educazione Finanziaria (coordinato dal Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria), che promuove centinaia di eventi gratuiti, webinar e laboratori per studenti, cittadini e imprese.