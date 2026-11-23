Il welfare indica l’insieme di politiche, servizi e prestazioni volti a garantire il benessere economico e sociale delle persone, sia a livello statale che aziendale. A Perugia, alla Camera di Commercio dell’Umbria, è stata presentata la nuova certificazione Uni/PdR 192:2026, pensata per le imprese che vogliono organizzare il lavoro tenendo conto della vita familiare dei dipendenti. Al programma nazionale sono destinati 7,5 milioni di euro. Risorse per accompagnare le aziende, finanziare consulenza e verifiche e portare la conciliazione dentro le decisioni quotidiane, dagli orari ai congedi, fino alle prospettive di carriera. Il convegno “Il lavoro a misura di famiglia”, promosso dalla Camera di Commercio dell’Umbria e da Unioncamere con i Dipartimenti per le politiche della famiglia e per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio, ha riunito istituzioni, tecnici e imprese. La convenienza economica di investire sulle persone è stata illustrata con i dati Unioncamere-Centro Studi Tagliacarne: nel 2026 dichiara un fatturato in crescita il 35% delle imprese che investono nel benessere dei lavoratori, contro il 22% delle altre. Per l’aumento dell’occupazione le quote sono rispettivamente 20% e 10%. Sono confronti tra gruppi di aziende, non la misura di quanto ogni singolo servizio di welfare faccia crescere i ricavi. Ha aperto i lavori Giorgio Mencaroni, presidente della Camera di Commercio dell’Umbria, partendo dalle difficoltà delle piccole imprese nel trovare le competenze necessarie e dalle condizioni che frenano l’occupazione femminile.

Welfare e imprese

Organizzare i tempi del lavoro senza ignorare quelli della famiglia, ha sottolineato, aiuta sia i lavoratori sia le aziende a trattenere le professionalità. Mencaroni ha poi rilanciato la proposta camerale di una sperimentazione con la Regione: integrare con un contributo pubblico lo stipendio dei laureati assunti, fermo restando il pieno rispetto dei contratti collettivi nazionali da parte delle imprese. L’obiettivo è contrastare la partenza dei giovani qualificati e il loro impiego in mansioni inferiori alla preparazione acquisita. Un altro ostacolo, soprattutto per chi si trasferisce per lavoro o costruisce una nuova famiglia, è il costo della casa: il presidente ha richiamato la necessità di affitti accessibili, meno condizionati dalla pressione del mercato turistico. Assunta Morresi, vicecapo di Gabinetto vicaria della ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità Eugenia Roccella, ha insistito sul carattere specificamente familiare della nuova prassi: la famiglia è considerata nel suo insieme, con i bisogni che cambiano nelle diverse fasi della vita, e non soltanto come destinataria indistinta di interventi sociali. “Le reti familiari si stanno sempre più assottigliando e la nuova prassi risponde proprio a questa difficoltà”, ha osservato. Da qui il passaggio dal “welfare di convenienza” al “welfare di convinzione”: una scelta organizzativa che riconosce il valore della maternità e della paternità, invece di trattare la prima come una penalizzazione nel curriculum. Stefania Proietti, presidente della Regione Umbria, è intervenuta nel confronto collegando lavoro e servizi alle famiglie, occupazione femminile e condizioni necessarie perché i giovani possano costruire il proprio futuro nel territorio. Un intervento breve ma incisive, quello della presidente.

Uni/PdR 192

La Uni/PdR 192:2026 – prassi di riferimento sulla conciliazione tra vita familiare e lavoro – si affianca alla Uni/PdR 125:2022, dedicata alla parità di genere. Per certificarsi non basta dichiarare attenzione ai dipendenti: occorre adottare procedure verificabili su orari e flessibilità, maternità e paternità, responsabilità di cura, servizi e continuità dei percorsi professionali dopo i congedi. Le misure devono essere programmate, attuate e controllate nel tempo. Maria Valeria Pennisi, dirigente dell’Area tecnica e responsabile dell’Unità regolazione del mercato e incentivi di Dintec, ha illustrato il bando e gli adempimenti. Sono previsti voucher fino a 2.459,01 euro per l’assistenza tecnica, con un massimo di sei giornate di consulenza online, e contributi fino a 12.000 euro per i costi ammissibili della certificazione rilasciata dagli organismi accreditati. Il sostegno ordinario massimo per azienda è di 14.459,01 euro; si aggiunge, alle condizioni fissate dall’avviso, una premialità di 450 euro per imprese già in possesso dei riconoscimenti indicati. La misura dispone complessivamente di 7,5 milioni e punta a coinvolgere 1.000 aziende. Per presentare domanda occorre verificare i requisiti, compilare il test preliminare online, chiedere un preventivo a un organismo di certificazione presente nell’elenco Unioncamere, preparare la documentazione e inoltrare la richiesta sulla piattaforma Restart di InfoCamere. La scadenza è fissata alle ore 16 del 31 marzo 2027, salvo esaurimento delle risorse; il percorso deve concludersi entro il 30 giugno 2027. Le istruzioni sono disponibili su conciliazionevitalavoro.unioncamere.gov.it. Per le imprese certificate è previsto, alle condizioni di legge, anche un distinto esonero contributivo.