L’economia del Made in Italy rappresenta un pilastro fondamentale del sistema produttivo nazionale, generando oltre 643 miliardi di euro di export nel 2025 e distinguendosi per eccellenza manifatturiera, alta specializzazione e valore aggiunto sui mercati globali. Regione Lombardia ha approvato il rifinanziamento del bando “Nuova Impresa” con ulteriori 3,8 milioni di euro, portando a 11,8 milioni di euro la dotazione complessiva della misura per il 2026. L’obiettivo dello strumento voluto dall’assessore allo Sviluppo economico Guido Guidesi è accompagnare chi decide di trasformare un’idea in un’attività imprenditoriale, assicurando un supporto nella fase dell’avvio dell’attività. Dal 2021 al 2025, la misura ha agevolato la nascita di 5.376 nuove aziende, attraverso uno stanziamento complessivo di oltre 37 milioni di euro, che ha consentito di attivare investimenti per 86,8 milioni di euro. La misura sostiene l’avvio di nuove piccole e medie imprese e l’autoimprenditorialità, anche in forma di lavoro autonomo con partita Iva, comprendendo lavoratori autonomi e professionisti ordinistici con partita Iva individuale non iscritti al Registro delle imprese.

Progetti-economia

I progetti devono prevedere un investimento minimo di 3.000 euro. L’agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto fino al 50% della spesa ritenuta ammissibile, nel limite massimo di 10 mila euro. L’iniziativa è gestita da Unioncamere Lombardia nell’ambito di un accordo di collaborazione con Regione Lombardia. Da nord a sud. Organizzazione strategica degli eventi durante tutto l’anno, ampliare la rete di operatori del settore, collegamenti più veloci tra l’alto e il basso Molise. E’ quanto emerso all’Unimol di Termoli, nella tavola rotonda tra pubblico e privato dedicata al turismo e curata dal Distretto turistico “Molise Orientale”. Sindaci, amministratori, rappresentanti di associazioni di categoria e imprenditori si sono ritrovati nella sala Adriatico dell’ateneo molisano per discutere di un settore cardine dell’economia regionale. L’iniziativa, voluta da Remo Di Giandomenico e coordinata da Antonio Lupo, caporedattore Tgr Molise, ha visto la partecipazione del sindaco Nicola Balice, del presidente della Provincia di Isernia Daniele Saia, del presidente di UnionCamere Molise Paolo Spina, del presidente del corso di Scienze Turistiche Marco Petrella, del consigliere regionale con delega al Turismo, Fabio Cofelice, di Carmela Basile della Provincia di Campobasso, del presidente dell’Odg Molise Vincenzo Cimino, di Mario Ialenti, direttore della pastorale turismo, di Irene Tartaglia di Confcommercio Molise, degli imprenditori Fabrizio Vincitorio e Domenico Guidotti.

Turismo

“Termoli è la porta d’oriente del Molise e l’altra è a Venafro – sottolinea Daniele Saia -. La rete è importante perché chi viene in Molise rimane stupito e meravigliato, ma anche la sanità ha un suo peso”. Per Fabrizio Vincitorio “il turismo si destagionalizza con gli eventi. Dobbiamo ragionare in termini di Molise. Termoli, come la costa da sola, non va da nessuna parte. Chi lavora sul litorale prende molto anche dall’alto della regione. Il problema è riempire le strutture 365 giorni l’anno. Gli amministratori devono prendere il calendario e ragionare in un’ottica annuale con eventi a dicembre, gennaio e marzo. Termoli quest’anno ha fatto un errore strategico. A giugno è andata molto forte, mentre a luglio, le due settimane centrali, non sono state all’altezza delle aspettative”. A concludere l’evento, gli studenti di scuole superiori della città hanno presentato in inglese i lavori realizzati nell’ambito del progetto “Millenium-L’anno europeo dei Normanni”. In generale l’economia del Molise mostra una fase di stabilità con una leggera flessione produttiva, frenata dalla debolezza del settore industriale e del comparto automobilistico.