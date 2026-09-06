Con meno giovani e più anziani è a rischio la tenuta del sistema pensionistico. Oltre a mettere in difficoltà molte imprese, il progressivo invecchiamento della popolazione italiana rischia di minare la tenuta dei conti del sistema pensionistico. Per i prossimi decenni, le proiezioni di Istat e Ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef) indicano che l’incidenza della spesa previdenziale sul Pil nazionale subirà un aumento transitorio. Passando dall’attuale 15,4% a un picco stimato

intorno al 17% verso il 2040. “Meno giovani, più pensionati: chi lavorerà in Italia nel 2030?”, si chiede l’ufficio studi della Cgia, l’associazione degli artigiani e delle piccole imprese di Mestre. Negli ultimi dieci anni i giovani italiani tra i 15 e i 34 anni sono diminuiti di quasi 550 mila unità. Effetto diretto della crisi demografica che sta interessando l’Italia. Un dato che desta forte preoccupazione, poiché mette a rischio, tra le altre cose, anche la tenuta del sistema occupazionale nazionale. Entro il 2029, infatti, oltre 3 milioni di lavoratori usciranno dal mercato del lavoro per raggiunti limiti d’età e/o di anzianità contributiva. Un dato che apre una domanda destinata a diventare centrale nel dibattito economico e sociale dei prossimi anni: chi sostituirà questi lavoratori?

Pochi giovani

Secondo le previsioni del Sistema Informativo Excelsior di Unioncamere, entro il 2029 quasi 3 milioni di lavoratori lasceranno fabbriche e uffici. “Si tratta per lo più di baby boomer che andranno in

pensione- osserva il report Cgia-. Un problema già oggi difficile da gestire e che rischia di aggravarsi ulteriormente nei prossimi anni. Per molti imprenditori trovare personale è una missione quasi impossibile. A farne le spese sono soprattutto le piccole imprese, che hanno una capacità attrattiva nei confronti dei giovani nettamente inferiore rispetto alle aziende di dimensioni maggiori”. Di questi 3 milioni di addetti, poco più di 1,6 milioni sono dipendenti del settore privato, 768.200 dipendenti pubblici e 665.500 lavoratori autonomi. A livello territoriale gli imprenditori che si troveranno più in difficoltà a rimpiazzare coloro che andranno in quiescenza saranno i lombardi. Subiranno una incidenza delle uscite dei dipendenti privati sul totale del 64,6%. Seguono gli emiliano-romagnoli con il 58,6% e i veneti con il 56,5%. Nel breve periodo l’ingresso di nuovi extracomunitari può rappresentare uno strumento per affrontare questa sfida. A condizione di riuscire a preparare adeguatamente le persone nei Paesi di origine che intendono entrare in Italia. Prosegue il rapporto della Cgia: “Così come previsto anche dal Piano Mattei, occorre accelerare sulla realizzazione di corsie preferenziali nell’assegnazione delle quote di ingresso, riservandole a chi, nel proprio Paese natale, abbia frequentato un corso di lingua italiana e ottenuto una qualifica che attesti il possesso delle competenze professionali richieste dalle nostre imprese. Alle aziende spetta il compito di garantire a queste maestranze un’occupazione stabile e un aiuto concreto nella ricerca di un alloggio dignitoso e a prezzo accessibile.

Sos pensioni

Resta aperto il problema dell’entità degli importi che verranno erogati agli aventi diritto nei prossimi decenni. Continua il report Cgia: “I giovani d’oggi spesso hanno carriere lavorative discontinue e retribuzioni relativamente basse. L’Inps quindi corrisponderà assegni contenuti, difficilmente sufficienti a garantire una vita dignitosa. Fino ad ora l’adesione da parte dei lavoratori dipendenti alla previdenza complementare è stata molto contenuta”. Perciò “la questione va affrontata subito, come hanno già fatto alcuni paesi Ue”. Introducendo ad esempio “la possibilità di aderire, su base volontaria, a un risparmio previdenziale nominativo presso l’Inps”. Inoltre nei prossimi decenni limitare la spesa sanitaria potrebbe risultare più complesso che contenere quella previdenziale. Attualmente la popolazione over 65 rappresenta circa il 25% del totale Italia e assorbe circa il 60% della spesa sanitaria nazionale. Questa fascia d’età arriverà a incidere per il 35% circa sulla popolazione complessiva entro il 2050. Il report Cgia evidenzia quindi come la spesa sanitaria, sociale e per la non autosufficienza sia destinata a crescere in modo significativo. Un simile aumento potrà tuttavia essere in parte contenuto se si riuscirà ad allungare in modo sostanziale l’aspettativa di vita in buona salute degli italiani, oggi in media pari a 58,1 anni.