Non c’è sviluppo senza Ai. Dieci milioni di euro a disposizione delle micro, piccole e medie imprese dell’area metropolitana di Roma. E’ quanto prevede il Bando Voucher doppia Transizione 2026 della Camera di Commercio di Roma, on line sul portale dell’istituzione. Le risorse stanziate puntano a finanziare, tramite contributi a fondo perduto, progetti di digitalizzazione aziendali e investimenti di efficientamento energetico. Le agevolazioni sono accordate sotto forma di voucher, pari al 70% delle spese ammissibili al netto dell’Iva, entro il tetto massimo di 10mila euro. Per accedere alla misura, l’investimento deve prevedere una spesa minima di 3mila euro. Inoltre, quest’anno il Bando Voucher doppia Transizione, oltre al tradizionale contributo di 10mila euro, prevede tre premialità. Alle imprese costituite in maniera maggioritaria da giovani (fino a 35 anni di età) è garantito un bonus di mille euro. Alle imprese in possesso della certificazione della parità di genere sono riconosciuti ulteriori 250 euro. A quelle in possesso del rating di legalità è assicurata una premialità di altri 250 euro. Dunque, il contributo massimo concedibile alla singola impresa, in presenza di tutte le premialità, è di 11.500 euro. La digitalizzazione delle imprese è l’uso di tecnologie informatiche e digitali per migliorare i processi aziendali e superare i vecchi metodi di lavoro basati sulla carta.

Trasformazione

La gestione digitale consente di passare a fatture elettroniche, archivi in cloud e documenti condivisi. Oltreché aprire e-commerce e usare sistemi digitali per trovare clienti. Fondamentale è la sicurezza: ossia proteggere i dati aziendali con strumenti di cybersecurity. Così come l’automazione ossia usare software gestionali (come Erp o Mes) per controllare la produzione e la logistica. Numerosi i vantaggi. Risparmio di tempo: Meno attività ripetitive e burocrazia ridotta. Più efficienza: controllo costante dei dati e delle merci in tempo reale. Crescita: maggiore competitività sul mercato e servizi migliori per i clienti. “Con questo nuovo bando – spiega il presidente della Camera di Commercio di Roma, Lorenzo Tagliavanti – investiamo una cifra ingente, 10 milioni di euro, per favorire i processi di trasformazione digitale e transizione ecologica delle imprese del nostro territorio. Si tratta di due driver decisivi per lo sviluppo del nostro tessuto imprenditoriale, fatto prevalentemente di micro e piccole imprese che non sempre sono in grado di sostenere processi di trasformazione in maniera autonoma”. Le domande vanno poi trasmesse, esclusivamente per via telematica con firma digitale, accedendo al portale ReStart fino alle ore 14 del 22 settembre.

Business Ai

Un tour per promuovere i fondi a favore delle pmi. La terza edizione del bando Voucher digitalizzazione Pmi 2026 per la regione Piemonte è all’insegna della promozione sul territorio. “L’Intelligenza Artificiale e le tecnologie abilitanti stanno ridefinendo i modelli di business di ogni settore – sottolinea l’assessore all’Innovazione a all’Intelligenza Artificiale Matteo Marnati -. Le nostre imprese non possono restare indietro. Il bando Voucher Digitalizzazione Pmi 2026 mette a disposizione 19,2mln di euro a fondo perduto perché le micro, piccole e medie imprese piemontesi possano adottarle subito. Trasformando l’innovazione in competitività concreta, dall’Ai alla robotica avanzata, dalla blockchain al cloud computing. Insieme a Unioncamere Piemonte vogliamo portare il bando direttamente sul territorio. Il roadshow, che ha già toccato Novara, Alessandria e Cuneo e il Teatro Vittoria di Torino. “Investire nella digitalizzazione delle Pmi significa investire nel futuro del Piemonte”, aggiunge Marnati.