sviluppo e sostenibilità. Si tratta di un processo che integra le tecnologie digitali in tutti gli aspetti della società e dell’economia, passando da sistemi analogici a modelli intelligenti. “Non parliamo solo di tecnologia, ma di una visione strategica che vede la Calabria e la Grecia occidentale come partner naturali in un ecosistema di innovazione“, spiega Pietro Antonio Falvo, presidente di Unioncamere Italia e Grecia. “Non siamo qui solo per discutere ma per dare forma a una visione comune: digitalizzare il Mediterraneo – aggiunge Falvo -. Il nostro attività concrete attraverso la mappatura delle politiche nazionali delle buone pratiche. A consentire al piano d’azione di entrae nel vivo è lo sviluppo di piattaforme digitali e sociali di formazione pensate specificatamente per le esigenze delle Pmi (Piccole medie imprese). Una vera e propria “alleanza transfrontaliera”, quindi, allo scopo di “trasformare il Calabria. Falvo è intervenuto alla “due giorni” organizzata a Lamezia Terme per presentare il progetto Interreg “Companies4Tomorrow” (C4T). Ossia l’evento internazionale di riferimento per la digitalizzazione e la cooperazione transfrontaliera tra. “Non siamo qui solo per discutere ma per dare forma a una visione comune: digitalizzare il Mediterraneo – aggiunge Falvo -. Il nostro obiettivo è ambizioso. E cioè trasformare le file della transizione digitale in opportunità di crescita per le nostre imprese”. Per raggiungere questo traguardo, il progetto “Companies4Tomorrow” (C4T) si articola inattraverso la mappatura delle politiche nazionali delle buone pratiche. A consentire al piano d’azione di entrae nel vivo è lo sviluppo di piattaforme digitali e sociali di formazione pensate specificatamente per le esigenze delle Pmi (). Una vera e propria “alleanza transfrontaliera”, quindi, allo scopo di “trasformare il futuro digitale delle Pmi tra Italia e Grecia”. La transizione digitale mira a migliorare l’efficienza dei processi, la qualità della vita e a creare nuove opportunità di. Si tratta di un processo che integra le tecnologie digitali in tutti gli aspetti della società e dell’economia, passando da sistemi analogici a modelli intelligenti.

Progetto digitale

Il progetto è finanziato dal Programma Grecia-Italia 2021-2027 con oltre 1,5 milioni di euro. L’obiettivo è colmare il gap digitale del bacino del Mediterraneo. Attraverso una stretta sinergia tra il mondo della ricerca e le esigenze reali delle imprese. Il modello C4T è stato sviluppato dal partenariato del progetto e con la collaborazione delle imprese aderenti. Ciò permette di accedere a strumenti di digitalizzazione basati su tre direttrici fondamentali. Ovvero smart (utilizzo di tecnologie avanzate come Ai, blockchain e cybersecurity). Social (massima attenzione ai criteri Esg -ambientali, sociali e di governance). Economic (garantire redditività e crescita finanziaria a lungo termine attraverso l’innovazione). Cuore della missione è trasformare le organizzazioni di supporto alle imprese (Bso) in veri motori dell’innovazione verso l’Industria 4.0. Creando un ponte tra la ricerca accademica e il mercato reale. Finalità sono la sperimentazione e le competenze. C4T agisce su tre direttrici principali per democratizzare l’accesso alle tecnologie avanzate. Cioè ⁠living labs a “rischio zero” con la creazione di 5 laboratori fisici (tra cui l’hub di Lamezia Terme). Qui le imprese possono testare gratuitamente tecnologie come intelligenza artificiale, blockchain, loT e realtà virtuale, prima di effettuare investimenti reali. Poi formazione adattiva con l’utilizzo di un adaptive learning management system (Alms). Così da personalizzare i percorsi di upskilling e reskilling del personale in base alle reali carenze identificate. Infie sostenibilità e tracciabilità. Dando supporto alla certificazione Esg e all’uso della Blockchain per la tracciabilità della filiera, asset vitale per comparti come l’agroalimentare.

Servizi specialistici

L’agricoltura rigenerativa è un approccio olistico alla produzione agricola che mira a ripristinare e migliorare la salute del suolo, aumentando la biodiversità e catturando carbonio atmosferico. A differenza di metodi che limitano solo i danni, questa pratica inverte il degrado ambientale, arricchendo il terreno, migliorando il ciclo dell’acqua e la resilienza degli ecosistemi. La Blue Economy (o economia del mare) è un modello di sviluppo socio-economico incentrato sull’utilizzo sostenibile delle risorse marine e costiere. Obiettivo primario è generare crescita e occupazione tutelando e rigenerando l’ecosistema marino, riducendo l’inquinamento e azzerando i rifiuti. C4T va oltre la semplice promozione dell’adozione tecnologica. Promuove, infatti, una visione consapevole guidata dalle esigenze aziendali. E dalla dimostrazione del potenziale di competitività sostenibile derivante dall’adozione digitale all’interno delle imprese. Questa visione utilizza gli strumenti finanziari disponibili e individua quelli realmente necessari in diversi contesti. Dall’agricoltura sociale all’agricoltura rigenerativa, passando per la manifattura e la blue economy. Il progetto, della durata di 24 mesi, coinvolge un partenariato internazionale. Una rete composta oltre che da Unioncamere Calabria, dall’Università del Peloponneso (lead beneficiary), dalla Regione della Western Greece, dalla Camera di commercio di Zacinto. Dalla Camera di commercio di Foggia e dalla Camera di commercio della Basilicata. Unioncamere Calabria è il perno dell’attuazione sul territorio regionale calabrese. Con un budget dedicato di 252.475 euro per coordinare i servizi sul territorio e gestire l’hub tecnologico. A seguito della manifestazione di interesse sono state ammesse 16 imprese calabresi che accederanno ai servizi specialistici.