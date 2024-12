Il volontariato come modo per donare il proprio tempo a chi ha bisogno. Una “app” per trovare opportunità di volontariato, anche occasionale. Oggi ricorre la Giornata mondiale del volontariato: ecco sui social e sul web le testimonianze e le storie dei volontari attraverso le iniziative di Generazione Senior. Incluso lo spot di promozione del volontariato. La Giornata Mondiale che si celebra il 5 dicembre offre l’occasione per far conoscere e far crescere una rete solidale di comunità. Al riguardo, oltre alle numerose iniziative promosse dagli attori del volontariato del territorio, segnaliamo l’innovativa applicazione Volunteero, una app che consente di promuovere iniziative, dette “mission”, di volontariato. Le Ore che contano è il nome dell’associazione di volontariato promossa dalla Cooperativa La Meridiana. Perché Le ore che contano? La cosa più importante dell’esistenza è il tempo: impiegarlo per la propria crescita umana e per essere utile alle persone e alla comunità è uno dei modi più belli di spendere la vita. Cosa si può fare presso i centri della Meridiana? Supporto alle attività, ascolto e compagnia, supporto ai pasti, orto e giardinaggio, passeggiate insieme, accompagnamento per le uscite, ma soprattutto donare.

La parola ai volontari

Sono più di cento i volontari che partecipano alle diverse attività di volontario. Infatti il volontario ha un ruolo fondamentale. Non è solo risorsa che dei centri di servizio, il volontario svolge funzioni di supporto e contemporaneamente stimola e favorisce le buone relazioni perché fare il bene fa bene. Luisella: “Essere volontario significa per me provare a essere primavera in un giorno d’inverno. Essere volontario per me è ricevere molto più di quanto si da”. Stefania: Sono felice di essere volontaria cercando di ascoltare e dare supporto e aiuto a chi ne ha più bisogno”. Tina: “Ho iniziato il volontariato con un po’ di perplessità e paura di non farcela a oggi posso dire che mi ha dato tanto e sono contenta di far parte di questa realtà”. Lorella: Il “donare” ti fa sentire la bellezza e la pienezza della vita. Aiutare gli altri rende valore alla nostra vita“. Raffaella: “In punta di piedi entriamo così come volontari nelle camere dell’Hospice. Ogni volta è una prima volta non sai se farai cosa gradita oppure ti sentirai di troppo, non sai se le tue parole e la tua presenza saranno di sollievo. Varcata la soglia ogni incertezza svanirà tutto sarà vissuto con estrema naturalezza e ciò che ci rimarrà sarà molto di più rispetto al tempo che abbiamo donato”.

Generazione Senior

Il cittadino, spiegano i promotori, “può aderire occasionalmente alle iniziative che si adattano agli interessi, alle disponibilità e ai tempi di ciascuno”. Chi vuole fare del volontariato anche in modo flessibile e random, “può visitare il sito di Generazione Senior e scoprire che esiste una possibilità di fare volontariato anche una tantum“. Si tratta di una modalità innovativa, “ispirata dalla cultura digitale anglosassone per accedere ad un mondo magari sconosciuto, ma che adesso è semplice provare a scoprire“. Come fare? “Sono missioni semplici e temporanee – puntualizza Paolo Villa responsabile del progetto Volontariato della Cooperativa La Meridiana – come ad esempio dare una mano per la gestione di una festa. Offrire un aiuto durante eventi organizzate dalle strutture assistenziali come Il Paese Ritrovato o la Rsa San Pietro. Partecipare ad eventi musicali e ricreativi che offrono importanti momenti di sollievo ad anziani e familiari”.

Volontariato per tutti

Generazione Senior è un progetto promosso da La Meridiana e realizzato insieme alla rete delle associazioni partner. Una mobilitazione mirata a promuovere e far crescere il volontariato. In più, dal 10 dicembre sarà pubblicato un articolo sui benefici del volontariato con invito a candidarsi e scoprire le missioni disponibili a Monza e Brianza nella sezione News > Pillole su sito di Generazione Senior https://generazionesenior.it/pillole/. Uno strumento utile anche per altre associazioni. Non c’è nulla di difficile. Prima cosa registrarsi al link: www.generazionesenior.it/volontari/. Una volta registrato, l’aspirante volontario può visualizzare le mission disponibili nel territorio di ricerca e scegliere di aderire. “Fra le tante cose belle ed innovative di questo progetto – aggiunge Paolo Villa – è che l’app può essere utilizzata da ogni persona che desidera mettere a disposizione alcune ore, capacità o energie ed anche delle associazioni, fondazioni, cooperative e altrettante realtà territoriali che desiderano rinvigorire le proprie squadre di volontari abituali e promuovere le proprie azioni di volontariato”.