Corrosione del carattere”: l’essere umano come ingranaggio

La metafora della “corrosione del carattere” illustra quanto la personalità, fondata sui sentimenti, le emozioni, l’assunzione di impegni e di obiettivi da perseguire, sia, oggi, provata, a livello internazionale, da condizioni di svilimento che finiscono per decostruire la naturale formazione del soggetto.

La società contemporanea, poggiante sulla volubilità e sul soddisfacimento immediato, sul profitto a ogni costo, sul dispregio della persona, sulla dicotomia successo/fallimento, distrugge e narcotizza la costruzione sociale. Nel culto del materiale e del “tempo determinato” (anche dei valori e dei sentimenti), tale società, logora, lentamente le persone, riducendole a spettatrici inermi, sempre più sole, deumanizzate, accomunate soltanto dalla diffusa corrosione.

L’espressione è stata utilizzata, per la prima volta, dal sociologo statunitense Richard Sennet nel 1998, per delineare l’involuzione del singolo, reso sempre più flessibile dalle dinamiche del lavoro. L’essere umano, considerato come mero consumatore e diretto a tale funzione “economica”, logora anche se stesso e l’identità che ne è alla base.

La corrosione del carattere avviene attraverso una condizione esistenziale in cui il singolo si percepisce più spersonalizzato, in balia di eventi e di situazioni in rapida evoluzione. L’essere umano ha bisogno di certezze e di collante sociale per poter sviluppare la personalità, nel momento in cui perde i capisaldi della propria esistenza, si chiude, confuso, nella precarietà dell’attimo.

La “corrosione del carattere” nella società contemporanea

Il tempo è uno strumento che l’individuo si illude di poter dominare e gestire a proprio piacimento, salvo constatare la subdola ritorsione dello stesso che si riprende la vita umana e la confina in concessioni di intervalli. Il tempo determinato inghiotte sentimenti, valori e passioni: tutto è relativo, da vivere finché esiste e nessuno riesce a rubarlo.

L’individuo del Novecento (precedente all’opera di Sennett) aveva perso parecchi dei suoi obiettivi, sfigurato da due guerre mondiali e dalla dura ripresa economica, condizionato costantemente da incertezze sulla propria sopravvivenza. Se, oggi, il lavoro precario e arduo da trovare, isola e aliena il soggetto, anche nei decenni scorsi la prospettiva professionale non era sempre felice.

Dalla precarietà del lavoro alla spersonalizzazione dell’individuo

La caratteristica positiva del passato si fondava nel collante sociale, nella collaborazione familiare (favorita anche dalla convivenza nella stessa abitazione) e nella solidarietà umana, nell’associazionismo, nel tessuto comunitario, nella scuola. Negli ultimi decenni, invece, l’individuo è più solo e fatica a specchiare i propri ideali nell’anonima persona che sfiora e che gli passa accanto.

La questione ha origini lontane. Nell’Udienza Generale del 17 luglio 1974, Paolo VI ammonì “Si chiama secolarizzazione oggi quella tendenza del pensiero che rivendica ai valori puramente terrestri e umani la loro realtà e la loro legittima e doverosa coltura. E sta bene. Ma ripetiamo: facciamo attenzione. Se questa tendenza si isola e si svincola dalle basi filosofiche e religiose, che sono indispensabili nella costruzione della verità totale, della Realtà reale, essa progredisce camminando sopra una linea di insostenibile equilibrio; subito essa cede a una gravitazione negativa; essa tende a farsi da secolarizzazione secolarismo, da distinzione di particolari valori positivi in negazione d’ogni altro valore filosofico e religioso; e così essa è inghiottita nel suo fatale slittamento dall’agnosticismo, dal laicismo, dall’ateismo,dove il pensiero manca di principi assoluti e trascendenti, e deve o rinunciare a un sistema logico e obiettivo di verità, o sostituirlo con alienanti surrogati di inferme filosofie o di formidabili volontarismi rivoluzionari”.

Il professor Paolo Quintili è l’autore del volume “Sul carattere” (sottotitolo “modelli di rappresentazione tra natura e libertà”), pubblicato da “Mimesis Edizioni” nello scorso mese di novembre. Parte dell’estratto recita “Il libro intende indagare anzitutto la costituzione ‘duplice’ del carattere umano (libero e necessitato), alla svolta dell’età moderna. […] La ricerca segue e tenta di rintracciare le forme di razionalità inscritte nella nuova definizione concettuale del ‘carattere’ e, insieme, disegna alcuni modelli di rappresentazione e di sviluppo della questione, attraverso la storia della filosofia, l’estetica e la psicologia, fino ai giorni nostri”.

Il declino del collante sociale e delle relazioni umane

Nel Rapporto “MINDEX 2026: l’Italia ancora carente sull’educazione emotiva”, pubblicato il 5 maggio scorso da unobravo.com, al link https://www.unobravo.com/dati/educazione-emotiva-italiani, sono presenti molti dati interessanti. Fra questi, si legge “dallo studio presentato emerge un universo maschile che, seppur percependosi ‘molto consapevole’ della propria emotività (40%), rimane prigioniero dell’impulsività e fatica ancora a gestire i propri stati emotivi e i comportamenti che ne conseguono, con solo il 15% che afferma di riuscire a farlo pienamente. Da un lato, oltre il 60% degli uomini sostiene di aver ricevuto supporto emotivo in famiglia, a esempio nel riconoscere e comprendere le emozioni — contro solo il 44% delle donne. D’altro canto, nonostante questi dati facciano pensare a un’apertura maggiore del genere maschile, in caso di necessità solo 1 uomo su 3 chiederebbe aiuto senza difficoltà a un professionista (contro oltre la metà del campione femminile). […] Dalla ricerca emerge anche un quadro articolato della Gen Z (18-29 anni), che vede solo 1 donna Gen Z su 4 riferire di comprendere bene il proprio mondo interiore rispetto a oltre il 40% degli uomini della stessa generazione. […] Solo 2 italiani su 10 dichiara di aver avuto genitori che li aiutavano a dare un nome alle proprie emozioni, mentre per oltre la metà se ne parlava in maniera discontinua, si evitava il tema o si minimizzava, e nel 10% dei casi era attivamente scoraggiato discuterne, con frasi come ‘non esagerare’”.

Alla base del carattere, vi sono sentimenti ed emozioni che costruiscono la personalità, individuando e definendo quelli che sono i programmi di vita, gli obiettivi, la gestione delle relazioni e il modo in cui porsi nella società. La comunità non rappresenta solo un insieme numerico di appartenenti, fra loro scollati, indifferenti e funzionanti come tante “isole”, bensì, un tessuto di relazioni che movimentano e vivificano il gruppo sociale.

La corrosione del carattere degrada la dignità umana attraverso un graduale processo di disumanizzazione. Nella comunità, gli appartenenti sono esseri sempre meno umani e i volti divengono anonimi, capaci di leggere solo le problematiche personali ed egoistiche; gli “altri” sono invisibili, considerati inutili o rivali da vincere.

Educazione emotiva, identità e costruzione della personalità

Il carattere richiede personalità: quella di intervenire, con fiducia, nei gruppi e nelle relazioni interpersonali, lavorando sulla fondamentale risorsa della comunicazione, del dialogo, sapendo condividere successo e insuccesso. Si tratta di una continua costruzione, in simbiosi fra le capacità genetiche e quelle acquisite dall’ambiente, attraverso processi di apprendimento e imitazione, di reazione ai comportamenti tenuti e ai giudizi ricevuti nonché di resilienza nei confronti di situazioni negative e impreviste.

Il carattere si forma, difatti, attraverso le caratteristiche biologiche inserite nell’ambito delle relazioni attraverso le quali una società trasmette i propri valori culturali, di generazione in generazione. Tale osmosi non è un processo matematico o meccanico ma un’adesione continua, nel tempo, di assunzione di ruoli e di obiettivi personali che divengono collettivi, di azioni local in un’ottica global.

Tale processo di socializzazione, dinamico, deve esaltare i contributi individuali, non conformarli e massificarli a delle passive accettazioni e omologazioni della soggettività, tipiche della globalizzazione contemporanea.

Social, omologazione culturale e crisi della dignità umana

Non è un mistero la sbandierata “vicinanza” offerta dai social (un termine beffardo) che avvicina virtualmente ma che, nell’illusione dei messaggi, dei like e delle visualizzazioni, lascia la persona sola nel momento in cui spegne il computer o il telefono cellulare.

Il carattere si scioglie attraverso un costante cedimento dinanzi alla realtà frammentata e mutevole. L’accettazione del disagio apre le porte all’arrendevolezza, a un’autostima in piena retromarcia. L’omologazione culturale che deriva dalla nuova divisione internazionale del lavoro annulla le identità personali e le appiattisce verso l’uniformità dei gusti, degli obiettivi e dei valori, come pedine anonime e asociali.

La spersonalizzazione conduce a una generale deresponsabilizzazione: si scaricano sul prossimo le disavventure e le difficoltà personali anziché muovere le coscienze verso un’analisi critica del proprio operato e sviluppare miglioramenti senza commiserarsi nell’insuccesso. L’“altro” non riproduce, spesso, la misura per costruire meglio se stessi bensì un confronto continuo per primeggiare. Il carattere, corroso, non consente di reggere l’eventuale fiasco: addebitarsi le cause del fallimento in una chiusura esistenziale o attribuire al prossimo, con rancore, le cause della propria sconfitta?

La considerazione dell’essere umano come merce è un processo che perdura da secoli e che ha trovato la massima applicazione nel capitalismo e nell’ottica fordista della catena di montaggio del primo Novecento. Dal mondo del lavoro, tale approccio di mercificazione (o reificazione) si instaura, come tarlo, nelle relazioni personali e distrugge la socialità, considerando l’altro come mero oggetto di scambio o sfruttamento.