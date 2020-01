GIOVEDÌ 09 GENNAIO 2020, 08:49, IN TERRIS



Conviene aprire le frontiere

Secondo l'economista Usa Bryan Caplan, consentire l'immigrazione è un affare: il Prodotto mondiale lordo potrebbe crescere fino al 150%

GIACOMO GALEAZZI

li ostacoli alla libertà di movimento hanno sempre riguardato in prima persona i poveri, i bisognosi. da 17 anni l'Istituto Bruno Leoni promuove idee per il libero mercato, con l'obiettivo di dare il suo contributo alla cultura politica italiana, affinché "siano meglio compresi il ruolo della libertà e dell’iniziativa privata, fondamentali per una società davvero prospera e aperta". Il suo modello sono i think tank anglosassoni: centri di ricerca non profit, indipendenti dai partiti politici, con lo scopo di offrire un contributo al dibattito pubblico.

Il biglietto d'ingresso

Il direttore generale dell'Istituto Bruno Leoni è Alberto Mingardi, autore di numerosi saggi come "L'intelligenza del denaro" e collaboratore di prestigiosi quotidiani come Wall Street Journal, Washington Post, International Herald Tribune, Financial Times, Sole 24 Ore, Stampa. Proprio per il quotidiano diretto da Maurizio Molinari, il professor Mingardi ha recensito un fondamentale testo inserito dall’Economist tra i libri del 2019, Open Borders (edito da First Second) che ha per sottotitolo "La scienza e l'etica dell'immigrazione". Ne è autore Bryan Caplan, 48 anni, tra i più brillanti economisti della sua generazione. Insegna alla George Mason University e ha scritto libri per fornire "ragioni egoistiche per fare più figli" e per mostrare come gli elettori siano "razionalmente irrazionali", disinformati perché consci dell’irrilevanza del proprio voto. "Perché le persone non dovrebbero poter vivere e lavorare ovunque esse vogliono?", si chiede l'economista statunitense. Nell’era di Trump, Caplan difende, studi economici alla mano, la libertà di movimento e cerca di spiegare perché niente e nessuno dovrebbe frapporsi tra una persona e l’ambizione di lavorare in un Paese diverso da quello in cui è venuta al mondo. Caplan spiega come l’immigrato che ha un titolo di studio superiore paghi più che da sé il biglietto d’ingresso nella nuova giurisdizione, e che i costi fiscali siano rilevanti solo per chi emigra in età avanzata: di per sé, una rarità. "I suoi sono argomenti razionali, lucidi, senza nessuna concessione al pietismo", commenta Mingardi.

La scienza economica

"Michael Clemens ha calcolato che i guadagni dall’eliminare le barriere al libero movimento delle persone a livello mondiale equivalgono a una frazione considerevole del Pil mondiale: uno o due ordini di grandezza dei benefici che si otterrebbero eliminando tutti i vincoli ancora esistenti ai flussi internazionali di beni e capitali- evidenzia Mingardi-. Se chiunque potesse accettare un lavoro in qualsiasi luogo, ci si potrebbe attendere un effetto compreso tra un aumento del 50% e una crescita del 150% del prodotto mondiale lordo. Nel caso più pessimistico, un regime di frontiere aperte darebbe all’umanità mezzo pianeta di ricchezza in più l’anno, mentre in quello più ottimistico produrrebbe un pianeta e mezzo di ricchezza in più l’anno". Il motivo di ciò Caplan lo spiega con un esempio. "Immaginate che ci siano un milione di contadini in Antartide che passano il tempo a zappare la neve nella speranza di trarne qualcosa. Se qualche Paese più fertile acconsentisse ad accoglierli, essi potrebbero più facilmente procurarsi di che vivere. Ma non sarebbero gli unici beneficiari del loro spostamento- prosegue-. In Antartide, il loro contributo all’economia globale era nullo: il poco che riuscivano a far crescere finiva in auto consumo. In una terra con caratteristiche diverse gli stessi agricoltori sarebbero molto più produttivi e potrebbero vendere tutto ciò che va oltre le loro necessità. Andrebbero così ad accrescere l’offerta di cibo, a beneficio dei consumatori di tutto il mondo. Il segreto del consumo di massa è la produzione di massa". Dal punto di vista economico, la gran parte del mondo è come l’Antartide.

Gli ostacoli

Cattive regole e pessime istituzioni, osserva il professor Mingardi, ostacolano la creazione di ricchezza come e quanto le più inospitali condizioni climatiche. Circa il 60% delle differenze salariali nel mondo dipendono "da dove sei, non da chi sei". La differenza nella remunerazione del lavoro in diverse giurisdizioni è molto più elevata di quanto non lo sia la differenza di prezzo tra beni. "Rispetto al salario di un lavoratore non specializzato, vi sono divari, tra gli Stati Uniti e Paesi quali Haiti, la Nigeria e l’Egitto, che superano il mille percento- sottolinea Mingardi-. È proprio in queste differenze salariali che risiede quella "magia dell’immigrazione", per citare il recente Special Report dell’Economist, che potrebbe farne uno strepitoso volano di crescita. Se è vero, in linea di principio, che il libero movimento delle persone (dei lavoratori che producono un’automobile) equivale al libero movimento dei beni (delle automobili che essi hanno prodotto), il primo oggi è più ostacolato di quanto non sia il secondo. Ciò significa che maggiori sono i benefici che ci si può attendere da una "liberalizzazione" anche parziale".



Il quadro normativo

"Con pazienza didattica, Caplan fronteggia le diverse obiezioni, tutte ben note nell’agone politico. L’immigrazione sarebbe economicamente feconda, sì, ma solo nel caso di lavoratori qualificati- sostiene Mingardi-. Le convinzioni degli immigrati li rendono incompatibili con una società aperta, rischiando così di mettere a repentaglio la tenuta proprio di quei luoghi che non sono "Antartidi economiche". La libertà di movimento delle persone è astrattamente auspicabile, ma purtroppo è incompatibile con lo Stato sociale, che trasforma i nuovi venuti in un costo per gli stanziali". Adam Smith (padre dell'economia politica e fondatore della prima vera “scuola economica”: quella classica) biasimava le leggi sui poveri che ostacolavano "la libera circolazione del lavoro degli artigiani e dei manifattori" per evitare che la responsabilità di una famiglia povera finisse in capo a una parrocchia diversa da quella di provenienza.