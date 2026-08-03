qualità del “Con questo Protocollo – ha osservato il vice presidente della Regione Enrico Rossi – rafforziamo una visione di sviluppo che mette al centro le persone e la

lavoro

. La competitività delle imprese e il benessere dei lavoratori non sono obiettivi alternativi ma fattori che si rafforzano reciprocamente”. Il documento serve a “costruire un modello di welfare finalizzato a far sì che le persone scelgano di lavorare e di vivere nelle Marche”. Nell’ambito della multifunzionalità del settore agricolo “mette al centro le persone come leva strategica di competitività, crescita e coesione sociale. Un modello capace di rispondere concretamente alle sfide del settore: favorire il ricambio generazionale e promuovere una presenza femminile sempre più rilevante all’interno delle aziende agricole”. “Un protocollo innovativo che conferma un metodo di concertazione – ha sottolineato l’assessore allo Sviluppo economico Giacomo Bugaro – Il benessere organizzativo rappresenta un importante fattore di competitività. Le imprese che investono nella qualità dell’ambiente di

lavoro, nella conciliazione dei tempi di vita e di lavoro

, nella salute e nella valorizzazione delle persone sono più attrattive, più innovative e più resilienti”.