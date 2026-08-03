La conciliazione tra vita familiare e lavoro è un vantaggio competitivo per le imprese. Dai servizi mensa e buoni pasto all’assistenza sanitaria integrativa per lavoratori e familiari, buoni carburante, rimborsi per il trasporto pubblico locale, convenzioni commerciali, flessibilità oraria, telelavoro e smart working, sostegno alla genitorialità e attività dedicate alla salute e al benessere psicofisico. Sono alcune misure di welfare aziendale adottate nelle Marche agevolate da bandi della Regione sulla base della programmazione europea 2021-2027. Ad oggi sono 435 le imprese marchigiane coinvolte, con oltre 1.300 iniziative attivate o in attivazione, monitorate dalla cabina di regia regionale. E’ stato firmato in Regione il “Protocollo d’intesa per lo sviluppo di iniziative volte a migliorare il benessere aziendale e dei lavoratori nelle imprese” nelle Marche. Un accordo siglato dalla Regione presieduta da Francesco Acquaroli e dalle confederazioni imprenditoriali e sindacali, nello specifico dalle loro articolazioni delle Marche. Ossia Confindustria, Cna, Confartigianato, Confapi, Confcommercio, Confesercenti, Cia, Coldiretti, Confagricoltura. E ancora Copagri, Liberi Agricoltori, Legacoop, Agci, Confcooperative, Uecoop, Unci, Unicoop, Cgil, Cisl e Uil.
Presenza femminile
“Con questo Protocollo – ha osservato il vice presidente della Regione Enrico Rossi – rafforziamo una visione di sviluppo che mette al centro le persone e la qualità del lavoro. La competitività delle imprese e il benessere dei lavoratori non sono obiettivi alternativi ma fattori che si rafforzano reciprocamente”. Il documento serve a “costruire un modello di welfare finalizzato a far sì che le persone scelgano di lavorare e di vivere nelle Marche”. Nell’ambito della multifunzionalità del settore agricolo “mette al centro le persone come leva strategica di competitività, crescita e coesione sociale. Un modello capace di rispondere concretamente alle sfide del settore: favorire il ricambio generazionale e promuovere una presenza femminile sempre più rilevante all’interno delle aziende agricole”. “Un protocollo innovativo che conferma un metodo di concertazione – ha sottolineato l’assessore allo Sviluppo economico Giacomo Bugaro – Il benessere organizzativo rappresenta un importante fattore di competitività. Le imprese che investono nella qualità dell’ambiente di lavoro, nella conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, nella salute e nella valorizzazione delle persone sono più attrattive, più innovative e più resilienti”.
Obiettivi
Attraverso il protocollo, puntualizza Bugaro, viene messa a sistema una collaborazione che coinvolge istituzioni, imprese e rappresentanze dei lavoratori, offrendo strumenti concreti per favorire la diffusione del welfare aziendale in tutti i settori produttivi regionali”. I risultati già conseguiti, aggiunge l’asssore regionale, “testimoniano l’efficacia del percorso intrapreso“. Quindi “nell’ambito della programmazione europea 2021-2027, la Regione Marche ha introdotto specifiche premialità nei bandi destinati a ricerca e sviluppo, innovazione e internazionalizzazione per le imprese che attivano interventi di welfare aziendale. L’attuazione del Protocollo sarà garantita dalla Cabina di regia composta dai referenti tecnici della Regione e delle confederazioni imprenditoriali e sindacali, con il compito di monitorare le iniziative, favorire il confronto tra le parti e assicurare la piena efficacia degli interventi programmati. Attraverso il protocollo, la Regione si impegna a sostenere la realizzazione di piani di welfare aziendale, a riconoscere specifiche premialità nei bandi regionali alle imprese che adottano interventi strutturati per il benessere dei lavoratori, a supportare la progettazione e il monitoraggio delle iniziative e a promuovere azioni dedicate alla prevenzione e alla tutela della salute nei luoghi di lavoro.