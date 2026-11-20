Vita e lavoro devono essere conciliati anche per ragioni sanitarie. Massimo Di Maio, presidente nazionale dell’Associazione italiana di oncologia medica, è intervenuto alla presentazione della indagine condotta nelle ultime settimane da Aiom e Fiaso su un campione di 135 pazienti oncologici. Afferma lo scienziato: “Il tema del burnout era già noto in ambito oncologico. Esmo ci ha lavorato anche diversi anni fa, attraverso survey internazionali alle quali partecipava anche una piccola quota di professionisti italiani. Abbiamo la percezione che il problema sia peggiorato nel tempo, in un contesto in cui il carico di lavoro e lo stress burocratico-amministrativo che grava sugli operatori sono purtroppo in aumento”. Dalla survey emerge che 6 oncologi su 10 sono colpiti da burnout, il 64% riferisce di aver ricevuto minacce o subito aggressioni verbali. Il 2 per cento, invece, dichiara di aver subito anche violenze fisiche. Per migliorare il benessere professionale, l’82% degli intervistati ritiene necessaria una riduzione dei carichi di lavoro, mentre il 35% chiede maggiori riconoscimenti e valorizzazione della propria attività. “Penso che la maggior parte degli oncologi – spiega Di Maio – si riconosca in questa fotografia, pur considerando il possibile bias di partecipazione. Nelle survey, infatti, tendono a rispondere soprattutto le persone più interessate all’argomento e più motivate a esprimere la propria opinione perché lo sentono particolarmente vicino. Seppure preliminari e parziali, questi dati rappresentano uno spaccato della quotidianità professionale”.

Vita-lavoro

Il tempo dedicato alle attività burocratiche e amministrative “è un tema centrale. Abbiamo spesso detto che la mancanza di tempo non deve diventare un alibi, ma è evidente che, nel corso della giornata, il tempo impiegato in queste attività viene sottratto alla qualità della comunicazione con i pazienti. E questo si ripercuote direttamente sulla qualità del nostro lavoro. Se consideriamo, inoltre, che una delle conseguenze indirette di questa situazione può essere anche la perdita di motivazione da parte dei giovani nell’avvicinarsi a una determinata disciplina e a questa professione, il problema diventa davvero preoccupante, serve tutelare i medici” aggiunge. Nel corso dello scorso anno, “a partire dal precedente biennio, il Working Group Aiom Giovani aveva lavorato a un progetto molto interessante, chiamato ‘Aut Aut‘. Attraverso la raccolta delle testimonianze di tanti giovani colleghi è stato realizzato anche un cortometraggio che ha descritto le difficoltà legate alla conciliazione tra vita personale e vita lavorativa. Ne è nato un prodotto molto bello”, ha evidenziato. Il burnout è una condizione di esaurimento psicofisico legata a uno stress lavorativo cronico non gestito con successo, riconosciuta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) come fenomeno occupazionale. Non coincide con una semplice stanchezza passeggera: il riposo breve spesso non basta a risolverlo. Ecco le tre dimensioni principali. Esaurimento emotivo ed energetico: sensazione di svuotamento, stanchezza persistente e difficoltà a recuperare le energie. Distacco mentale e cinismo: presa di distanza emotiva dal lavoro, irritabilità o atteggiamento negativo verso attività e colleghi. Ridotta efficacia professionale: calo della concentrazione, della produttività e del senso di realizzazione personale.

Agevolazioni

L’iniziativa “Il lavoro a misura di famiglia” di Unioncamere è un bando da 7,5 milioni di euro per accompagnare le imprese verso la certificazione sulla conciliazione vita-lavoro secondo la prassi UNI/PdR 192:2026. Il progetto è promosso da Unioncamere insieme al Dipartimento per le Politiche della Famiglia e al Dipartimento per le Pari Opportunità, con l’obiettivo di certificare mille aziende. Il bando prevede due linee di intervento a fondo perduto per le aziende con almeno un dipendente. Assistenza tecnica e accompagnamento. La misura copre servizi erogati da esperti incaricati tramite voucher fino a 2.459,01 euro. Costi di prima certificazione. Il contributo rimborsa le spese sostenute presso gli Organismi di Certificazione accreditati. L’importo varia in base alla dimensione aziendale fino a un massimo di 12.000 euro per impresa. Ci sono poi vantaggi aggiuntivi. Oltre ai contributi diretti, la certificazione consente di accedere a un esonero sui contributi previdenziali. La prassi UNI/PdR 192:2026. La nuova prassi di riferimento valuta le politiche aziendali di work-life balance su tre aree principali: flessibilità, genitorialità e cura, benessere e salute. Soglie di punteggio. Per ottenere la certificazione serve raggiungere una valutazione minima sugli indicatori di performance. La soglia è fissata al 50% per micro e piccole imprese e al 60% per medie e grandi aziende. Sinergie normative. Lo standard si integra con la certificazione per la parità di genere e altre misure nazionali a sostegno della famiglia. La procedura è gestita a sportello in ordine cronologico fino a esaurimento fondi. Le domande si presentano sul portale Il lavoro a misura di famiglia tramite la piattaforma Restart di Infocamere. Prima di inviare la domanda, l’azienda deve completare un test di autovalutazione online per verificare il proprio livello di maturità organizzativa. Il bando è aperto dal 21 settembre 2026 con chiusura fissata al 31 marzo 2027. I percorsi di certificazione devono essere completati entro il 30 giugno 2027. Da novembre 2026 è attivo un ciclo di 20 appuntamenti regionali in tutta Italia per illustrare il bando alle imprese.