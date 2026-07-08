Il cibo come senso di appartenenza a una comunità. “Nella vita, ci sono momenti in cui si ha davvero bisogno di mangiare qualcosa di buono. E in quei momenti, a seconda che uno entri in un buon ristorante o meno, l’esistenza può prendere un corso del tutto differente. È come cadere da questa o da quella parte di un muro”, sostiene lo scrittore giapponese Haruki Murakami celebre per il suo stile onirico e malinconico, che mescola la cultura pop occidentale (soprattutto jazz e cinema) a elementi fantastici e surreali. La comunità attorno a una tavola. A promuovere la Cena Bianca ad Arezzo è la Confcommercio Toscana, livello regionale della confederazione nazionale Confcommercio-Imprese per l’Italia. Una realtà che rappresenta in Toscana oltre 50mila imprenditori e professionisti del terziario. La sua missione è la tutela gli interessi delle medie, piccole e micro imprese toscane nei confronti della Regione e di altri organismi pubblici e privati. Attraverso l’interlocuzione con le forze politiche, sociali, economiche e sindacali e il contributo attivo alla programmazione delle politiche regionali per il commercio, il turismo e i servizi. Ne fanno parte le numerose federazioni di categoria espressioni dei singoli settori e le sette associazioni provinciali toscane del commercio, del turismo e dei servizi aderenti a Confcommercio-Imprese per l’Italia, delle quali coordina e supporta l’attività sindacale, nel pieno rispetto delle loro identità locali.