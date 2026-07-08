Comunità in piazza
Tradizione
“600 prenotazioni: la quota massima che ci eravamo prefissati, che è un numero altissimo se pensiamo che questa serata era partita come una cena per 200 persone”. Adesioni triplicate rispetto all’esordio e tante presenze “anche da fuori provincia e fuori regione. Compresi i turisti che sono curiosi di partecipare a questa serata che dà lustro alla nostra città”, dice a La Nazione Gianluca Rosai, vicedirettore e responsabile Eventi di Confcommercio Firenze-Arezzo alla vigilia della Cena Bianca, che per la settima edizione, stasera trasformerà la Piazza Grande di Arezzo in un raffinato salotto a cielo aperto, pronto ad accogliere la marea di commensali vestiti rigorosamente di bianco. Diventata ormai un marchio di fabbrica dell’estate aretina, la manifestazione unisce alta gastronomia e grandi spettacoli, attirando quest’anno anche un parterre di spicco della politica e dell’economia toscana. La Cena Bianca è promossa da Confcommercio insieme a quattro ristoranti simbolo del cuore cittadino: Logge Vasari, La Lancia d’Oro, Essenza e Osteria Grande. Per l’occasione, il colpo d’occhio della piazza sarà unico grazie a un vero e proprio prato naturale di oltre 330 metri quadrati, curato da Fabbri Vivai, che rimarrà allestito fino a domenica. “È l’occasione per promuovere la città nel migliore dei modi, dando il via a una serie di eventi che proseguiranno lungo tutta l’estate”, aggiunge Rosai a La Nazione. La serata prenderà il via alle 19 con il tradizionale White Aperitivo, per poi entrare nel vivo un’ora più tardi sulle grandi tavolate centrali“.
Sperimentazione
Stasera ad Arezzo gli ospiti potranno assaggiare “un menù a otto mani che unisce tradizione e sperimentazione, per rispondere ai gusti di tutti i commensali, anche quelli che arrivano da fuori – spiega il vice direttore –. Ci tenevamo a fare un menù unico, quattro eccellenze che si mettono insieme una volta all’anno per dar lustro ad Arezzo e la sua cucina”. L’evento sarà una festa aperta a tutta la città, che potrà godersi gli spettacoli gratuiti. Prima la musica live della Lorean Band e, dalle 21.30, il dj set di Michelle Masullo, direttamente da Pechino Express. A rendere l’atmosfera ancora più magica saranno le incursioni della Compagnia Accademia Creativa, tra trampolieri e farfalle luminose itineranti. L’organizzazione dell’evento è curata da Confcommercio Toscana, una realtà che favorisce la diffusione di best practices e lo scambio di idee, e svolge la funzione di collegamento con le altre parti del sistema e con gli organismi confederali. Offre inoltre una gamma completa di assistenza e consulenza specialistica in vari ambiti di attività, per favorire lo sviluppo e l’innovazione del terziario in Toscana. Promuove poi varie iniziative finalizzate alla crescita del sistema economico toscano, inclusa la Cena Bianca di stasera ad Arezzo. Nel sistema Confcommercio-Imprese per l’Italia Toscana operano anche le società regionali della formazione, dell’assistenza tecnica e del credito: Mentore Scarl e Centro Fidi Terziario.