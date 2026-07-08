Sociale

Cena Bianca, il senso di comunità sotto le stelle

Un'iniziativa divenuta un tradizionale punto di incontro nell'estate toscana

Di Giacomo Galeazzi
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Foto di Hector Farahani su Unsplash
Il cibo come senso di appartenenza a una comunità.  “Nella vita, ci sono momenti in cui si ha davvero bisogno di mangiare qualcosa di buono. E in quei momenti, a seconda che uno entri in un buon ristorante o meno, l’esistenza può prendere un corso del tutto differente. È come cadere da questa o da quella parte di un muro”, sostiene lo scrittore giapponese Haruki Murakami celebre per il suo stile onirico e malinconico, che mescola la cultura pop occidentale (soprattutto jazz e cinema) a elementi fantastici e surreali. La comunità attorno a una tavola. A promuovere la Cena Bianca ad Arezzo è la Confcommercio Toscana, livello regionale della confederazione nazionale Confcommercio-Imprese per l’Italia. Una realtà che rappresenta in Toscana oltre 50mila imprenditori e professionisti del terziario. La sua missione è la tutela gli interessi delle medie, piccole e micro imprese toscane nei confronti della Regione e di altri organismi pubblici e privati. Attraverso l’interlocuzione con le forze politiche, sociali, economiche e sindacali e il contributo attivo alla programmazione delle politiche regionali per il commercio, il turismo e i servizi. Ne fanno parte le numerose federazioni di categoria espressioni dei singoli settori e le sette associazioni provinciali toscane del commercio, del turismo e dei servizi aderenti a Confcommercio-Imprese per l’Italia, delle quali coordina e supporta l’attività sindacale, nel pieno rispetto delle loro identità locali.
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Foto di Karolina Grabowska: https://www.pexels.com/it-it/foto/cibo-brindisi-uomo-persone-5718027/

Comunità in piazza

In programma stasera la settima edizione della Cena Bianca. L’odierno evento trasformerà Piazza Grande ad Arezzo in un salotto a cielo aperto, pronto ad accogliere seicento commensali vestiti rigorosamente di bianco. Una serata che, anno dopo anno, si è affermata tra gli appuntamenti simbolo dell’estate aretina, capace di unire eccellenza gastronomica, valorizzazione del patrimonio storico e spettacolo. A testimoniare l’importanza ormai raggiunta dalla manifestazione anche la presenza di numerose autorità istituzionali ed esponenti del mondo economico e associativo. Hanno infatti confermato la loro partecipazione il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, l’assessore regionale Filippo Boni, la consigliera regionale Roberta Casini, il prefetto di Arezzo, Clemente Di Nuzzo. E ancora il vicesindaco di Arezzo Gianfrancesco Gamurrini, il presidente di Unioncamere Toscana Massimo Guasconi. Il presidente di Confcommercio Toscana, Aldo Cursano, e il direttore generale Franco Marinoni, il presidente di Confturismo Toscana, Daniele Barbetti. La presidente di Confindustria Toscana Sud, Giordana Giordini. Promossa da Confcommercio insieme ai ristoratori di Piazza Grande – Logge Vasari, La Lancia d’Oro, Essenza e Osteria Grande – la Cena Bianca è realizzata con il patrocinio del Comune di Arezzo e della Fraternita dei Laici fondata nel 1262 con l’approvazione del vescovo di Arezzo Guglielmino degli Ubertini. E con il contributo della Camera di Commercio Arezzo-Siena, della Banca Popolare di Cortona e di GP Motors Arezzo.
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Foto di Joel Muniz su Unsplash

Tradizione

“600 prenotazioni: la quota massima che ci eravamo prefissati, che è un numero altissimo se pensiamo che questa serata era partita come una cena per 200 persone”. Adesioni triplicate rispetto all’esordio e tante presenze “anche da fuori provincia e fuori regione. Compresi i turisti che sono curiosi di partecipare a questa serata che dà lustro alla nostra città”, dice a La Nazione Gianluca Rosai, vicedirettore e responsabile Eventi di Confcommercio Firenze-Arezzo alla vigilia della Cena Bianca, che per la settima edizione, stasera trasformerà la Piazza Grande di Arezzo in un raffinato salotto a cielo aperto, pronto ad accogliere la marea di commensali vestiti rigorosamente di bianco. Diventata ormai un marchio di fabbrica dell’estate aretina, la manifestazione unisce alta gastronomia e grandi spettacoli, attirando quest’anno anche un parterre di spicco della politica e dell’economia toscana. La Cena Bianca è promossa da Confcommercio insieme a quattro ristoranti simbolo del cuore cittadino: Logge Vasari, La Lancia d’Oro, Essenza e Osteria Grande. Per l’occasione, il colpo d’occhio della piazza sarà unico grazie a un vero e proprio prato naturale di oltre 330 metri quadrati, curato da Fabbri Vivai, che rimarrà allestito fino a domenica. “È l’occasione per promuovere la città nel migliore dei modi, dando il via a una serie di eventi che proseguiranno lungo tutta l’estate”, aggiunge Rosai a La Nazione. La serata prenderà il via alle 19 con il tradizionale White Aperitivo, per poi entrare nel vivo un’ora più tardi sulle grandi tavolate centrali“.

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Foto di Toa Heftiba su Unsplash

Sperimentazione

Stasera ad Arezzo gli ospiti potranno assaggiare “un menù a otto mani che unisce tradizione e sperimentazione, per rispondere ai gusti di tutti i commensali, anche quelli che arrivano da fuori – spiega il vice direttore –. Ci tenevamo a fare un menù unico, quattro eccellenze che si mettono insieme una volta all’anno per dar lustro ad Arezzo e la sua cucina”. L’evento sarà una festa aperta a tutta la città, che potrà godersi gli spettacoli gratuiti. Prima la musica live della Lorean Band e, dalle 21.30, il dj set di Michelle Masullo, direttamente da Pechino Express. A rendere l’atmosfera ancora più magica saranno le incursioni della Compagnia Accademia Creativa, tra trampolieri e farfalle luminose itineranti. L’organizzazione dell’evento è curata da Confcommercio Toscana, una realtà che favorisce la diffusione di best practices e lo scambio di idee, e svolge la funzione di collegamento con le altre parti del sistema e con gli organismi confederali. Offre inoltre una gamma completa di assistenza e consulenza specialistica in vari ambiti di attività, per favorire lo sviluppo e l’innovazione del terziario in Toscana. Promuove poi varie iniziative finalizzate alla crescita del sistema economico toscano, inclusa la Cena Bianca di stasera ad Arezzo. Nel sistema Confcommercio-Imprese per l’Italia Toscana operano anche le società regionali della formazione, dell’assistenza tecnica e del credito: Mentore Scarl e Centro Fidi Terziario.

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