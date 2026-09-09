Relazioni B2B

Lo scopo della Regione Lombardia è quello di rafforzare la competitività internazionale delle micro, piccole e medie imprese attraverso percorsi personalizzati con nuove missioni imprenditoriali. L’iniziativa è finalizzata a p ortare sempre più imprese lombarde sui mercati internazionali. Accompagnandole non soltanto nell’ingresso in nuovi Paesi, ma nella costruzione di relazioni commerciali e industriali capaci di consolidarsi nel tempo. Con B2B (acronimo di business-to-business) si intende un modello di transazione commerciale che avviene tra due o più aziende, e non tra un’azienda e un consumatore finale. “ Export su misura” mira a consolidare il percorso avviato quest’anno. La prima edizione del bando, nel 2026 prevede cinque missioni imprenditoriali in Brasile, Stati Uniti, Singapore, India e Arabia Saudita. Nel primo semestre dell’anno si sono già svolte quelle negli Stati Uniti e in Brasile. Hanno coinvolto 36 aziende lombarde e generato complessivamente 226 incontri B2B: 116 in Brasile e 110 negli Stati Uniti.

Obiettivo-export