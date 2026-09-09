In Lombardia l’export ha raggiunto un valore complessivo di 167,1 miliardi di euro nel corso del 2025. La Lombardia è la prima regione esportatrice in Italia: rappresenta oltre un quarto delle esportazioni italiane nel mondo. Con un incremento annuo dell’1,8%. Nello stesso periodo le importazioni regionali hanno toccato quota 179 miliardi di euro (+3,9%). Si chiama “Export su misura” il nuovo strumento di Regione Lombardia gestito da Unioncamere Lombardia in collaborazione con Promos Italia. “Export su Misura 2026” si concentra su otto mercati considerati strategici per le imprese lombarde. E cioè Danimarca, Francia, Marocco, Polonia, Regno Unito, Romania, Spagna, Turchia. Questi sono i Paesi nei quali si terranno le missioni imprenditoriali nel corso del 2027. Concentrarsi su un numero definito di Paesi risponde a una precisa impostazione della Regione. Ossia l’internazionalizzazione non viene intesa come una presenza indistinta sui mercati globali. Bensì come un percorso costruito sulla base delle caratteristiche delle imprese, delle filiere e delle opportunità offerte dai singoli ecosistemi economici.
Relazioni B2B
Lo scopo della Regione Lombardia è quello di rafforzare la competitività internazionale delle micro, piccole e medie imprese attraverso percorsi personalizzati con nuove missioni imprenditoriali. L’iniziativa è finalizzata a portare sempre più imprese lombarde sui mercati internazionali. Accompagnandole non soltanto nell’ingresso in nuovi Paesi, ma nella costruzione di relazioni commerciali e industriali capaci di consolidarsi nel tempo. Con B2B (acronimo di business-to-business) si intende un modello di transazione commerciale che avviene tra due o più aziende, e non tra un’azienda e un consumatore finale. “Export su misura” mira a consolidare il percorso avviato quest’anno. La prima edizione del bando, nel 2026 prevede cinque missioni imprenditoriali in Brasile, Stati Uniti, Singapore, India e Arabia Saudita. Nel primo semestre dell’anno si sono già svolte quelle negli Stati Uniti e in Brasile. Hanno coinvolto 36 aziende lombarde e generato complessivamente 226 incontri B2B: 116 in Brasile e 110 negli Stati Uniti.
Obiettivo-export
Complessivamente, nelle prime due finestre del bando sono state raccolte 169 aziende uniche e individuate 90 aziende selezionate. Infine, le attività di formazione “Doing Business” per i cinque mercati hanno registrato 321 partecipanti. Le missioni prossime missioni a Singapore e in India sono in programma rispettivamente dal 23 al 25 settembre e dal 12 al 15 ottobre. La data di quella in Arabia Saudita è ancora in corso di definizione. ” Export su Misura 2026” si concentra su otto mercati considerati strategici per le imprese lombarde. Dice l’assessore regionale allo Sviluppo economico, Guido Guidesi: “La Lombardia è una terra che sa produrre e sa competere a livello internazionale. I numeri dell’export raccontano la forza delle nostre imprese. Ma soprattutto raccontano la capacità di un intero sistema economico di confrontarsi ogni giorno con mercati estremamente competitivi”. Dal 1958 Unioncamere Lombardia affronta temi di comune interesse per le Camere di Commercio lombarde, coordinarne l’azione e rappresentarle nel rapporto con altre istituzioni, statali o locali. Dalla sua nascita persegue l’obiettivo di favorire lo sviluppo delle imprese lombarde. Adattando l’azione ai contesti storici ed economici con flessibilità, velocità di reazione e strumenti innovativi. L’accordo per la Competitività tra Regione Lombardia-Sistema camerale lombardo – che si rinnova dal 2006 – insieme alla gestione dei fondi europei attraverso il riconoscimento di organismo intermedio dal 2022 ne sono piena testimonianza.