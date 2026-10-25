mercato dell’abbigliamento stimato intorno a 1.691 miliardi di dollari nel 2025 e in crescita), mentre il comparto della moda e del lusso personale vale da solo centinaia di miliardi a livello internazionale. In Italia il sistema della moda e del tessile-abbigliamento ha un valore economico complessivo che si attesta tra i 58 e i 93 miliardi di euro a seconda della perimetro considerato (con il solo tessile-abbigliamento Confindustria a quota 58,4 miliardi e il fatturato complessivo della leader mondiali nel Continua sulla Riviera del Brenta il percorso di Fashion Lab. Il progetto è promosso dalla Camera di commercio di Padova e dal Politecnico Calzaturiero per rispondere al divario di competenze con cui si confrontano le 520 imprese del distretto. Si è tenuto un incontro a Padova con gli studenti dell’istituto Ruzza, per ripercorrere il percorso del progetto che quest’estate ha coinvolto 11 ragazzi in una Summer school intensiva al Politecnico calzaturiero. Un’opportunità per confrontarsi direttamente con alcuni imprenditori del settore e guardare alle prossime tappe. Cinque le realtà che hanno portato la loro testimonianza nel corso dell’incontro e che ha visto studentesse e studenti partecipare a una visita aziendale. De Robert di Saonara, Nice Footwear Spa di Padova, Rossimoda Srl, Henderson e Industria del Design di Vigonza. L’industria della moda vale a livello globale circa 1.700-1.800 miliardi di dollari (con il solostimato intorno a 1.691 miliardi di dollari nel 2025 e in crescita), mentre il comparto della moda e del lusso personale vale da solo centinaia di miliardi. In Italia il sistema della moda e del tessile-abbigliamento ha un valore economico complessivo che si attesta tra i 58 e i 93 miliardi di euro a seconda della perimetro considerato (con il solo tessile-abbigliamento Confindustria a quota 58,4 miliardi e il fatturato complessivo della filiera allargata stimato intorno ai 92,9-96 miliardi di euro), rappresentando circa il 5,1% del Pil nazionale e impiegando oltre 1,2 milioni di addetti. L’Italia si conferma primo esportatore europeo e tra inel settore Summer School I ragazzi che hanno frequentato la Summer School hanno inoltre portato la loro testimonianza diretta. E hanno presentato i prototipi realizzati e il bagaglio di competenze tecniche e trasversali acquisite grazie all’esperienza che consentirà loro di ottenere una Certificazione delle Competenze riconosciuta da Unioncamere e Confindustria Accessori Moda. Il settore calzaturiero italiano vale circa 12,8 miliardi di euro di fatturato annuo (dato riferito alla chiusura del 2025), con una contrazione del 2,8% rispetto all’anno precedente. L’inizio del 2026 ha mostrato ulteriori difficoltà, con un ulteriore calo del fatturato del 2,7% nel primo trimestre. Nonostante la congiuntura negativa, l’Italia si conferma di gran lunga il primo produttore di calzature dell’Unione Europea (con 125,1 milioni di paia prodotte, poco meno del 30% del totale). E’ il tredicesimo produttore per numero di paia nel mondo. E’ il decimo Paese esportatore a livello mondiale in volume, ma il terzo in termini di valore, dietro a Cina e Vietnam, ed il secondo in valore, dietro al Vietnam, con riferimento alle sole calzature con tomaio in pelle. L’Italia è da sempre leader indiscusso tra i produttori di calzature di fascia alta e lusso, ad elevato contenuto moda. Il settore calzaturiero italiano è uno dei pilastri del Sistema Moda. Conta circa 3.200 aziende, 68.300 addetti e un saldo commerciale da sempre attivo (4,84 miliardi di euro nel 2025). Come illustrano i dati elaborati per Assocalzaturifici dal Centro Studi di Confindustria Accessori Moda, il 2025 è stato caratterizzato da una congiuntura poco premiante, fortemente penalizzata dal quadro economico e geopolitico internazionale. Il fatturato annuo settoriale si è attestato a 12,84 miliardi di euro (365 milioni in meno sull’anno precedente, pari al -2,8%), di cui 11,57 miliardi generati dall’export (-0,7%), operazioni di pura commercializzazione incluse. Diverse, soprattutto fuori dall’Unione Europea, le aree che hanno evidenziato contrazioni rilevanti della domanda. Export. Foto di CHUTTERSNAP su Unsplash Il settore calzaturiero italiano vale circa 12,8 miliardi di euro di fatturato annuo (dato riferito alla chiusura del 2025), con unadel 2,8% rispetto all’anno precedente. L’inizio del 2026 ha mostrato ulteriori difficoltà, con un ulteriore calo del fatturato del 2,7% nel primo trimestre. Nonostante la congiuntura negativa, l’Italia si conferma di gran lunga il primo produttore di calzature dell’(con 125,1 milioni di paia prodotte, poco meno del 30% del totale). E’ il tredicesimo produttore per numero di paia nel mondo. E’ il decimo Paese esportatore a livello mondiale in volume, ma il terzo in termini di valore, dietro a, ed il secondo in valore, dietro al Vietnam, con riferimento alle sole calzature con tomaio in pelle. L’Italia è da sempre leader indiscusso tra i produttori di calzature di fascia alta e lusso, ad elevato contenuto moda. Il settore calzaturiero italiano è uno dei pilastri del. Conta circa 3.200 aziende, 68.300 addetti e un saldo commerciale da sempre attivo (4,84 miliardi di euro nel 2025). Come illustrano i dati elaborati per Assocalzaturifici dal Centro Studi di Confindustria Accessori Moda, il 2025 è stato caratterizzato da una congiuntura poco premiante, fortemente penalizzata dale geopolitico internazionale. Il fatturato annuo settoriale si è attestato a 12,84 miliardi di euro (365 milioni in meno sull’anno precedente, pari al -2,8%), di cui 11,57 miliardi generati dall’export (-0,7%), operazioni diincluse. Diverse, soprattutto fuori dall’Unione Europea, le aree che hanno evidenziato contrazioni rilevanti della domanda.

Export

Sul fronte interno, tradizionalmente poco dinamico, nel 2025 sono giunti invece segnali di minor sofferenza rispetto al recente passato. L’erosione che aveva contraddistinto gli acquisti delle famiglie italiane nel biennio antecedente si è interrotta: i dati a consuntivo elaborati da Sita Ricerca presentano una sostanziale invarianza sia in termini di quantità (-0,1%) che di spesa (+0,5%) sul 2024. La produzione nazionale si stima sia scesa a 118,4 milioni di paia (-5,4%, con un -4,5% in valore), di cui 80,4 milioni con tomaio in pelle. Il tessile-abbigliamento italiano si conferma uno dei pilastri dell’industria nazionale nonostante il rallentamento della domanda globale e le incertezze dei mercati internazionali. Nel 2025 il comparto ha registrato un fatturato di 58,39 miliardi di euro, in calo del 2,4% rispetto all’anno precedente, con esportazioni pari a oltre 36 miliardi (-1,6%) e un saldo commerciale superiore ai 10,4 miliardi. La filiera conta 37.331 imprese e 372.200 addetti, pari al 9,5% dell’occupazione manifatturiera italiana. L’Italia si conferma il principale produttore europeo del settore, rappresentando circa il 30% della produzione Ue, oltre a essere il secondo esportatore europeo e il quinto a livello mondiale. Francia, Germania e Stati Uniti restano i principali mercati di sbocco. “Lo Stato della Moda racconta un settore che sta affrontando una trasformazione profonda, ma che continua a rappresentare uno degli ecosistemi industriali più strategici del Paese”, spiega il presidente di Confindustria Moda, Luca Sburlati. “Oggi più che mai serve una visione industriale comune, capace di accompagnare le transizioni in corso senza disperdere il patrimonio manifatturiero italiano”. Per Annalisa Areni (Unicredit) il rapporto costituisce “uno strumento di grande valore per interpretare l’evoluzione del comparto e individuarne priorità e direttrici di sviluppo”. E aggiunge: “Affianchiamo le imprese nel trasformare dati e criticità in opportunità di crescita. Sostenendo investimenti in innovazione, sostenibilità e internazionalizzazione”. Con un export di circa 37-38 miliardi l’anno realizzato da oltre 37 mila imprese e più di 370 mila addetti, “i settori del tessile e dell’abbigliamento sono centrali per l’economia italiana”, evidenzia il direttore del Centro Studi Confindustria, Alessandro Fontana.