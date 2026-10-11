Senza competenze digitali l’Italia rischia di perdere la sfida educativa. Circa 4 adolescenti su 5 utilizzano quotidianamente i social media. La rilevazione HBSC Italia, coordinata dall’Istituto Superiore di Sanità e condotta su 89.321 ragazzi e ragazze di 11, 13, 15 e 17 anni, mostra quanto l’utilizzo dei social sia ormai parte integrante della quotidianità adolescenziale. Il 13,5% degli adolescenti presenta inoltre indicatori di uso problematico dei social media. L’indagine internazionale Icils misura la Computer and Information Literacy, cioè la capacità degli studenti di raccogliere, gestire, valutare e condividere informazioni digitali e di utilizzare le tecnologie in maniera sicura e responsabile. In Italia soltanto il 54% degli studenti dell’ottavo grado raggiunge almeno il livello 2 della scala utilizzata dall’indagine. Il dato italiano è superiore alla media internazionale del 50%, ma mostra anche quanto sia improprio considerare la competenza digitale una conseguenza automatica dell’essere cresciuti con smartphone e social network. Il feed dei social media non è uno spazio neutro. Durante lo scrolling, inoltre, contenuti personali, intrattenimento, informazione e comunicazione commerciale convivono nello stesso ambiente e spesso utilizzano gli stessi linguaggi. Nel 2024 la Commissione europea e le autorità nazionali per la tutela dei consumatori hanno esaminato i post di 576 influencer: il 97% pubblicava contenuti commerciali, ma soltanto un influencer su cinque li identificava sistematicamente come pubblicità. Il tema, quindi, non riguarda soltanto quanto tempo i ragazzi trascorrono online, ma la loro capacità di riconoscere la natura e lo scopo del messaggio che incontrano.

Sos competenze

La questione è sufficientemente rilevante da essere entrata anche nella regolamentazione italiana. Le Linee guida e il Codice di condotta AGCOM per gli influencer pongono infatti al centro la trasparenza delle comunicazioni commerciali e la tutela dei minori. La regola indicata dall’Autorità è molto chiara: se un contenuto ha finalità promozionale, l’utente deve poterlo riconoscere immediatamente come pubblicità. Un semplice tag al brand o un codice sconto non sono considerati sufficienti. L’Unione europea sta lavorando esplicitamente su questo fronte. L’iniziativa AdWiseOnline, dedicata ai giovani consumatori, richiama l’attenzione proprio sui meccanismi attraverso cui la pubblicità digitale si integra con i contenuti, utilizza interazione, personalizzazione ed emozioni e rende quindi meno evidente il confine tra contenuto e messaggio persuasivo.

È su questo terreno che si inserisce “Smash or Pass”, il bootcamp formativo rivolto alle scuole secondarie superiori e alle ITS Academy, progettato ed erogato da Si.Camera nell’ambito del Piano Nazionale per l’Imprenditorialità Femminile, finanziato con risorse del PNRR, promosso dal ministero delle Imprese e del Made in Italy e realizzato da Invitalia in collaborazione con Unioncamere. L’interesse registrato dall’iniziativa è già significativo: ad oggi sono pervenute circa 500 adesioni, di cui 317 da parte di studentesse, pari a oltre il 63% del totale. Il progetto parte proprio da qualcosa che studenti e studentesse fanno ogni giorno: guardare contenuti sui social. Il cambio di prospettiva consiste nel non fermarsi al “mi piace/non mi piace”. Attraverso l’analisi di esempi reali di comunicazione digitale, il contenuto viene scomposto nei suoi diversi livelli: linguaggio, immagine, strategia, target, obiettivi e competenze professionali necessarie per realizzarlo.

Scrolling quotidiano

L’obiettivo dichiarato è trasformare lo scrolling quotidiano in un accesso più consapevole all’informazione e rendere visibili le competenze che si trovano dietro la produzione dei contenuti. Il punto, non è insegnare ai ragazzi a “usare i social”: li usano già. La sfida educativa è insegnare a fermare idealmente il feed e porsi alcune domande: chi ha creato questo contenuto? Per chi? Con quale obiettivo? Perché utilizza proprio questo linguaggio? Sta informando, intrattenendo, persuadendo o vendendo? Quali competenze professionali sono servite per costruirlo? È questo passaggio – dal consumo alla decodifica – che può trasformare lo scrolling da gesto automatico a occasione di educazione digitale. Solo un bambino su dieci, in seconda media, è senza cellulare. È la fotografia scattata dall’Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche (Inapp), costruita su un campione rappresentativo di 4.750 bambini e ragazzi tra i 7 e i 14 anni nell’ambito dell’indagine internazionale Children’s Worlds. In quinta elementare, poco più della metà: il 52,7%. Il salto si consuma in un’estate, quella che separa la primaria dal primo anno di scuola media, dove la quota sale già all’87%. Con il telefono arrivano i social. L’iscrizione alle piattaforme passa dal 31,5% degli studenti in quinta elementare al 74,8% in seconda media. Più della metà dei dodicenni, il 55,3%, li usa ogni giorno o quasi. Un’età in cui, sulla carta, molte piattaforme non dovrebbero nemmeno accoglierli (le regole fissano il minimo a 13 anni, e in Italia fino ai 14 serve il consenso dei genitori). Ma i numeri più pesanti del rapporto non parlano di social. Parlano di rete. In seconda media un ragazzo su tre (32,5%) ha provato a ridurre il tempo su internet senza riuscirci. Uno su quattro ammette che la connessione gli crea problemi. Il 20,1% segnala conflitti in famiglia o con gli amici, mentre il 17,4% parla di voti peggiorati. È qui, osserva Repubblica, che il dibattito rischia di guardare nel punto sbagliato. Governi e osservatori si concentrano sui social network.

Sicurezza online

L’Australia, primo Paese al mondo, da dicembre 2025 li ha vietati agli under16: 4,7 milioni di account disattivati nelle prime cinque settimane. Eppure, dopo tre mesi, l’eSafety Commissioner, l’autorità australiana per la sicurezza online, ha rilevato che più di otto ragazzi su dieci tra quelli intervistati usavano ancora almeno uno dei servizi interessati. A giugno gli Emirati Arabi Uniti hanno seguito la stessa strada, con la soglia a 15 anni. Allontanare i ragazzi dai grandi social, osserva Wired Middle East in un’analisi dedicata agli effetti dei divieti, non significa spingerli offline. Significa spostarli: verso videogiochi, chat, app minori che nessuna norma ha ancora censito. Nel Regno Unito, secondo l’Ofcom, YouTube e WhatsApp sono tra i servizi più usati dai bambini. Mentre in Australia si stimano 1,7 milioni di giovani utenti della piattaforma di gioco Roblox. Versioni di app provenienti dal Sud-est asiatico che nessuna di queste regole ha nemmeno preso in considerazione. Bruxelles sembra essersene accorta. Il 17 settembre la Commissione europea ha presentato l’Eu Kids Act: niente social sotto i 13 anni, account ridotti e legati ai genitori tra i 13 e i 14, con un tetto di un’ora al giorno e possibilità di essere autonomi a partire dai 15. Ma il perimetro va oltre i social. Comprende piattaforme video, videogiochi online, app store e chatbot di intelligenza artificiale, che dovranno restare spenti di default e non potranno creare legami di dipendenza emotiva con i minori. Via lo scroll infinito, via le notifiche notturne. La proposta deve però passare da Parlamento europeo e Consiglio, e secondo gli analisti difficilmente si applicherà prima del 2028.