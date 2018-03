LUNEDÌ 26 MARZO 2018, 18:30, IN TERRIS



ITALIA

Come cambia il Comitato Nazionale di Bioetica

Decreto della Presidenza del Consiglio: alla guida nominato Lorenzo d’Avack.

REDAZIONE

ambia il Comitato Nazionale di Bioetica. Venerdì scorso, 23 marzo, un decreto del Presidente del Consiglio ha nominato alla presidenza il prof. Lorenzo d’Avack (prof. emerito di Filosofia del diritto e docente di bioetica e biodiritto – Università di Roma Tre; docente di Metodologia della Scienza Giuridica – Luiss), che sarà coadiuvato da tre vicepresidenti: dott. Riccardo Di Segni – Rabbino Capo della Comunità Ebraica di Roma; la prof.ssa Mariapia Garavaglia – Politica e docente a contratto presso la Facoltà di Psicologia – Università di Roma “La Sapienza” e la prof.ssa Laura Palazzani – Ordinario di Filosofia del Diritto – Università Lumsa di Roma.



Il Comitato - come ricorda il Quotidiano Sanità - svolge sia funzioni di consulenza presso il Governo, il Parlamento e le altre istituzioni, sia funzioni di informazione nei confronti dell’opinione pubblica sui problemi etici emergenti con il progredire delle ricerche e delle applicazioni tecnologiche nell’ambito delle scienze della vita e della cura della salute.

Due questioni urgenti

Una delle questioni più urgenti di cui si deve occupare attualmente il Comitato Nazionale di Bioetica - riferisce in una nota il prof. Mario Melazzini, direttore generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco - è la valutazione della “Proposta di utilizzo di organi provenienti da donatori anti-HCV positivi e HCV-RNA positivi per il trapianto di pazienti anti-HCV negativi”, (in sostanza - riferisce il Quotidiano Sanità - la possibilità di trapiantare su persone non affette da Epatite C, organi provenienti da soggetti sieropositivi al virus per poi curare i trapiantati con i nuovi farmaci anti HCV) e una richiesta di parere della Direzione scientifica dell’Istituto Nazionale Tumori Regina Elena di Roma sul consenso informato per la conservazione di campioni biologici.

Ecco tutti i membri del Comitato

Salvatore Amato, Ordinario di Filosofia del Diritto Università di Catania; Luisella Battaglia, Già Ordinario di Filosofia Morale e Bioetica Università degli Studi di Genova - Presidente dell’Istituto Italiano di Bioetica; Carlo Caltagirone, Ordinario di Neurologia Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” – Direttore scientifico Fondazione “Santa Lucia” – Roma; Stefano Canestrari, Ordinario di Diritto Penale Università “Alma Mater” di Bologna; Cinzia Caporale, Dirigente Tecnologo presso ITB - Consiglio Nazionale delle Ricerche; Carlo Casonato, Ordinario di Diritto Costituzionale Comparato - Università di Trento; Francesco D’Agostino, Già Ordinario di Filosofia del Diritto - Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”; Bruno Dallapiccola, Già Ordinario di Genetica Medica Università di Roma “La Sapienza”- Direttore scientifico Ospedale Pediatrico “Bambino Gesù” di Roma IRCCS; Antonio Da Re, Ordinario di Filosofia Morale Università di Padova; Mario De Curtis, Ordinario di Pediatria – Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; Gian Paolo Donzelli, Ordinario di pediatria – Università degli Studi di Firenze – Presidente Fondazione Meyer; Silvio Garattini, Direttore dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche “Mario Negri”; Marianna Gensabella, Ordinario di Filosofia Morale Università di Messina; Maurizio Mori, Ordinario di Filosofia Morale e Bioetica - Università degli Studi di Torino - Presidente Consulta di Bioetica Onlus; Assunta Morresi, Associato di Chimica-Fisica Presidente del Corso di laurea magistrale in biotecnologie molecolari e industriali - Università degli Studi di Perugia; Tamar Pitch, Ordinario di Filosofia e Sociologia del Diritto –Università degli Studi di Perugia; Lucio Romano, Dirigente ginecologo – Dipartimento Scienze ostetrico-ginecologiche – Università degli Studi di Napoli “Federico II”; Massimo Sargiacomo, Ordinario di Economia Aziendale -Università “G. D’Annunzio” di Chieti – Pescara; Luca Savarino, Docente di Bioetica – Università del Piemonte Orientale –Coordinatore Commissione Bioetica - Chiese Battiste, Metodiste e Valdesi in Italia; Lucetta Scaraffia, Già Professore di Storia contemporanea – Università “La Sapienza di Roma”, Monica Toraldo di Francia, Docente di Bioetica, Stanford University di Firenze; Grazia Zuffa, Psicologa e Psicoterapeuta.



Fanno, altresì, parte del Comitato come membri consultivi: il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità; il Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche; il Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità; il Presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici, dei Chirurghi e degli Odontoiatri; il Presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Veterinari Italiani.