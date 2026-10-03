Famiglie e imprese: sos caro carburanti. A fotografare la situazione è ile del Made in Italy. L’autotrasporto in particolare, si trova a fare i conti con un gravoso aumento dei costi operativi. Tra rapporti sempre più complessi con la, margini spesso ridotti al minimo e una volatilità dei prezzi che impedisce qualsiasi seria pianificazione nel medio periodo. L’aumentato

Per gli autotrasportatori il rincaro riduce subito liquidità e margini. Se non è riconosciuto nelle tariffe, alcune tratte diventano antieconomiche e le imprese possono ridurre viaggi e servizi o rinviare manutenzione e rinnovo dei mezzi. Con rischi per sicurezza e continuità degli approvvigionamenti.

Per negozi al dettaglio, bar e ristoranti, sottolinea Assoesercenti, il rincaro arriva soprattutto attraverso le scorte. Fornitori e distributori, infatti, trasferiscono parte dei maggiori costi di trasporto sui listini. Crescono così il capitale immobilizzato, il fabbisogno di liquidità e, per i prodotti deperibili, il rischio di invenduto o spreco. Le attività possono ridurre ordini, assortimenti e promozioni oppure adeguare prezzi e menu. Nell’

artigianato

l’extra costo ricade su trasferte, interventi e materiali. Per gli agenti di commercio, spesso con elevate percorrenze, il carburante è un costo professionale diretto che colpisce anche i consumatori. “Il caro carburanti – afferma Salvo Politino, presidente di Assoesercenti – entra nei conti delle attività e arriva alle famiglie. Per una piccola impresa anche due o tremila euro in più possono cancellare una parte rilevante del margine. Per gli autotrasportatori significa lavorare su alcune tratte senza una remunerazione adeguata, mettendo a rischio la continuità dei servizi. In Sicilia il peso è maggiore, perché l’aumento si somma ai costi dell’insularità. Servono risposte immediate e un meccanismo stabile che protegga imprese e consumatori dagli shock energetici, evitando che l’intero costo venga trasferito sui prezzi finali“.