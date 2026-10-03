Rincari
Focus artigianato
Intanto nei territori si corre ai ripari per sostenere le imprese. In Piemonte, per esempio, la giunta regionale ha approvato un incremento di oltre 710mila euro della dotazione destinata ai contributi alle imprese artigiane per gli anni 2026 e 2027 per sostenere la loro presenza nelle fiere nazionali e internazionali. La decisione nasce dal forte interesse registrato dalla misura. Nel 2025, infatti, sono stati concessi 162 contributi, per un totale di 673.630 euro, che hanno consentito alle imprese artigiane piemontesi di partecipare a 39 manifestazioni fieristiche. La domanda è cresciuta ulteriormente nel 2026. Lo sportello relativo alle fiere del primo semestre è stato sospeso già il 15 gennaio per esaurimento dei fondi e quello relativo al secondo semestre ha esaurito le risorse il 14 maggio, con la conseguente formazione di una lista d’attesa. “La risposta delle imprese a questa misura è stata molto forte – afferma l’assessore alle Attività produttive Andrea Tronzano – e ci indica con chiarezza quanto le fiere rappresentino uno strumento concreto di crescita, promozione e apertura verso nuovi mercati. Per questo abbiamo deciso di aumentare significativamente le risorse. Investire sulla partecipazione fieristica significa aiutare le nostre imprese artigiane a farsi conoscere, incontrare nuovi clienti, consolidare relazioni commerciali e portare la qualità del Piemonte sui mercati nazionali e internazionali”. Con le nuove risorse, fino a 350.000 euro saranno destinati alle fiere 2026, consentendo di finanziare le domande già presenti in lista d’attesa e di riaprire lo sportello. Le ulteriori disponibilità saranno utilizzate per aprire già nel corso del 2026 lo sportello relativo alla partecipazione alle fiere del 2027. La misura è realizzata in collaborazione con Unioncamere Piemonte.