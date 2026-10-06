A Bologna una fiera che è uno sguardo sui cantieri d’Italia e che non dimentica il passato scorgendo il futuro già oggi presente. Il luogo in cui la community delle costruzioni trova ispirazione valutando le più recenti novità proposte dalle aziende che hanno capito l’importanza di essere presenti come espositori. Saie Bologna è un appuntamento unico nel suo genere in Italia. Vi si delineano prospettive e scenari per un sistema delle costruzioni efficace ed efficiente. Una panoramica completa della produzione del settore grazie a 4 saloni tematici, piazze dell’eccellenza e iniziative speciali dedicati agli argomenti di maggiore attualità per il comparto. Questa sinergia consente ad ogni visitatore di scoprire tutte le novità del mercato e vivere un’ esperienza a 360 gradi di materiali, prodotti innovativi e tecnologie per ogni ambito del mondo delle costruzioni. In Italia sono aperti centinaia di grandi cantieri per opere pubbliche, infrastrutture ferroviarie e stradali, con investimenti complessivi stimati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per centinaia di miliardi di euro (circa 250 miliardi di euro a livello nazionale).

Opere pubbliche

Tra le principali opere infrastrutturali e ferroviarie, il Terzo Valico dei Giovi e Nodo di Genova. Progetto ferroviario ad alta velocità/alta capacità lungo 53 km per collegare il porto di Genova con la rete europea. La metropolitana di Roma (Linea C): prolungamento della linea metropolitana driverless (senza conducente), con scavi archeologici in corso nel centro storico e il recupero di resti antichi presso la futura stazione Porta Metronia. La ferrovia Verona-Padova e Napoli-Bari: interventi strategici per potenziare i corridoi ferroviari ad alta velocità del Nord e del Sud Italia. La direttrice Palermo-Catania- Messina: raddoppio e potenziamento della linea ferroviaria in Sicilia (227 km). La galleria di San Donato (Autostrada A1): conclusione dello scavo della nuova galleria principale nell’ambito del progetto di ampliamento tra Firenze Sud e Incisa Reggello. La Galleria di Base del Brennero: scavo del tunnel ferroviario transfrontaliero di 64 km tra Italia e Austria. Nel 2026 il settore delle costruzioni in Italia registra un rimbalzo positivo degli investimenti complessivi stimato al +5,6% da ANCE, dopo la lieve flessione del -1,1% registrata nel 2025. Il comparto vale circa il 12% del pil italiano. Il superbonus edilizia nel 2026 prevede un’aliquota del 65% per le spese sostenute dai condomini e dalle persone fisiche (per edifici da 2 a 4 unità), dopo la riduzione passata dal 70% del 2024.



Focus cantieri

Opere Pubbliche e PNRR restano il motore principale del settore, con una crescita prevista del +12% (dopo il forte slancio degli anni precedenti legato ai fondi europei in chiusura). L’edilizia residenziale privata rimane in difficoltà a causa del progressivo esaurimento dei superbonus e degli incentivi fiscali generalizzati per le ristrutturazioni. L’adeguamento alle normative europee (come la direttiva Case Green) e l’obbligo del BIM (Building Information Modeling) per gli appalti pubblici sopra i 2 milioni di euro impongono una svolta strutturale verso digitalizzazione ed efficienza energetica. Si assiste a una forte competizione sui costi: la sfida per le imprese non è più solo aumentare i volumi, ma controllare meticolosamente i margini di cantiere. La provincia di Roma concentra la maggior parte delle aziende edili della regione Lazio (circa 35.000 imprese, pari a circa il 73% del totale territoriale). Il prezzo medio richiesto per gli immobili residenziali a Roma si attesta intorno a 3.864 euro al mq. Con punte molto superiori per il nuovo o per zone di pregio come i Parioli, e differenze marcate tra le aree centrali/semicentrali e la periferia). Le compravendite mostrano segnali di vitalità, spinte anche dagli interventi di rigenerazione urbana e dai grandi cantieri infrastrutturali della capitale.

Costruzioni in fiera

Al via dunque oggi mercoledì 7 ottobre, a Bologna, la 60esima edizione di Saie, la fiera delle costruzioni, che fino a sabato 10 ottobre porta in città istituzioni, associazioni di settore e quattro commissari straordinari di governo, impegnati nei grandi cantieri. Per la prima volta partecipa anche l’Esercito, con il sesto Reparto Infrastrutture e il Reggimento Genio ferrovieri. L’inaugurazione, spiegano gli organizzatori, vedrà andare in scena con un convegno a cui interverranno il sindaco Matteo Lepore, il vicepresidente della Regione Vincenzo Colla e il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini collegato in video. Nell’occasione verrà presentato il Rapporto Federcostruzioni sullo stato di salute della filiera, realizzato con il Cresme. Il settore conta oltre 700mila imprese, il 14% del totale italiano, secondo dati Movimprese-Unioncamere. I commissari porteranno a Bologna i loro dossier. Guido Castelli, per la ricostruzione dopo il sisma del 2016, terrà una conferenza sul bilancio di dieci anni dal terremoto del Centro Italia. Fabrizio Curcio, per i territori colpiti dalle alluvioni, aprirà la fiera con un intervento sulla riqualificazione idrogeologica dell’Emilia-Romagna. Felice Squitieri, per il Piano Casa, parlerà al convegno inaugurale e nell’area dedicata. Massimo Sessa, commissario per gli stadi degli Europei di calcio 2032 e presidente del Consiglio superiore dei Lavori pubblici, sarà presente per il 60° anniversario della kermesse. Gli espositori sono 567, i convegni 235. Dal 1965 la fiera si tiene a Bologna e, dal 2018, alterna la città a Bari. Movimprese è l’analisi statistica trimestrale della nati-mortalità delle imprese condotta da InfoCamere, per conto dell’Unioncamere, sugli archivi di tutte le Camere di commercio italiane. L’archivio sul web, attivo dal 1997, consente l’accesso ai dati in formato elettronico a partire dal primo trimestre 1995.