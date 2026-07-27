La burocrazia in Italia rappresenta un sistema complesso, caratterizzato da un forte peso su cittadini e imprese. Con un costo stimato che supera gli 80 miliardi di euro annui . Per superare le lungaggini e digitalizzare i processi, il governo ha introdotto riforme strutturali tramite il Pnrr e il portale Italia Semplice . L’apertura di un nuovo stabilimento industriale può richiedere fino a tre anni a causa del rilascio di licenze e concessioni. A livello locale uffici come le questure e le prefetture affrontano spesso carenze di organico, allungando i tempi per pratiche ordinarie o per il rilascio di permessi di soggiorno. Tre imprese su quattro indicano la complessità delle procedure come un ostacolo grave, con una spesa media stimata di circa novemila euro all’anno per singola impresa. Ha fatto tappa a Mestre (Venezia) il roadshow “Facciamo semplice l’Italia. Parola ai territori“. L’evento itinerante è promosso dal Dipartimento della Funzione pubblica su iniziativa del ministro della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo. L’appuntamento ha visto alternarsi due panel, dedicati al nodo della semplificazione per il sistema delle imprese e alla digitalizzazione degli sportelli unici (Suap e Sue). A tirare le fila del confronto, organizzato in collaborazione con la Camera di Commercio di Venezia Rovigo e Unioncamere Veneto, è stato il ministro Zangrillo.

Stop alla burocrazia

Il titolare della Pubblica amministrazione ha spiegato come la semplificazione sia uno deglistrumenti più efficaci per sostenere la competitività del Paese. “È per questo motivo – ha detto -, che abbiamo scelto di confrontarci direttamente con i territori, ascoltando amministrazioni, imprese e professionisti per costruire interventi sempre più vicini ai bisogni reali“. Aggiunge il ministro Zangrillo: “Ad oggi abbiamo semplificato oltre 460 procedure in settori strategici e, per la prima volta, tutte le novità sono consultabili sul portale unico italiasemplice.gov.it“. In Veneto, ha evidenziato Zangrillo, “816 enti del territorio sono registrati su Syllabus, la piattaforma che eroga corsi di formazione a tutti i dipendenti pubblici, e proprio lo scorso giugno abbiamo inaugurato il Polo formativo territoriale del Veneto, dedicato alla tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale. Si aggiunge il corso di alta formazione “Essere PA”, che ha coinvolto in questo territorio oltre 400 dipendenti pubblici per più di 6mila ore di formazione erogata sul rafforzamento delle capacità manageriali”. Il presidente della Cciaa di Venezia Rovigo, Massimo Zanon ha sottolineato che si deve continuare sulla strada della semplificazione per “non rendere tutto doppiamente complicato. Alla burocrazia della carta si è aggiunta oggi la burocrazia del digitale. È un costo enorme, che non si riesce mai a quantificare in termini di tempo e anche in termini, spesse volte, di sviluppo. Di certo è iniziato un percorso sul fronte ministeriale, percorso che deve proseguire“, puntualizza Zanon.

Semplificazione necessaria