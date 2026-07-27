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Burocrazia zero, la missione di “far semplice l’Italia”

Il roadshow per "dare la parola ai territori" promosso dal Dipartimento della Funzione pubblica su iniziativa del ministro della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo

Di Giacomo Galeazzi
burocrazia
Pratiche (© aymane jdidi da Pixabay)
La burocrazia in Italia rappresenta un sistema complesso, caratterizzato da un forte peso su cittadini e imprese. Con un costo stimato che supera gli 80 miliardi di euro annui. Per superare le lungaggini e digitalizzare i processi, il governo ha introdotto riforme strutturali tramite il Pnrr e il portale Italia Semplice. L’apertura di un nuovo stabilimento industriale può richiedere fino a tre anni a causa del rilascio di licenze e concessioni. A livello locale uffici come le questure e le prefetture affrontano spesso carenze di organico, allungando i tempi per pratiche ordinarie o per il rilascio di permessi di soggiorno. Tre imprese su quattro indicano la complessità delle procedure come un ostacolo grave, con una spesa media stimata di circa novemila euro all’anno per singola impresa. Ha fatto tappa a Mestre (Venezia) il roadshow “Facciamo semplice l’Italia. Parola ai territori“. L’evento itinerante è promosso dal Dipartimento della Funzione pubblica su iniziativa del ministro della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo. L’appuntamento ha visto alternarsi due panel, dedicati al nodo della semplificazione per il sistema delle imprese e alla digitalizzazione degli sportelli unici (Suap e Sue). A tirare le fila del confronto, organizzato in collaborazione con la Camera di Commercio di Venezia Rovigo e Unioncamere Veneto, è stato il ministro Zangrillo.

Stop alla burocrazia

Il titolare della Pubblica amministrazione ha spiegato come la semplificazione sia uno deglistrumenti più efficaci per sostenere la competitività del Paese. “È per questo motivo – ha detto -, che abbiamo scelto di confrontarci direttamente con i territori, ascoltando amministrazioni, imprese e professionisti per costruire interventi sempre più vicini ai bisogni reali“. Aggiunge il ministro Zangrillo: “Ad oggi abbiamo semplificato oltre 460 procedure in settori strategici e, per la prima volta, tutte le novità sono consultabili sul portale unico italiasemplice.gov.it“. In Veneto, ha evidenziato Zangrillo, “816 enti del territorio sono registrati su Syllabus, la piattaforma che eroga corsi di formazione a tutti i dipendenti pubblici, e proprio lo scorso giugno abbiamo inaugurato il Polo formativo territoriale del Veneto, dedicato alla tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale. Si aggiunge il corso di alta formazione “Essere PA”, che ha coinvolto in questo territorio oltre 400 dipendenti pubblici per più di 6mila ore di formazione erogata sul rafforzamento delle capacità manageriali”. Il presidente della Cciaa di Venezia Rovigo, Massimo Zanon ha sottolineato che si deve continuare sulla strada della semplificazione per “non rendere tutto doppiamente complicato. Alla burocrazia della carta si è aggiunta oggi la burocrazia del digitale. È un costo enorme, che non si riesce mai a quantificare in termini di tempo e anche in termini, spesse volte, di sviluppo. Di certo è iniziato un percorso sul fronte ministeriale, percorso che deve proseguire“, puntualizza Zanon.
Mezzogiorno
Foto di Sora Shimazaki: https://www.pexels.com/it-it/foto/ritaglia-i-colleghi-che-si-stringono-la-mano-in-ufficio-5673488/

Semplificazione necessaria

“Grazie alle semplificazioni introdotte dal governo le imprese potranno risparmiare una cifra che il presidente della Cna Dario Costantini ha quantificato in due miliardi di euro all’anno”, ha precisato in un articolo firmato per ‘Il Foglio’ il ministro della Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo. Secondo il ministro con il governo attuale c’è stata “una inversione di tendenza reale rispetto alla giungla degli adempimenti” e al “labirinto di norme stratificate” che pesano come un macigno sulle imprese italiane. Zangrillo ha ricordato appunto che il governo ha semplificato 460 procedure in settori strategici come ambiente, energia, artigianato, turismo, sanità e rivisto la disciplina dei controlli alle imprese passando da una impostazione sanzionatoria a una di prevenzione degli illeciti favorendo un approccio collaborativo.

digitale
Foto di fancycrave1 da Pixabay

Pratiche digitali

Negli ultimi anni la pubblica amministrazione ha investito in diversi strumenti di digitalizzazione per ridurre le distanze con il pubblico. A partire dall’identità digitale (Spid/Cie). L’accesso ai portali online è ora unificato. Si può utilizzare lo Spid o la carta d’identità elettronica per entrare nei sistemi Inps, Agenzia delle Entrate o nel portale dell’anagrafe nazionale. C’è poi lo sportello unico per le attività produttive (Suap). Per avviare o gestire un’impresa si può fare riferimento al portale “Impresa in un giorno”, pensato per concentrare tutti gli adempimenti in un unico punto di contatto digitale. Centrali sono le app istituzionali. Chi possiede un’attività, può utilizzare l’app Impresa Italia (delle Camere di Commercio) per accedere a visure, bilanci e allo stato delle tue pratiche in mobilità. Sebbene la transizione digitale e le riforme previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) puntino a snellire l’apparato amministrativo, l’eccesso di formalismo e i continui cambi normativi restano le sfide principali da superare.

 

 

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