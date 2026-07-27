Stop alla burocrazia
Semplificazione necessaria
“Grazie alle semplificazioni introdotte dal governo le imprese potranno risparmiare una cifra che il presidente della Cna Dario Costantini ha quantificato in due miliardi di euro all’anno”, ha precisato in un articolo firmato per ‘Il Foglio’ il ministro della Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo. Secondo il ministro con il governo attuale c’è stata “una inversione di tendenza reale rispetto alla giungla degli adempimenti” e al “labirinto di norme stratificate” che pesano come un macigno sulle imprese italiane. Zangrillo ha ricordato appunto che il governo ha semplificato 460 procedure in settori strategici come ambiente, energia, artigianato, turismo, sanità e rivisto la disciplina dei controlli alle imprese passando da una impostazione sanzionatoria a una di prevenzione degli illeciti favorendo un approccio collaborativo.
Pratiche digitali
Negli ultimi anni la pubblica amministrazione ha investito in diversi strumenti di digitalizzazione per ridurre le distanze con il pubblico. A partire dall’identità digitale (Spid/Cie). L’accesso ai portali online è ora unificato. Si può utilizzare lo Spid o la carta d’identità elettronica per entrare nei sistemi Inps, Agenzia delle Entrate o nel portale dell’anagrafe nazionale. C’è poi lo sportello unico per le attività produttive (Suap). Per avviare o gestire un’impresa si può fare riferimento al portale “Impresa in un giorno”, pensato per concentrare tutti gli adempimenti in un unico punto di contatto digitale. Centrali sono le app istituzionali. Chi possiede un’attività, può utilizzare l’app Impresa Italia (delle Camere di Commercio) per accedere a visure, bilanci e allo stato delle tue pratiche in mobilità. Sebbene la transizione digitale e le riforme previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) puntino a snellire l’apparato amministrativo, l’eccesso di formalismo e i continui cambi normativi restano le sfide principali da superare.