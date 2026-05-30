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Blue economy, Venezia leader: il mare come risorsa

Transizione ecologica e innovazione industriale: il report del Centro Studi Tagliacarne-Unioncamere

Di Giacomo Galeazzi
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Foto di Mourad Saadi su Unsplash

In Italia le attività legate al mare rappresentano una fetta rilevante del Pil nazionale. Sono al centro di forti investimenti per la transizione ecologica e l’innovazione industriale. Venezia e Rovigo guidano la blue economy del Veneto con 40 Comuni costieri (11 litoranei e 29 prossimi al mare) distribuiti sulle due province. Pur ospitando appena il 16% della popolazione regionale (contro una media nazionale del 34,2% che vive sulle coste), in queste aree si produce il 15,7% della ricchezza complessiva del Veneto. Sono i dati che emergono dal 13° Report del mare, forniti dall’Osservatorio Nazionale sull’Economia del Mare-OsserMare insieme al Centro Studi Tagliacarne –Unioncamere. Il rapporto è stato presentato al Salone Nautico di Venezia. Gli indicatori della blue economy veneta risultano superiori alla media nazionale. Il valore aggiunto diretto è di 6,2 miliardi di euro (il 3,5% della ricchezza regionale). Con un balzo del +30,5% nel biennio 2023/2022 (il doppio rispetto al +15,9% della media italiana). L’occupazione è di 79.897 addetti (3,3% del totale regionale), con una crescita straordinaria del +20,2%, a fronte del +7,7% registrato a livello nazionale.

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Foto di Tim Photoguy su Unsplash

Venezia leader

Nel 2024 le imprese registrate erano 14.293 (pari al 3,1% del totale regionale). In questo caso si nota un dato in controtendenza, con una flessione del -1,8% (rispetto al +2,0% italiano). A livello settoriale, la ricchezza prodotta direttamente dal mare in Veneto vede al primo posto i servizi di alloggio e ristorazione (turismo), che pesano per il 45,9% del valore aggiunto della filiera. Seguono la Movimentazione di merci e passeggeri (18,5%) e la Filiera della cantieristica (13,4%).La Blue Economy (o economia blu) è un modello di sviluppo economico sostenibile basato sull’uso responsabile e intelligente delle risorse marine e costiere. Il suo obiettivo è promuovere la crescita economica, la creazione di posti di lavoro e il benessere sociale, tutelando al contempo la salute e la resilienza degli ecosistemi acquatici. L’economia del mare racchiude numerose industrie interconnesse. Il turismo costiero e marittimo è uno dei motori principali del settore, che deve evolversi verso pratiche a basso impatto. Pesca e acquacoltura sono orientate verso metodi sostenibili per preservare la biodiversità ittica.

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Mare (@ Francesco Ungaro via Pexels)

Obiettivi

Focus trasporti e logistica tra ottimizzazione delle rotte, porti verdi e riduzione delle emissioni delle flotte navali. Incluso lo sfruttamento dell’energia eolica offshore, del moto ondoso e delle maree. Fondamentale è poi l tema delle biotecnologie blu. Ossia ricerca medica, cosmetica e nutrizionale che utilizza le risorse biologiche marine. Il termine “blue economy” è stato reso celebre dall’ imprenditore Gunter Pauli e si configura come un’evoluzione della Green Economy. Mira ad azzerare le emissioni e i rifiuti applicando i principi della biomimesi. E cioè utilizzare ciò che l’ecosistema produce senza sprechi, trasformando gli scarti in nuove risorse redditizie. Imitando i meccanismi della natura. Si stima che a livello globale la Blue Economy generi un valore superiore a 1,5 trilioni di dollari. In Europa il settore garantisce milioni di posti di lavoro e centinaia di miliardi di euro di fatturato annuo.

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