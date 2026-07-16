Sociale

Blue economy: rapporto al Senato

Un modello di sviluppo sostenibile focalizzato sull'uso responsabile delle risorse marine e costiere

Di Giacomo Galeazzi
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Foto di Patricia Jekki su Unsplash

La presentazione del rapporto sulla Dimensione Subacquea Italiana 2026 diventa occasione per avviare un confronto istituzionale e industriale. Al centro il ruolo che l’Italia può assumere nello sviluppo della dimensione subacquea a livello europeo e mediterraneo. Valorizzando competenze, capacità tecnologiche e filiere produttive già oggi presenti nel Paese. Si è svolto al Parlamento europeo il webinar dal titolo “Più europee, più connesse: le prime strategie Ue per isole e comunità costiere”. Un momento di confronto tra istituzioni europee e amministrazioni locali sulle nuove strategie dell’Unione europea dedicate a questi territori. All’iniziativa hanno partecipato circa cento comuni collegati da tutta Italia. E’ stata ribadita l’importanza del coinvolgimento dei comuni, delle amministrazioni locali e del Parlamento europeo nella definizione delle politiche di coesione. Soprattutto in vista dei negoziati sul prossimo Quadro finanziario pluriennale dell’Unione europea. E’ intervenuto anche il vicepresidente esecutivo della Commissione europea e commissario responsabile per la Coesione e le Riforme, Raffaele Fitto. Le nuove strategie per le isole e le comunità costiere rappresentano infatti un’importante opportunità di crescita per il nostro paese. Le due strategie devono trovare un riscontro concreto nel nuovo QFP 28-34. In particolare nell’ambito dei nuovi Piani di partenariato nazionali e regionali e del fondo europeo per la competitività. Con riferimento alla blue economy e dell’agricoltura, alle politiche di coesione, sociali, climatiche, energetiche, di ricerca e innovazione, dei trasporti.

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foto Imago/Image
nella foto: parlamento Europeo ONLY ITALY

Rapporto-mare

L’adozione della Strategia europea per le isole e le comunità costiere da parte della Commissione europea rappresenta un risultato importante. Prossimo passo: un report di iniziativa che individui risorse dedicate, strumenti attuativi e tempi certi per dare concreta attuazione agli obiettivi della strategia. La blue economy è un concetto che sta guadagnando sempre più attenzione nel mondo, soprattutto in vista degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 dell’Onu. Ma di cosa si tratta esattamente? E quali sono i benefici che può portare all’Italia, un Paese circondato dal mare e ricco di biodiversità? La blue economy è un modello di sviluppo economico che si basa sullo sfruttamento sostenibile delle risorse marine e costiere, in armonia con la tutela dell’ambiente e della salute umana. Si tratta di un approccio innovativo e integrato, che considera il mare non solo come una fonte di materie prime, energia, cibo e turismo, ma anche come un elemento chiave per la regolazione del clima, la conservazione della biodiversità, la prevenzione dei rischi naturali e la coesione sociale. Questo modello si propone di creare valore aggiunto, occupazione e benessere, riducendo al minimo gli impatti negativi sull’ecosistema marino e favorendo la sua resilienza e rigenerazione. Per farlo, si ispira ai principi dell’economia circolare, dell’innovazione tecnologica e della cooperazione tra i diversi attori coinvolti, a livello locale, nazionale e internazionale.

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Foto © Palazzo Chigi

Report Italia

E’ stato presentato al Senato un rapporto che fornisce per la prima volta una perimetrazione economica e industriale delle imprese italiane che operano nella dimensione subacquea. L’Italia ha una posizione geografica privilegiata, con una costa di oltre 8mila km e una superficie marina di circa 500 mila km2, pari a circa il 60% della sua superficie terrestre. Il mare rappresenta quindi una risorsa strategica per il nostro Paese, sia dal punto di vista economico che ambientale e sociale. Il rapporto fornisce una base conoscitiva indispensabile per accompagnare le future strategie nazionali e le politiche di sviluppo di un settore destinato a diventare uno dei principali ambiti di crescita dell’economia del mare e delle nuove economie strategiche del Paese. La blue economy (economia del mare) è un modello di sviluppo sostenibile focalizzato sull’uso responsabile delle risorse marine e costiere. Include settori chiave come trasporti, turismo, pesca, energie rinnovabili marine e biotecnologie, con un valore globale stimato di oltre 1.500 miliardi di dollari. Il rapporto nazionale sulla Dimensione Subacquea Italiana 2026-Osservatorio Underwater è realizzato dall’Osservatorio Nazionale sull’Economia del Mare-OsserMare di Informare, azienda speciale della Camera di Commercio di Frosinone Latina. Con il contributo scientifico del centro studi delle Camere di Commercio G. Tagliacarne. In collaborazione con il Pns – Polo Nazionale della Dimensione Subacquea, Unioncamere e Assonautica Italiana. Nell’ambito del percorso avviato nel 2025 attraverso il protocollo di collaborazione finalizzato alla costituzione dell’Osservatorio Nazionale Underwater. 

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