Focus Welfare. La partnership tra Università di Bologna, Istituto di Ricerca Ixè e consorzio “Welfare Come Te” è il motore dell’Osservatorio Nazionale sui bisogni di welfare di lavoratrici e lavoratori con responsabilità di cura. Un caregiver è chi assiste in modo continuativo un familiare non autosufficiente o con disabilità grave. In Italia si stima che i caregiver familiari siano circa 7-8 milioni. Questa cifra include chiunque offra assistenza continua a un parente non autosufficiente, sebbene il dibattito pubblico e istituzionale evidenzi una netta distinzione tra la stima complessiva e il numero effettivo di caregiver conviventi (i quali sarebbero circa 1,5 milioni). Le donne italiane si fanno carico della quasi totalità (74%) del tempo non retribuito dedicato all’assistenza e alla cura della persona: oltre 5 ore di lavoro al giorno a titolo gratuito, contro le neanche 2 ore degli uomini. (Dati Oil al 31 dicembre 2024). Il welfare aziendale è l’insieme di benefit, servizi e agevolazioni che l’azienda offre ai dipendenti per migliorare la qualità della loro vita privata e lavorativa. Offre rilevanti vantaggi. E cioè azzera il cuneo fiscale, permettendo al lavoratore di ricevere un potere d’acquisto intatto rispetto al denaro lordo tassato in busta paga. Secondo l’Osservatorio Nazionale sul welfare aziendale il 69,6% di lavoratrici e lavoratori italiani ha un carico di cura: tra questi, il 36% ha la responsabilità di figli minorenni, il 46% si occupa di familiari anziani o fragili e il 30% si prende cura di altri minori della famiglia, come ad esempio i nipoti.

Welfare Come Te

“Welfare Come Te” è un Consorzio di Cooperative Sociali che hanno scelto di portare l’esperienza di oltre 50 anni della cooperazione sociale nel perimetro del welfare aziendale. Il settore stava spingendo eccessivamente sulla leva fiscale, allontanando le proprie risposte dai reali bisogni di lavoratrici e lavoratori. Oggi “Welfare Come Te” affianca più di 70 aziende nella strutturazione di iniziative di welfare volte alla cura e al benessere della persona e della famiglia. Inoltre, assieme con Università di Bologna e Istituto Ixè, ha costituito il primo Osservatorio permanente per andare a monitorare i bisogni di welfare di lavoratrici e lavoratori che sono anche caregiver. L’Osservatorio nasce nel 2024 e riproporrà nel 2026 dei nuovi risultati a distanza di 2 anni. L’Osservatorio su bisogni di welfare di lavoratrici e lavoratori che hanno responsabilità di cura nasce su iniziativa di Welfare Come Te, una rete di cooperative sociali, operanti su tutto il territorio nazionale, che offre servizi di welfare alle aziende private.

Bisogni di welfare

L’idea di istituire un punto di osservazione permanente sul bisogno di welfare dei lavoratori e delle lavoratrici scaturisce dall’esperienza della cooperazione sociale ovvero dalla sensibilità che le cooperative, attive sui territori con iniziative di prossimità, hanno sviluppato in merito alla rilevazione dei bisogni delle persone e alla loro evoluzione. Ha inoltre contribuito alla nascita di questo progetto, la volontà di sviluppare una riflessione più generale sul mondo del lavoro e sul significato che il lavoro ha oggi nella vita delle persone. Per la cooperazione sociale si tratta di un elemento cruciale, legato alla motivazione che sta alla base dell’ingaggio degli operatori sociali, ovvero dei lavoratori e soci delle cooperative stesse, nelle numerose declinazioni professionali che possono essere racchiuse in questa generica definizione. L’attività dell’Osservatorio ha quindi una duplice valenza. Ossia esplorare i desiderata dei lavoratori e delle lavoratrici in materia di welfare aziendale, con un focus particolare a quelle lavoratrici/lavoratori che hanno responsabilità di cura. Allo scopo di fare del welfare aziendale una leva importante delle politiche di qualificazione e valorizzazione del lavoro; sollecitare una riflessione sul ruolo che il welfare aziendale può avere nel panorama più complessivo dei servizi di welfare territoriale, allo scopo di promuovere una maggior integrazione tra i due livelli che andrebbe a beneficio non solo dei lavoratori ma anche dei territori.