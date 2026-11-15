Il Bes (Benessere equo e sostenibile) è un progetto avviato dall’Istat insieme al Cnel per misurare il progresso della società italiana non solo tramite il Pil, ma valutando dimensioni sociali, economiche e ambientali. Il sistema si compone di 152 indicatori suddivisi in 12 domini fondamentali (come salute, istruzione, lavoro, ambiente, sicurezza e benessere soggettivo). Presentato dall’Istat nei giorni scorsi (13° edizione), il rapporto evidenzia i progressi e le forti disparità del Paese. Tra i dati emersi nell’ultimo Rapporto sul Benessere equo e sostenibile (Bes), l’Italia spicca positivamente per la speranza di vita (83,7 anni) e la sicurezza, ma mostra ritardi sul fronte dell’occupazione femminile, delle competenze digitali e della spesa in ricerca e sviluppo. Sos per le disparità territoriali. Il rapporto certifica una marcata divisione, con il Mezzogiorno più in difficoltà e il 7,5% della popolazione nazionale (che sale al 12,3% al Sud) in seria difficoltà economica. Inoltre, circa 5,6 milioni di persone hanno dovuto rinunciare a visite mediche ed esami a causa delle liste d’attesa o dei costi. L’Umbria supera la media nazionale in 30 indicatori territoriali su 60. In 14 è sotto e in 16 non presenta differenze statisticamente significative. E’ la fotografia del Bes (la misurazione del benessere) dei territori 2025 dell’Istat. Accanto ai punti di forza, emerge un dato che misura direttamente l’attrattività: nel 2023 il saldo migratorio dei laureati italiani tra 25 e 39 anni era −14,7 per mille, contro +0,3 in Toscana. Si tratta di trasferimenti di residenza verso altre regioni italiane e verso l’estero, non soltanto di espatri. Le Marche contano 31 indicatori migliori dell’Italia e 11 peggiori; la Toscana 30 e 11, contro i 30 e 14 umbri.

Indagine Bes

La distanza da Toscana e Marche non sta dunque tanto nel numero dei punti di forza quanto nelle criticità. Tre in più per l’Umbria. La differenza rispetto alle regioni settentrionali con più risultati favorevoli è più ampia. Ma la domanda è più concreta: dove le condizioni di vita aiutano a investire, assumere e fare impresa, e dove costituiscono un ostacolo? Informazione economica, orientamento e sostegno all’innovazione sono funzioni camerali direttamente chiamate in causa. Il conteggio 30-14-16 proviene dal Bes dei territori 2025, curato dall’Istat. A certificarlo è la Camera di commercio dell’Umbria. Nella mappa territoriale, tutti e nove gli indicatori di istruzione e formazione sono favorevoli all’Umbria. Nel 2024 il 75,9% dei residenti tra 25 e 64 anni aveva almeno un diploma, contro il 72,2% del Centro e il 66,7% nazionale. Tra 25 e 39 anni i laureati erano il 35,3%, contro il 34,2% del Centro e il 30,9% italiano. Il tasso di passaggio all’università, riferito al 2022, raggiungeva il 59,8%, rispetto al 51,7% nazionale. Anche i giovani che non lavorano e non studiano erano meno numerosi. 10,1%, contro 15,2% in Italia nel 2024. Il vantaggio riguarda anche la partecipazione al lavoro. Nel 2024 gli occupati tra 20 e 64 anni erano il 73,4% in Umbria, contro il 71,9% del Centro e il 67,1% nazionale. Eppure il confronto sui redditi da lavoro racconta una storia diversa. La retribuzione media annua dei dipendenti, nel 2023, si fermava a 20.993 euro: 1.994 in meno del Centro e 2.637 in meno dell’Italia, pari a uno scarto nazionale dell’11,2%. Il dato risente di settori, contratti e giornate retribuite; non dice quanto venga pagata la stessa mansione a parità di ore. Indica comunque una capacità di remunerazione complessiva più debole. Nelle Marche le retribuzioni erano 20.956 euro, in Toscana 22.388. L’Umbria è allineata alle prime, ma 1.395 euro sotto la seconda. Il reddito disponibile equivalente mediano racconta un aspetto diverso. Nel 2022 era di 19.700 euro in Umbria, contro 19.500 nel Centro e 18.600 in Italia.

Caso Umbria

Questo indicatore tiene conto delle risorse economiche individuali ricondotte alla situazione familiare. Non misura lo stipendio medio e non contraddice il dato sulle retribuzioni dei dipendenti, costruito su un’altra popolazione e un altro anno. Sul versante dell’innovazione le domande di brevetto erano 54,5 per milione di abitanti in Umbria, contro 65,5 nel Centro e 90,1 in Italia: il 39,5% in meno del dato nazionale, secondo l’indicatore riferito al 2021. Anche gli addetti alle imprese culturali pesano meno: 1,4% del totale, contro 2,1% nel Centro e 1,6% in Italia. È un terreno che riguarda la capacità di trasformare conoscenza e creatività in attività produttiva. Il nuovo Bes 2026 osserva inoltre che, in Umbria, il finanziamento della Ricerca e Sviluppo è prevalentemente legato a università e istituzioni pubbliche. Un assetto che rende particolarmente interessante misurare il trasferimento dei risultati verso le aziende. Il confronto sulla mobilità dei laureati distingue con maggiore precisione l’Umbria dalla Toscana. Nel 2023 il saldo migratorio dei laureati italiani di 25-39 anni era +0,3 per mille in Toscana, −13,7 nelle Marche, −14,7 in Umbria. È il saldo tra ingressi e uscite, comprese le migrazioni interne e internazionali, rapportato ai laureati residenti della stessa fascia di età. Nel periodo 2019-2025 l’Umbria ha inoltre perso complessivamente circa 2.700 laureati italiani di 25-34 anni, considerando insieme trasferimenti verso altre regioni ed estero: una misura diversa, da non confondere con il tasso 2023. Il Sistema informativo Excelsior di Unioncamere e ministero del Lavoro aggiunge il lato della domanda. Nel 2025, su circa 70mila entrate programmate in Umbria, soltanto l’8,1% richiedeva una laurea. 8,7% nelle Marche, 9% in Toscana, 12,2% nel Centro e 11,6% in Italia.

Laurea e competenze

Molti altri profili richiedono competenze tecniche elevate, ma un differenziale nella domanda di laureati esiste ed è misurabile. Anche tra le province umbre la mobilità ha intensità differenti. Il saldo dei giovani laureati italiani era −23,5 per mille a Terni e −12 a Perugia. Il tasso di infortuni mortali e con inabilità permanente risultava di 17,8 casi per diecimila occupati in Umbria, contro 11 in Italia. Una criticità rilevante per chi lavora e per le imprese che investono in prevenzione. Le perdite delle reti idriche raggiungevano il 49,7%, contro il 42,4% nazionale; l’offerta di trasporto pubblico nei capoluoghi era di 1.856 posti-chilometro per abitante contro 4.623 in Italia. I posti letto ospedalieri ad alta assistenza erano 2,2 ogni diecimila abitanti, contro 3,2 nazionali. Sono misure riferite ad anni differenti, non una situazione aggiornata uniformemente al 2026. Tra i punti di forza figurano la diffusione degli agriturismi, il verde urbano e 82 istituzioni non profit per diecimila abitanti, contro 61 in Italia. Sono risorse di attrattività territoriale che si affiancano alle condizioni produttive e occupazionali.