La Benefit Competition è un’iniziativa pionieristica nel panorama italiano. L’impact investing (o investimento a impatto sociale e ambientale) è una strategia finanziaria in cui si investe in aziende, organizzazioni o fondi con un duplice obiettivo. Generare un impatto positivo, concreto e misurabile sulla società o sull’ambiente, ottenendo al contempo un rendimento economico. La diffusione delle società benefit potrebbe favorire tutti coloro che vivono con grande disagio l’idea di essere costretti a lavorare in imprese che non contribuiscono al miglioramento della società e alla promozione dei talenti dei lavoratori, facendo aumentare quella soddisfazione sul lavoro, che è oggi così carente da incentivare dimissioni, depressioni e sballo, e rilanciando il “management umanistico” di tradizione italiana. La Benefit Competition è la prima competizione nazionale specificamente dedicata alle Società Benefit del nostro Paese. Promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, questa iniziativa nasce dalla volontà di dare visibilità e riconoscimento alle migliori esperienze imprenditoriali che hanno abbracciato il modello delle società benefit. Dimostrando come sia possibile coniugare successo economico e impatto sociale positivo. L’iniziativa si sviluppa attraverso un percorso strutturato che coinvolge tutto il territorio nazionale, con cinque tappe territoriali distribuite strategicamente per garantire una rappresentanza geografica equilibrata. Questo approccio territoriale permette di valorizzare le specificità locali e di dare visibilità alle eccellenze che caratterizzano ogni area geografica del Paese. Il percorso culmina con un evento finale di carattere istituzionale, momento di sintesi e celebrazione delle migliori esperienze emerse durante l’intero processo. Vera Negri Zamagni è una delle più autorevoli storiche dell’economia italiana. Una studiosa conosciuta a livello internazionale per le sue ricerche sul movimento cooperativo, la business history e la storia economica europea.

Opportunità Benefit

Spiega la professoressa Negri Zamagni: “Assistiamo oggi ad un aumento di critiche nei confronti delle imprese capitalistiche per i loro comportamenti predatori tendenti a massimizzare i profitti per gli azionisti e le remunerazioni dei manager che le amministrano, sottraendo il dovuto agli altri stakeholder e creando profonde diseguaglianze. La buona notizia è che esistono imprese che così non si comportano, non solo le imprese not for profit e le imprese cooperative, ma da una quindicina d’anni a questa parte si è fatta avanti un’altra forma d’impresa, che offre anche a società giuridicamente indistinguibili da quelle capitalistiche (spa e srl) la possibilità di abbracciare comportamenti con valenza sociale“. Si tratta appunto delle Società Benefit, il cui primo esemplare sorse negli Stati Uniti nel 2010, ma che sbarcarono in Europa con la legge italiana del 2016, per poi diffondersi in tanti altri paesi non solo europei. Come recita la legge italiana, si tratta di società che “nell’esercizio di un’attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori di interesse”. Per essere definite Società benefit le imprese devono includere nel loro statuto gli obiettivi sociali a cui si vogliono dedicare e redigere ogni anno un rapporto sulle realizzazioni effettuate in tale campo, da depositare presso le Camere di commercio insieme al bilancio. In una ricerca pubblicata nel 2025, le Società benefit italiane avevano raggiunto a fine 2024 il numero di 4.593 (ad oggi viaggiano attorno a 5000) e comprendono piccole, medie e anche grandi società, che, sempre al 2024, totalizzavano 217.000 addetti, con un fatturato di 62 miliardi di euro (2,2% del fatturato delle società registrate in Italia). Sono attive in tutti i settori, con particolare incidenza numerica nelle attività professionali e nei servizi di informazione. Il numero degli addetti, invece, si addensa soprattutto nei settori noleggio, viaggi, supporto alle imprese, manifattura e commercio.

Obiettivi sociali

Sottolinea la professoressa Vera Negri Zamagni: “Per quanto riguarda gli obiettivi sociali, si registra una grande varietà, che si può raggruppare nelle seguenti aree: relazioni col territorio, investimento sul benessere dei dipendenti, sviluppo di progetti imprenditoriali guidati da sostenibilità e solidarietà e da impatto ambientale positivo, compreso l’efficientamento energetico e il controllo della filiera di fornitura, promozione della biodiversità colturale e di pratiche di sistemazione agricole e forestali, adozione di etica professionale e di gestione trasparente“. E’ stata promossa un’associazione di riferimento, Assobenefit, che ha il compito di mantenere viva una comunicazione interna ed esterna, organizzare incontri di discussione e approfondimenti conoscitivi. Si tratta ancora di una nicchia di società, che però hanno un tasso di crescita rapidissimo e mostrano davvero comportamenti “diversi” dalle imprese capitalistiche “classiche”, rappresentando l’avanguardia di quella che potrebbe diventare una svolta nel modo di fare impresa in Italia. Puntualizza la storica dell’economia: “La loro presenza ha dato maggiore spazio al cosiddetto ‘impact investment’, ossia a quel capitale che ricerca investimenti con qualche rendimento. Ma con una spiccata attenzione ai risvolti sociali dell’attività svolta dall’impresa. Infatti, le classiche cooperative non possono offrire grandi spazi a questo “impact investment”, dato che gli apporti esterni di capitale nelle cooperative sono marginali in quanto il loro capitale è fornito direttamente dai soci”.